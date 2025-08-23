НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Перепечи, раки и пян-се: изучаем меню и цены на фестивале «Пир на Волге» в Ярославле

Перепечи, раки и пян-се: изучаем меню и цены на фестивале «Пир на Волге» в Ярославле

Какие угощения предлагают жителям города и туристам

379
1 комментарий
Чем угощают гостей «Пира на Волге» в Ярославле | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Чем угощают гостей «Пира на Волге» в Ярославле

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

В Ярославле 23 августа стартовал двухдневный гастрономический фестиваль «Пир на Волге» (6+). Жители города и туристы собрались на Стрелке, где их ждут разнообразные развлечения, концерты и мастер-классы.

Но, конечно, один из основных интересов, притягивающий гостей мероприятия — еда. В этом материале показываем, чем можно угоститься на фестивале, и сколько это стоит.

Гамбургеры, хот-доги и картошка фри

К торговым точкам выстраиваются очереди | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

К торговым точкам выстраиваются очереди

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Конечно, корнеры на фестивале изобилуют стритфудом. Хот-доги здесь можно приобрести по цене от 300 рублей. Картошка фри будет стоить 200-250 рублей за порцию. Кукурузу продают по 300 рублей за початок, а за гамбургер нужно отдать около 450-500 рублей.

Вареную кукурузу продают по 300 рублей | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Вареную кукурузу продают по 300 рублей

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Небольшую пиццу, кстати, можно купить по цене от 319 рублей.

Горожане выстроились в очередь за угощениями | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Горожане выстроились в очередь за угощениями

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Пян-се и корн-доги

Еда из Владивостока привлекла ярославцев | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Еда из Владивостока привлекла ярославцев

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Если хот-доги и бургеры не то, чего вам хотелось бы отведать на гастрофестивале, в ход идут более необычные блюда. Например, в корнере с едой из Владивостока гостям предлагают отведать пян-се. Самый дешевый вариант — веганский, с начинкой из цукини, спаржи, моркови и пекинской капусты. Вариант с курицей, фунчозой, грибами и сладким перцем обойдется чуть дороже — в 400 рублей. За 450 можно купить пян-се с мраморной говядиной, свининой и капустой.

Блюда паназиатской кухни | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Блюда паназиатской кухни

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Паназиатская кухня предлагает костям корн-доги за 230 рублей, бао за 200 рублей, чикенсы за 320 рублей и сэндвичи по этой же цене. Чтобы освежиться, можно приобрести стакан бабл-ти за 300 рублей или морс за 150 рублей.

Шашлык и мангал

Куда же на гастрофестивале без шашлыка? | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Куда же на гастрофестивале без шашлыка?

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

За 100 граммов шашлыка продавцы просят 300 рублей. На мангале также можно приобрести свинину в фирменном маринаде. 100 граммов будет стоить 240 рублей. Курица с розмарином — 210. Овощи на гриле продают по 190 рублей за 100 граммов, картошку — за 150 рублей. Жареный сыр обойдется в 450 рублей за одну порцию.

Раки

Также желающие могут отведать раков. Полкило обойдется в 1640 рублей, а килограмм в 3000.

На фестивале продают раков | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

На фестивале продают раков

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

В качестве напитка можно выбрать фреши по 350 рублей за стакан, или лимонады по 300 рублей.

Полкило раков будет стоить 1640 рублей | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Полкило раков будет стоить 1640 рублей

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Рамен с лисичками, плов и перепечи

Гостям предлагают разные варианты плова | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Гостям предлагают разные варианты плова

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Порция классического плова весом в 100 граммов будет стоить 200 рублей. Веганский вариант — 150. Угоститься шурпой можно за 400 рублей, а лепешкой из тандыра за 200.

Перепечи с различными начинками обойдутся в 200 рублей, а блины табани с припеком в 450 рублей. Начинку можно выбрать по вкусу.

Удмуртские перепечи не в первый раз продают на фестивале | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Удмуртские перепечи не в первый раз продают на фестивале

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Для любителей грибов здесь найдется блюдо по душе | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Для любителей грибов здесь найдется блюдо по душе

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Из необычных блюд — рамен с лисичками за 490 рублей. Также можно попробовать брискет с капустным салатом и кимчи. Филе утки или стейк форели обойдется в 550 рублей за порцию. Столько же будет стоить картофель с рваной свининой.

В качестве перекуса можно купить яблоко | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

В качестве перекуса можно купить яблоко

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Грибы, сыры, колбасы и ягоды

Любителям сыра есть на что обратить внимание | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Любителям сыра есть на что обратить внимание

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

На фестивале можно купить не только готовые блюда, но и различные продукты. Гостям предлагают сыры из Тамбова, Кирова и адыгейские. Стоят они в среднем от 350 рублей за 100 граммов, но есть варианты дороже. Например, пармезан за 880 рублей.

Продавцы предлагают даже вяленые шишки | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Продавцы предлагают даже вяленые шишки

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Домой можно приобрести привезенные из тайги грибы, ягоды и даже шишки. Последние будут стоить 600 рублей за 100 граммов. Сушеные лисички и белые грибы продают по 900 рублей за 100 граммов. Та же порция сушеной земляники обойдется в 2500 рублей. Другие ягоды дешевле. Вяленая брусника стоит 500 рублей за 100 граммов, а малина — 600 рублей.

Ярославцам предлагают разные виды колбас | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Ярославцам предлагают разные виды колбас

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Приобрести на фестивале получится даже мясные консервы и колбасы. Есть бюджетные варианты, которые обойдутся в 300 рублей за 140 граммов. А есть и подороже. Цены на некоторые из них переваливают за 2000 рублей.

Чуррос

Сладкие палочки стали популярным угощением на «Пире на Волге» | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Сладкие палочки стали популярным угощением на «Пире на Волге»

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

И, конечно, традиционное блюдо «Пира на Волге» — чуррос. Пять штук будут стоить 400 рублей, а семь — 500. Посыпка бесплатная, а вот за дополнительный соус по желанию придется отдать 50 рублей.

Как вам цены?

Нормально, сейчас все примерно так и стоит
Слишком дорого, завышены
Отвечу в комментариях

В онлайн-трансляции мы показываем, как ярославцы гуляют на фестивале.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Пир на Волге Фестиваль Меню
Комментарии
1
Гость
6 минут
При входе на фестиваль кукуруза стоит 100 р за початок. Столько же стоит и стакан поп Корн. На "пире" в 2-3 раза дороже
Читать все комментарии
