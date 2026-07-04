В Ярославль приехали Федор Добронравов и Нонна Гришаева. Что здесь делают звезды

Днем 4 июля в центре Ярославля заметили популярных актеров Нонну Гришаеву и Федора Добронравова. Актеры приехали в столицу Золотого кольца для участия в кинофестивале «В кругу семьи» (6+).

Перед красной дорожкой и торжественным открытием Нонна и Федор в компании губернатора Ярославской области побывали в пешеходном центре, приняв участие в открытии арт-объекта «Улица Ангела».

Инициатор создания «Улицы Ангела» — режиссер Александр Ковтунец. После съемок одноименного фильма, премьера которого пройдет в Ярославле, он предложил создать новый маршрут для семейного туризма — «Ангельский пояс России». Ярославль стал первой точкой маршрута. В ближайшее время на улице Нахимсона появится скульптура «Ангел-хранитель».

В торжественном мероприятии также принял участие автор идеи, режиссер Александр Ковтунец и актер Станислав Любшин.

В этом году на фестиваль «В кругу семьи» также приехали Дмитрий Дюжев с женой Татьяной, Иван Макаревич, Игорь Жижикин, группа «Братья Грим», Роман Курцын с сыном и не только. Мы ведем онлайн-репортаж , где публикуем фото и видео с ковровой дорожки.

Нонна Гришаева — заслуженная артистка России. Массовому зрителю известна по сериалам «Папины дочки», «Когда горит огонь», а также пародийному шоу «Большая разница». Как стало известно в 2025-м, звезда кино планировала перебраться для жизни в Ярославскую область.

Федор Добронравов — народный артист России. Актер театра и кино. Большой аудитории он полюбился за роль дедушки Вани в телесериале «Сваты». Кроме того, он снимался в сериалах «Убойная сила», «Кадетство», «6 кадров» и других проектах.