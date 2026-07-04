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Культура Реконструкция центра В Ярославль приехали Федор Добронравов и Нонна Гришаева. Что здесь делают звезды

В Ярославль приехали Федор Добронравов и Нонна Гришаева. Что здесь делают звезды

Рассказываем о планах актеров на уикенд

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В Ярославле заметили популярных актеров Нонну Гришаеву и Федора Добронравова | Источник: Михаил Евраев / maxВ Ярославле заметили популярных актеров Нонну Гришаеву и Федора Добронравова | Источник: Михаил Евраев / max

В Ярославле заметили популярных актеров Нонну Гришаеву и Федора Добронравова

Источник:

Михаил Евраев / max

Днем 4 июля в центре Ярославля заметили популярных актеров Нонну Гришаеву и Федора Добронравова. Актеры приехали в столицу Золотого кольца для участия в кинофестивале «В кругу семьи» (6+).

Перед красной дорожкой и торжественным открытием Нонна и Федор в компании губернатора Ярославской области побывали в пешеходном центре, приняв участие в открытии арт-объекта «Улица Ангела».

Инициатор создания «Улицы Ангела» — режиссер Александр Ковтунец. После съемок одноименного фильма, премьера которого пройдет в Ярославле, он предложил создать новый маршрут для семейного туризма — «Ангельский пояс России». Ярославль стал первой точкой маршрута. В ближайшее время на улице Нахимсона появится скульптура «Ангел-хранитель».

В торжественном мероприятии также принял участие автор идеи, режиссер Александр Ковтунец и актер Станислав Любшин.

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В этом году на фестиваль «В кругу семьи» также приехали Дмитрий Дюжев с женой Татьяной, Иван Макаревич, Игорь Жижикин, группа «Братья Грим», Роман Курцын с сыном и не только. Мы ведем онлайн-репортаж, где публикуем фото и видео с ковровой дорожки.

Нонна Гришаева — заслуженная артистка России. Массовому зрителю известна по сериалам «Папины дочки», «Когда горит огонь», а также пародийному шоу «Большая разница». Как стало известно в 2025-м, звезда кино планировала перебраться для жизни в Ярославскую область.

Федор Добронравов — народный артист России. Актер театра и кино. Большой аудитории он полюбился за роль дедушки Вани в телесериале «Сваты». Кроме того, он снимался в сериалах «Убойная сила», «Кадетство», «6 кадров» и других проектах.

Фестиваль продлится с 4 по 7 июля, в это время в Ярославле можно будет посмотреть бесплатные новинки кино. Ранее мы публиковали большую афишу.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Фестиваль В кругу семьи Пешеходный центр Федор Добронравов Нонна Гришаева
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Комментарии
1
Гость
1 минута
приятно видеть, что Ярославль становится площадкой таких культурных событий, пусть фестиваль пройдет ярко и запомнится гостям
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Гость
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