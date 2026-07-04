От пули в груди до лома в голове: пять историй людей, которые выжили в ситуациях, где это невозможно

Шокирующие истории людей о невероятном спасении Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Слышали ли вы когда-нибудь историю стюардессы, которая выжила после крушения самолета? Или президента, который читал речь на митинге с пулей в груди? По законам физики и прогнозам медиков эти люди должны были погибнуть. Однако они спаслись. Собрали самые невероятные истории, героям которых удалось обмануть саму смерть.

Не любит, когда перебивают

История президента Теодора Рузвельта будто сошла со страниц киносценария. В 1912 году политик выступал с предвыборной речью в городе Милуоки, вдруг — выстрел. Пуля пробила футляр для очков, 50 страниц рукописи речи и застряла в груди. Казалось бы, конец очевиден, но только не для Рузвельта.

«Дамы и господа, не знаю, понимаете ли вы, что в меня только что стреляли, но лося так просто не убьешь», — отшутился президент с трибуны и продолжил свое выступление.

Теодор Рузвельт в 1912-м продолжал выступление вопреки пуле в груди Источник: официальный сайт истории Нью-Йорка / nyc.gov

Политик с пулей в груди читал речь 84 минуты. В это время кровавое пятно расползалось по его рубашке. После к врачам он всё-таки обратился. Однако сенсации не закончились — медики не стали удалять пулю. Они пришли к выводу, что вынимать ее слишком опасно. Так Рузвельт и прожил с ней до конца жизни.

Лом пробил голову

Теодор Рузвельт пережил покушение от руки человека, а вот рабочий железной дороги Финеас Гейдж — от бездушного металла. В 1848 году бригадир спокойно выполнял работу, и вдруг железный лом длиной больше метра пробил ему череп.

По всем законам здравого смысла Финеас должен был скончаться. Однако он не только выжил, но и почти сразу пришел в сознание.

Травма Финеаса Гейджа позволила нейронауке продвинуться вперед Источник: автор неизвестен, фото находится в общественном достоянии / wikipedia.org

Вот только такой удар бесследно не прошел: из спокойного, надежного парня он превратился во вспыльчивого и импульсивного человека. Лобные доли его мозга сильно пострадали. Случай стал прорывным для нейронауки. Ведь это доказательство того, что функции мозга локализованы в разных зонах, а лобные доли важны для контроля импульсов и поведения.

Выжила в авиакатастрофе

Еще одно чудесное спасение произошло со стюардессой Весной Вулович. В 1972 году самолет югославских авиалиний взорвался в воздухе, и девушка вместе с другими пассажирами рухнула на землю с высоты 10 160 метров. Парашютов не было. Вулович нашли в обломках.

Продюсеры ее жизненного сценария явно переборщили с драматизмом, но счастливый финал всё-таки оставили. Несмотря на переломы таза, трех позвонков, ног, рук, ушибы органов, рваные раны — Весна восстановилась.

Весна Вулович после авиакатастрофы получила десятки травм Источник: Guiness World Records, YouTube

Первые десять месяцев у нее была парализована нижняя часть тела. Благодаря огромному упорству девушка всё-таки начала ходить. Из последствий катастрофы остались только хромота и искривление позвоночника. Однако они не помешали ей прожить еще 44 года после трагедии.

Пережил облучение

В СССР такие «везунчики» тоже встречались. В 1978 году советский физик Анатолий Бугорский проверял оборудование на ускорителе частиц. Что-то пошло не так, и пучок протонов прошел прямо через его голову. Доза облучения — в тысячи раз выше смертельной. Любой учебник по радиационной безопасности сказал бы: шансов нет.

Бугорского срочно отправили в Москву. Врачи ждали отека мозга, некроза тканей, отказа систем организма. Прогнозы были мрачными, но организм вел себя странно: состояние оставалось относительно стабильным.

Всё закончилось хорошо — Бугорскому удалось выжить. Правда, он потерял слух на одно ухо, и у него участились эпилептические приступы. Несмотря на это, ученый продолжил работать. После произошедшего он рассказывал, что больно ему не было. Нервные окончания просто не успели среагировать, потому что пучок пролетел почти со скоростью света.

Единственный выход — самый страшный

Кажется, что после пули в груди, лома в голове, падения с 10 км и пучка протонов уже ничем не удивить. Однако от истории альпиниста Арона Ралстона стынет кровь.

В 2003 году он оказался в каньоне, где тяжелый валун намертво придавил его руку. Запасы воды и еды таяли, помощи ждать было неоткуда. Тогда он принял страшнейшее решение: с помощью тупого карманного ножа он ампутировал себе зажатую руку, чтобы выбраться.

Арон Ралстон потерял руку, но спас себе жизнь Источник: Aron Ralston / фото под лицензией Creative Commons (фото без изменений)