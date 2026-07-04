Десятки ярославцев собрались поглазеть на звезд: как проходит кинофестиваль «В кругу семьи» — онлайн

4 июля в Ярославле стартует международный кинофестиваль «В кругу семьи». Для участие в мероприятии к нам приехали звезды кино Федор Добронравов, Никита Михалков, Роман Курцын, Нонна Гришаева и не только.

Добро пожаловать в наш онлайн-репортаж с ковровой дорожки!