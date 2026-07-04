Десятки ярославцев собрались поглазеть на звезд: как проходит кинофестиваль «В кругу семьи» — онлайн

4 июля в Ярославле стартует международный кинофестиваль «В кругу семьи». Для участие в мероприятии к нам приехали звезды кино Федор Добронравов, Никита Михалков, Роман Курцын, Нонна Гришаева и не только.
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Бесплатное кино
Традиционно в рамках фестиваля пройдут показы фильмов со всего мира. Посмотреть кино можно бесплатно, но по предварительной регистрации.
Бесплатные кинопоказы в «Ауре» 4 июля
Кинозал «Киномакс» (ТРЦ «Аура», Ярославль, ул. Победы, 41), 3 зал, основная программа:
10:30 — «Второй дневник Паулины П.» (6+)— детский, комедия, реж. Невен Хитрек (Хорватия, Словения, Сербия);
12:30 — «Чучело» (12+) — подростковая драма, реж. Илья Хотиненко, Владимир Карабанов (Россия);
18:00 — «Яблоко от яблони» (12+) — драма, семейный, реж. Иван Дариель Ортис (Пуэрто-Рико);
20:00 — «Последний шанс» (16+) — спортивная драма, реж. Кристиан Паоло Ла, Доминик Лат (Филиппины).
Кинозал «Киномакс» (ТРЦ «Аура», Ярославль, ул. Победы, 41), 2 зал, короткометражное кино:
11:00 — детская программа (0+): «Ограбление Харвеста» (США), «Забытое имя» (Китай), «Бургерный переполох» (Япония), «Планета Пшик» (Бельгия), «Когда поднимается океан» (Германия), «Волшебный сад» (Бразилия), «Огненный танец» (Мексика), «В поисках весны» (Китай), «Мечты Исы» (Бразилия), «Свет жизни» (Аргентина), «Лесные существа» (Португалия);
13:00 — детская программа (6+): «История любимых книг» (Канада), «По порядку» (Португалия), «Незаметная сила» (ОАЭ), «Коровы» (Франция), «Два года назад» (Египет), «Время» (Индия), «Голос предков» (Индия), «Сонже: история разлуки» (Чили);
15:00 — основная программа (12+): «Дом для Айвазовского» (Россия), «Эхо прошлого» (Франция), «После уроков» (Южная Корея);
17:00 — основная программа (12+): «Девочки» (Россия), «Вечно сияющая» Южная Корея, «Экспат» (Россия), Шанс» (Россия), «Потерянный рай» (Япония);
19:00 — основная программа (18+): Руки без границ» (Турция), «Дом мой» (Россия), «Серость» (Египет), «Ни единой мысли» (Россия), «Отброс» (Индия), «На перекрестке» Италия, «Все вышло из-под контроля» (Италия), «Соседи» (Россия), «Музыканты» (Иран).
А у КЗЦ уже начинаются активности. Показываем эксклюзивные кадры с площадки в нашем канале MAX. Напомним, совсем скоро начнется выступление группы «Братья Гримм».
Кто из звезд приедет на кинофестиваль
Сразу приоткроем завесу тайны! По ковровой дорожке сегодня пройдут почетные гости. Ярославцы смогут увидеть Фёдора Добронравова, Романа Курцына, Ксению Алферову, Ивана Макаревича, Дмитрия Дюжева с супругой Татьяной, Тимура Хвана, Кирилла Зайцева, Данила Якушева с супругой Кристиной, Дарью Пицик, Нонну Гришаеву и Игоря Жижикина.
А еще глава региона напомнил о популярности Ярославской области среди кинематографистов.
«Наш регион один из самых популярных у кинематографистов. Ежегодно в Ярославской области снимается до 10 фильмов и сериалов. По местам, известным по кинолентам, проходят тематические экскурсии. Организуем выставки и лекции, в городах появляются скульптуры, посвященные актерам и персонажам», — рассказал Михаил Евраев.
Мы, кстати, регулярно рассказываем о съемках фильмов в Ярославле, а еще ведем специальную рубрику «Где это снято». В ней показываем локации из популярных фильмов и сериалов, снятых в нашем регионе.
Губернатор Михаил Евраев рассказал чуть больше о концепции пешеходной улицы Нахимсона.
«На улице Нахимсона появилась новая тематическая зона — „Улица Ангела“. Она стала первой точкой масштабного всероссийского проекта „Ангельский пояс России“, который объединит 89 городов страны сетью семейных общественных пространств», — прокомментировал глава региона.
Торжественная Церемония открытия XXI Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов (6+) состоится в КЗЦ «Миллениум» в 18:00.
А в 19:00 запланирован показ фильма открытия «Улица Ангела» (6+) в большом зале КЗЦ «Миллениум» (Которосльная набережная, 53).
Вход по предварительной регистрации на сайте кинофестиваля
Во сколько бесплатный концерт
В 15:00 на площадке у «Миллениума» выступят хэдлайнеры фестиваля — группа «Братья Гримм» (12+). Те самые, что исполняют «Хлопай ресницами и взлетай», а также «И ты после фильма Кустурицы, шагаешь босиком по улице-е-е».
Ярославцы, готовы подпевать?
А вот и первые фото с открытия пешеходной улочки.
Перед началом кинофестиваля компания звезд российского кино, вместе с основателем фестиваля «В кругу семьи», режиссером Александром Ковтунцом приняли участие в открытии пешеходной улице Нахимсона. Эту часто пешеходного центра оформили в общей тематике кино. На фоне открытия кинофестиваля и премьеры одноименного фильма здесь появился арт-объект «Улица Ангела».
«Улица Ангела» станет первым шагом масштабного проекта «Ангельский пояс России», который объединит 89 городов России и 11 горнолыжных курортов, создавая новый маршрут семейного туризма и культурного притяжения.
Идейный вдохновитель проекта — режиссер Александр Ковтунец, снявший фильм «Улица Ангела» (премьера картины (6+) состоится именно на кинофестивале «В кругу семьи»). История фильма вдохновила на создание реальных пространств, где хочется остановиться, провести время с близкими и вспомнить о том, что самое важное — любовь, добро и семья.