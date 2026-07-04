НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

3 м/c,

вос.

 744мм 64%
Подробнее
2 Пробки
USD 77,23
EUR 88,03
Афиша на выходные
Почему закрыли кинотеатр
Стройка со скоростью лета
О ночных атаках
Здесь был Пушкин
Бесплатные кинопоказы
Изменят маршруты автобусов
Оштрафовали в «Яавтобусе»
Опасен ли был «черный дождь»
Криминал Школьница пропала в лесу Ленинградской области — ее нашли с признаками насильственной смерти. Подробности

Школьница пропала в лесу Ленинградской области — ее нашли с признаками насильственной смерти. Подробности

Подозреваемого уже задержали

229
Школьница пропала в лесу Ленинградской области — ее нашли с признаками насильственной смерти. Подробности | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUШкольница пропала в лесу Ленинградской области — ее нашли с признаками насильственной смерти. Подробности | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU
Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

2 июля 45‑летняя мать девочки обратилась в полицию Тосненского района Ленинградской области. Женщина рассказала, что ее 12‑летняя дочь ушла в лес за лисичками из местного садоводства и не вернулась. Масштабные поиски начались сразу, а утром 3 июля ребенка нашли погибшим, на теле были следы насильственной смерти. В этом материале мы собрали всё, что известно о трагедии.

Где и как пропала девочка

Дача, где семья отдыхала летом, располагалась недалеко от города Никольского, в стороне от железной дороги. Садоводческие товарищества «Захожье» (с разными номерами) окружены обширными лесными массивами, а тропинки ведут к СНТ, озеру, шоссе и железной дороге.

Именно в этот лес девочка отправилась вечером за грибами. На ней был желтый дождевик, благодаря яркой одежде школьницу зафиксировали несколько камер в поселке. По данным источников, знакомых с ходом расследования, около 17:00 девочка вышла из леса и направилась к дому. Вероятно, именно на этом участке пути она столкнулась с преступником.

При этом попасть в сам дачный поселок постороннему человеку непросто. На въезде стоят шлагбаумы, а без машины добраться туда сложно.

Как преступник мог оказаться в СНТ

В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве. Председатель СНТ Дмитрий Хорощя не смог объяснить, как незнакомец мог попасть на территорию товарищества. По основной версии, мужчина приехал либо на своей машине, либо на попутке.

Экс‑следователь, а сейчас адвокат по уголовным делам Максим Девятьяров полагает, что преступник мог страдать психическим расстройством и целенаправленно выслеживать детей. Местные жители считают, что встреча могла произойти на дороге между кооперативами «Захожье‑2» и «Захожье‑5». После этого девочку видели уже в лесу, за пределами СНТ, там ее и обнаружили убитой.

Задержание и перспективы дела

После совершения преступления злоумышленник уехал в Гатчину, скорее всего, на автомобиле. Оттуда можно уехать в Псков, Лугу и Волосово. Подозреваемого задержали на железнодорожной станции: оперативники ворвались в зал ожидания и скрутили мужчину на глазах у очевидцев.

На допросе задержанный признал вину и сообщил, что ранее уже был судим. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Назначены судебно‑медицинские экспертизы, в том числе психиатрическая — она должна установить степень вменяемости фигуранта.

Если мужчину признают невменяемым, его, вероятнее всего, направят на принудительное лечение в закрытую психиатрическую больницу. Если же он будет признан вменяемым, ему может грозить пожизненное заключение.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
15 минут
Это большая утрата для родителей! Соболезнование всей семье
Гость
1 час
Соболезнования родителям. Больше горе. Пусть признают вменяемым и навсегда изолируют от общества.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Мнение
«100 тысяч просмотров — и кандидат на знакомство в личке»: секс-колумнистка — о том, как алгоритмы в соцсетях устраивают личную жизнь
Светлана Гладкова
Копирайтер
Мнение
«Я изучал не литературу, а экзамен по литературе»: выпускник рассказал, как продал душу ЕГЭ
Демьян Бильданов
Мнение
«После восьми уроков нужно было еще заниматься подготовкой»: как школьница сдавала ОГЭ и почему зря боялась
Вера Л.
Мнение
«Вернулись вымотанными». Туристка объяснила, почему пожалела об отдыхе в Сочи — и дело не в сиренах
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Рекомендуем