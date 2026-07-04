Школьница пропала в лесу Ленинградской области — ее нашли с признаками насильственной смерти. Подробности

Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

2 июля 45‑летняя мать девочки обратилась в полицию Тосненского района Ленинградской области. Женщина рассказала, что ее 12‑летняя дочь ушла в лес за лисичками из местного садоводства и не вернулась. Масштабные поиски начались сразу, а утром 3 июля ребенка нашли погибшим, на теле были следы насильственной смерти. В этом материале мы собрали всё, что известно о трагедии.

Где и как пропала девочка

Дача, где семья отдыхала летом, располагалась недалеко от города Никольского, в стороне от железной дороги. Садоводческие товарищества «Захожье» (с разными номерами) окружены обширными лесными массивами, а тропинки ведут к СНТ, озеру, шоссе и железной дороге.

Именно в этот лес девочка отправилась вечером за грибами. На ней был желтый дождевик, благодаря яркой одежде школьницу зафиксировали несколько камер в поселке. По данным источников, знакомых с ходом расследования, около 17:00 девочка вышла из леса и направилась к дому. Вероятно, именно на этом участке пути она столкнулась с преступником.

При этом попасть в сам дачный поселок постороннему человеку непросто. На въезде стоят шлагбаумы, а без машины добраться туда сложно.

Как преступник мог оказаться в СНТ

В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве. Председатель СНТ Дмитрий Хорощя не смог объяснить, как незнакомец мог попасть на территорию товарищества. По основной версии, мужчина приехал либо на своей машине, либо на попутке.

Экс‑следователь, а сейчас адвокат по уголовным делам Максим Девятьяров полагает, что преступник мог страдать психическим расстройством и целенаправленно выслеживать детей. Местные жители считают, что встреча могла произойти на дороге между кооперативами «Захожье‑2» и «Захожье‑5». После этого девочку видели уже в лесу, за пределами СНТ, там ее и обнаружили убитой.

Задержание и перспективы дела

После совершения преступления злоумышленник уехал в Гатчину, скорее всего, на автомобиле. Оттуда можно уехать в Псков, Лугу и Волосово. Подозреваемого задержали на железнодорожной станции: оперативники ворвались в зал ожидания и скрутили мужчину на глазах у очевидцев.

На допросе задержанный признал вину и сообщил, что ранее уже был судим. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Назначены судебно‑медицинские экспертизы, в том числе психиатрическая — она должна установить степень вменяемости фигуранта.