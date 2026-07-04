Умерла звезда фильма «Карнавал» Екатерина Жемчужная

Актриса запомнилась зрителям по ярким ролям Источник: кадр из фильма «Карнавал» (0+), режиссер Татьяна Лиознова

Умерла актриса театра и кино, народная артистка России Екатерина Жемчужная. Ей было 82 года. О трагедии рассказала дочь актрисы Ляля Жемчужная.

Причиной смерти стала тромбоэмболия. В последние годы здоровье артистки ухудшалось — в частности, она попадала в больницу с острым ишемическим инсультом.

Екатерина Жемчужная окончила ГИТИС и всю творческую жизнь посвятила цыганскому театру «Ромэн». В ее фильмографии — 44 роли.

Широкую известность актрисе принесла роль Зорицы в сериале «Вечный зов», но по-настоящему культовой стала ее цыганка Карма в фильме «Карнавал». Образ гордой женщины в пестрых юбках полюбился миллионам зрителей. Также Екатерину Жемчужную помнят по работам в картинах «Табор уходит в небо», «Королева Марго», «Кармелита», «Цыганка Аза», «Обручальное кольцо», «Если ты не со мной» и других.