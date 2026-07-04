НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

3 м/c,

вос.

 747мм 64%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,23
EUR 88,03
Афиша на выходные
Почему закрыли кинотеатр
Стройка со скоростью лета
О ночных атаках
Здесь был Пушкин
Бесплатные кинопоказы
Изменят маршруты автобусов
Оштрафовали в «Яавтобусе»
Опасен ли был «черный дождь»
Культура Умерла звезда фильма «Карнавал» Екатерина Жемчужная

Умерла звезда фильма «Карнавал» Екатерина Жемчужная

104
Актриса запомнилась зрителям по ярким ролям | Источник: кадр из фильма «Карнавал» (0+), режиссер Татьяна ЛиозноваАктриса запомнилась зрителям по ярким ролям | Источник: кадр из фильма «Карнавал» (0+), режиссер Татьяна Лиознова

Актриса запомнилась зрителям по ярким ролям

Источник:

кадр из фильма «Карнавал» (0+), режиссер Татьяна Лиознова

Умерла актриса театра и кино, народная артистка России Екатерина Жемчужная. Ей было 82 года. О трагедии рассказала дочь актрисы Ляля Жемчужная.

Причиной смерти стала тромбоэмболия. В последние годы здоровье артистки ухудшалось — в частности, она попадала в больницу с острым ишемическим инсультом.

Екатерина Жемчужная окончила ГИТИС и всю творческую жизнь посвятила цыганскому театру «Ромэн». В ее фильмографии — 44 роли.

Широкую известность актрисе принесла роль Зорицы в сериале «Вечный зов», но по-настоящему культовой стала ее цыганка Карма в фильме «Карнавал». Образ гордой женщины в пестрых юбках полюбился миллионам зрителей. Также Екатерину Жемчужную помнят по работам в картинах «Табор уходит в небо», «Королева Марго», «Кармелита», «Цыганка Аза», «Обручальное кольцо», «Если ты не со мной» и других.

В 2021 году актриса пережила тяжелую утрату. Не стало ее супруга, режиссера Георгия Жемчужного. Творческую династию продолжает их дочь Ляля — заслуженная артистка России.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Предприниматель решает, опираясь на цифры». Бизнесмен откровенно рассказал о причинах закрытия своего дела
Артём Исайчев
Мнение
Дженнифер Лопес — не наша мымра. Американцы сняли свой «Служебный роман»: что из этого вышло
Надежда Губарь
Мнение
«100 тысяч просмотров — и кандидат на знакомство в личке»: секс-колумнистка — о том, как алгоритмы в соцсетях устраивают личную жизнь
Светлана Гладкова
Копирайтер
Мнение
«Вернулись вымотанными». Туристка объяснила, почему пожалела об отдыхе в Сочи — и дело не в сиренах
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«После восьми уроков нужно было еще заниматься подготовкой»: как школьница сдавала ОГЭ и почему зря боялась
Вера Л.
Рекомендуем