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Город Реконструкция центра В Ярославле изменили сроки благоустройства в пешеходном центре

В Ярославле изменили сроки благоустройства в пешеходном центре

В мэрии объяснили причины

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В Ярославле изменили сроки создания пешеходного центра в Депутатском переулке | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле изменили сроки создания пешеходного центра в Депутатском переулке | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле изменили сроки создания пешеходного центра в Депутатском переулке

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Работы по созданию пешеходного центра в Депутатском переулке в центре Ярославля сдвинут по срокам. Изначально благоустройство планировали завершить к 30 июня, однако дорожная техника все еще остается на улочке.

«В связи с обнаружением подземных коммуникаций, ранее не обозначенных на топографических съемках, произошло увеличение сроков производства работ и дополнительного перепроектирования, которое сейчас выполняется. После получения проектного решения будет известно о сроках полного выполнения всех работ по ул. Депутатский переулок. Подрядной организации указано о скорейшем завершении работы», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе мэрии 1 июля.

Ремонт должны были завершить до 30 июня | Источник: Александр Куренной / 76.RUРемонт должны были завершить до 30 июня | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ремонт должны были завершить до 30 июня

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Напомним, сперва подрядчик сдал работы на улице Максимова, затем приступили к облагораживанию соседних улиц. Работы параллельно идут на Депутатской и в переулке. Улицу Нахимсона, где ранее также проходило благоустройство, уже открыли для прогулок.

Напомним, при создании пешеходного центра в Ярославле меняют все коммуникации, стелят плитку, а затем выставляют архитектурные формы. Все новости о масштабной реконструкции публикуем в специальном сюжете.

Исторический центр после ремонта освободят от машин. Напомним, ярославцы не раз жаловались на стихийную парковку в переулке.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Реконструкция Благоустройство Пешеходный центр
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Комментарии
43
Гость
8 минут
Заметно тут изменились высказывания.
Гость
11 минут
красота требует жертв, перетерпим стройку ради уюта
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Гость
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