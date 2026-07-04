В Ярославле изменили сроки благоустройства в пешеходном центре

В Ярославле изменили сроки создания пешеходного центра в Депутатском переулке Источник: Александр Куренной / 76.RU

Работы по созданию пешеходного центра в Депутатском переулке в центре Ярославля сдвинут по срокам. Изначально благоустройство планировали завершить к 30 июня, однако дорожная техника все еще остается на улочке.

«В связи с обнаружением подземных коммуникаций, ранее не обозначенных на топографических съемках, произошло увеличение сроков производства работ и дополнительного перепроектирования, которое сейчас выполняется. После получения проектного решения будет известно о сроках полного выполнения всех работ по ул. Депутатский переулок. Подрядной организации указано о скорейшем завершении работы», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе мэрии 1 июля.

Ремонт должны были завершить до 30 июня Источник: Александр Куренной / 76.RU

Напомним, сперва подрядчик сдал работы на улице Максимова, затем приступили к облагораживанию соседних улиц. Работы параллельно идут на Депутатской и в переулке. Улицу Нахимсона, где ранее также проходило благоустройство, уже открыли для прогулок.

Напомним, при создании пешеходного центра в Ярославле меняют все коммуникации, стелят плитку, а затем выставляют архитектурные формы. Все новости о масштабной реконструкции публикуем в специальном сюжете.