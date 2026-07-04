Главные плейбои мирового футбола: что скрывает личная жизнь отвязных спортсменов

На людях Криштиану Роналду выглядит примерным семьянином, но в его шкафу столько скелетов — мама дорогая! Источник: Fabio Ferrari / ТАСС

Грохочущие скандалы, контракты на измены, внебрачные дети по всему миру и судебные иски — личная жизнь главных звезд мирового футбола давно затмила по накалу любые латиноамериканские сериалы. Пока одни игроки выстраивают безупречный маркетинг вокруг своего пресса, а другие параноидально прячутся за спинами влиятельных матерей, на футбольном олимпе бушуют нешуточные страсти.

Будь то дикий хаос эпохи Марадоны, циничный «бизнес-подход» Неймара или тайны Роналду — за кулисами идеальной игры всегда скрывается изнанка, полная эпатажа, больших денег и роковых женщин. Заглянем в гости к главным футбольным гениям планеты.

Диего Марадона

Диего Марадона вел бурную жизнь настоящей рок-звезды, где гениальная игра на поле соседствовала с тяжелыми зависимостями, бесконечными любовными похождениями, судами и громкими криминальными скандалами. Его темперамент и страсть не знали границ ни в футболе, ни в личной жизни.

Со своей единственной официальной женой, Клаудией Вильяфанье, Диего познакомился еще в юности, когда они жили в бедном районе Буэнос-Айреса.

Знала бы эта парочка, что ждет их впереди Источник: Imago Sportfotodienst / ТАСС

Они прожили вместе больше 25 лет. В 1989 году Марадона закатил роскошную свадьбу на стадионе для 1500 гостей стоимостью 2 миллиона долларов. Клаудия родила ему двух дочерей, Дальму и Джанинну, и долгие годы терпела его измены, пьянство и наркотическую зависимость.

Марадона официально признал лишь пятерых детей, хотя судебных исков об отцовстве в его жизни было гораздо больше.

Когда Диего играл за «Наполи», у него случился роман с Кристианой Синагра. В 1986 году молодая итальянка родила сына. Марадона годами отказывался от ДНК-тестов и не признавал ребенка, выплачивая алименты только по решению суда. Он признал Диего-младшего и обнял его только спустя 30 лет.

В 1996 году от Марадоны дочь родила Валерия Сабалаин. Ситуация повторилась: Диего отказался от теста, но суд автоматически признал его отцом. С дочерью Марадона начал общаться лишь под конец жизни.

Еще одна пассия футболиста — скромная учительница физкультуры Вероника Охеда. Она была с Диего несколько лет после его развода и родила ему сына Диего Фернандо. Марадона бросил Веронику, когда она еще была беременна, увлекшись новой избранницей.

Кроме того, футболист неоднократно вляпывался в секс-скандалы.

Неизвестно, где Диего Марадона зажигал больше — на поле или за его пределами Источник: via www.imago-images.de / ТАСС

Итальянская модель Кармен Ди Пьетро признавалась, что в 1991 году у нее был страстный тайный роман с Диего, когда тот еще был женат. Они тайно встречались в отелях Неаполя по несколько раз в месяц.

Кубинка Мавис Альварес заявила, что в возрасте 16 лет ее фактически принудили к связи со спортсменом, обвинив Марадону в насилии. Также в домогательствах в номере отеля футболиста обвиняла российская журналистка Екатерина Надольская. Скандал разгорелся в Санкт-Петербурге в 2017 году, когда Диего посетил Кубок конфедераций. Женщина заявляла, что футболист пытался снять с нее одежду, но, получив отпор, приказал охране выставить ее в коридор в одном белье.

Последней женщиной, с которой у футболиста вспыхнули серьезные отношения, была модель Росио Олива. Юная особа едва не женила на себе 54-летнего Диего. Но их бурные отношения сопровождались скандалами: Марадона обвинял ее в краже драгоценностей, а в Сети всплывали видео их домашних драк. Пара рассталась в 2018 году. После смерти футболиста семья Марадоны запретила Росио войти на закрытую церемонию прощания, заставив стоять в общей очереди.

Криштиану Роналду

У Криштиану Роналду абсолютно всё, от рельефа пресса до семейных фотографий, подчинено строжайшей дисциплине и идеальному маркетингу. Но за безупречным фасадом скрывается богатая история бурных романов и личных драм, которые годами смакуют мировые таблоиды.

В отличие от Диего Марадоны, прожившего жизнь в хаосе, Роналду прошел путь от ветреного плейбоя до образцового многодетного отца. В начале своей карьеры молодой и неприлично богатый Криштиану менял топ-моделей и светских львиц как перчатки. Папарацци не успевали щелкать затворами камер.

Каждый выход Криштиану привлекает внимание фотографов Источник: cristiano / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С Пэрис Хилтон его застукали в клубе, с Ким Кардашьян он провел романтический отпуск в Мадриде, а в 2007 году на светском мероприятии в Лиссабоне Роналду увлекся звездой Болливуда Бипашей Басу. Фотографы поймали их страстный поцелуй на закрытой афтерпати. Снимки мгновенно улетели в индийские СМИ, спровоцировав дикий скандал, ведь актриса на тот момент состояла в серьезных отношениях.

В послужном списке футболиста числятся колумбийская телеведущая Мирелла Грисалес, португальская актриса Сорайя Чавес, мисс Испания Дезире Кордеро и еще добрая половина ангелов Victoria’s Secret.

В 2010 году на съемках для модного дома Armani Криштиану встретил российскую супермодель Ирину Шейк. Это был самый красивый и обсуждаемый союз в мире шоу-бизнеса. Пара была вместе пять лет, регулярно появляясь на обложках глянца и красных дорожках.

Однако сказка закончилась в начале 2015 года. По слухам, Шейк устала от постоянных разговоров об изменах футболиста. Масла в огонь подливали и сложные отношения модели с властной матерью Криштиану, Долореш Авейру, которая имела колоссальное влияние на сына.

К тому же в 2010 году, в самый разгар романа с Шейк, футболист внезапно объявил, что стал отцом Криштиану-младшего. Имя матери ребенка строго засекречено по сей день.

В 2017 году у Криштиану родились близнецы. И снова — от анонимной суррогатной матери, что породило лавину слухов в прессе о специфических взглядах футболиста на продолжение рода.

Ну а в конце 2016 года португалец заглянул в бутик Gucci в Мадриде, где его обслуживала скромная продавщица Жоржина Родригес. Это была классическая история любви: девушка с зарплатой в 300 евро в месяц в одночасье стала спутницей самого богатого спортсмена планеты. Жоржина идеально вписалась в строгую систему Роналду. Она стала матерью его совместных детей и приняла как родных старших наследников.

Нагулявшись, Роналду нашел свое счастье в бутике Gucci и вроде как остепенился Источник: cristiano / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Долгое время Криштиану не спешил вести Жоржину под венец, но в августе 2025 года она наконец похвасталась кольцом с огромным бриллиантом и объявила об официальной помолвке. Свадьба, по сообщениям СМИ, должна состояться в сентябре 2026 года после окончания чемпионата мира по футболу. Условия будущего брачного контракта уже просочились в прессу: в случае развода Жоржина получит роскошную виллу и пожизненное содержание в размере 121 тысячи долларов в месяц.

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе — один из самых скрытных футболистов современности. В отличие от Марадоны или Роналду, он выстроил вокруг себя мощную пиар-стену, которой управляет его влиятельная мать Файза Ламари. По ее словам, Килиан параноидально относится к мотивам окружающих его девушек, из-за чего скрывает любые связи.

Тем не менее папарацци и мировые таблоиды регулярно находят трещины в этой обороне, вытаскивая на свет бурные романы форварда мадридского «Реала».

Отношения с Алисией Эйлис, мисс Франция — 2017, стали первым серьезным романом футболиста. Во время триумфального для Мбаппе чемпионата мира 2018 года модель сидела на VIP-трибунах в футболке с его фамилией. Ради конфиденциальности пара никогда не позировала вместе, а к 2020 году они тихо и мирно расстались.

Во время катарского мундиаля в 2022 году пресса активно приписывала Мбаппе роман с известной моделью Роуз Бертрам. Модель даже травили в Сети за якобы «попытки поймать Килиана в ловушку», из-за чего ей пришлось делать официальное заявление о своей невиновности.

Мбаппе тщательно скрывает свою личную жизнь, но с годами это дается ему всё сложнее Источник: Christophe Ena / ТАСС

Новой избранницей форварда стала популярная испанская актриса и звезда сериала Netflix «Элита» (18+) Эстер Экспосито.

Слухи ходили давно, но папарацци застукали влюбленных за поцелуями в мадридском отеле, а затем засняли, как они выходят из частного джета Мбаппе.

Неймар

Неймар — главный «карнавальный повеса» современного футбола. Если Роналду подчинил жизнь жесткой дисциплине, а Мбаппе прячется за маминым пиаром, то Неймар живет нараспашку. Его карьера — это вечный микс из гениальных финтов, бесконечных тусовок, шокирующих семейных контрактов и судебных разборок.

Самый громкий и абсурдный роман в жизни Неймара разворачивается прямо сейчас с бразильской моделью и инфлюенсером Бруной Бьянкарди. Их отношения, начавшиеся в 2021 году, напоминают американские горки: они постоянно расставались из-за загулов футболиста. Когда Бруна забеременела в 2023 году, бразильские СМИ взорвались новостями о том, что пара заключила официальное соглашение об изменах. Бьянкарди разрешила Неймару спать с другими женщинами, но поставила три жестких условия:

Соблюдать полную конфиденциальность (никаких сливов в прессу). Обязательно использовать контрацепцию. Категорически запрещено целовать любовниц в губы.

Неймар умудрился нарушить контракт почти сразу, попавшись на вечеринке с моделями, после чего публично каялся в соцсетях. В октябре 2023 года у них родилась дочь Мэви, через месяц Бруна его бросила, но в 2024-м они снова сошлись. А в июне 2025 года Бруна шокировала фанатов в соцсетях заявлением: «Мы уже расписаны на бумаге». Спустя месяц, в июле 2025 года, у супругов родилась вторая дочь.

Пока Бруна прощала футболиста, его бурная личная жизнь приносила неожиданные плоды: Неймар — отец уже четверых детей от трех разных женщин. Его первенец появился на свет в 2011 году, когда Неймару было всего 19 лет, от его юношеской любви Каролины Дантас. С ней Диего сохранил отличные дружеские отношения.

В 2024 году у Неймара родилась дочь от бразильской модели Аманды Кимберли. Причем девочка появилась на свет всего через девять месяцев после того, как Бруна Бьянкарди родила Неймару дочь Мэви. Футболист признал ребенка после ДНК-теста.

Кроме того, в списке увлечений Неймара ярко отметились две россиянки. У победительницы реалити-шоу «Холостяк» (16+) и экс-девушки рэпера Тимати Катерины Сафаровой был с Неймаром бурный тайный роман в Париже и Барселоне. Они притворялись просто друзьями, но Катерина была VIP-гостьей на всех его закрытых днях рождения, а таблоиды вовсю смаковали их интрижку.

Неймар заслужил звание главного повесы мирового футбола Источник: Rodolfo Buhrer / ТАСС

Еще одна российская страсть футболиста — топ-модель, актриса и муза Люка Бессона Саша Лусс.