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«Билет в высшую лигу». 22-летний студент из России разработал ИИ-тренера и поразил главного в Apple

Программист Антон Баранов создал приложение для прокачивания навыков публичных выступлений

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Слева на фото&nbsp;— программист из Екатеринбурга Антон Баранов. По центру глава Apple Тим Кук, справа&nbsp;— топ-менеджер компании Джон Тернус | Источник: Антон БарановСлева на фото&nbsp;— программист из Екатеринбурга Антон Баранов. По центру глава Apple Тим Кук, справа&nbsp;— топ-менеджер компании Джон Тернус | Источник: Антон Баранов

Слева на фото — программист из Екатеринбурга Антон Баранов. По центру глава Apple Тим Кук, справа — топ-менеджер компании Джон Тернус

Источник:
Антон Баранов

Мир IT-технологий развивается так стремительно, что уследить за всеми новинками невозможно. А вот 22-летний Антон Баранов из Екатеринбурга не просто владеет прорывными технологиями, но еще и создает их с нуля! Недавно он выпустил приложение на основе искусственного интеллекта и представил его главе Apple на престижном конкурсе для разработчиков.

Корреспондентка E1.RU узнала у восходящей IT-звезды, сколько часов нужно провести за компьютером, чтобы создать свое приложение, и какое впечатление на окружающих производит долларовый миллиардер из Apple.

Говорит на четырех языках и учится в Германии

Антон Баранов родился и вырос в Екатеринбурге в семье преподавательницы русского языка и бизнесмена. С детства парень мечтал стать изобретателем: увлекался робототехникой, любил строить из «Лего» корабли и записывал видеообзоры. Поэтому будущую профессию он выбирал недолго — программирование стало логичным продолжением тяги к изобретательству.

«С первого класса я учил немецкий язык и во время учебы в 11-м классе поступил в вуз в Германии. Сейчас я учусь на дуальной программе — это особый формат, где ты параллельно получаешь сильную инженерную базу в университете и постоянно работаешь на реальных проектах в индустрии. Здесь нужно набрать нужное количество пунктов, чтобы окончить университет. Я думаю собрать их до 2027 года», — рассказывает программист.

Антон из Екатеринбурга, но сейчас учится в Германии | Источник: Антон БарановАнтон из Екатеринбурга, но сейчас учится в Германии | Источник: Антон Баранов

Антон из Екатеринбурга, но сейчас учится в Германии

Источник:
Антон Баранов

Антон говорит, что поехал за границу ради сильной немецкой инженерной школы и бесплатного образования. Он свободно говорит на русском, немецком, английском и испанском, поэтому в местную интернациональную среду влился сразу.

«Отношение к россиянам здесь позитивное. У меня много друзей со всего мира: они с интересом пытаются учить новые русские слова, искренне любят нашу культуру и еду. Заметил, что Екатеринбург очень круто сочетает в себе черты главных немецких центров. Он такой же деловой и живой, как Франкфурт, креативный и динамичный, как Берлин, но при этом уютный и компактный, как Лейпциг. Правда, здесь я очень скучаю по своей семье на Урале — маме, папе, сестре, бабушкам и дедушкам», — добавил Антон.

«Уходит всё свободное время»

В этом году Антон создал свой первый масштабный продукт — приложение pitch coach: говори уверенно. Это персональный ИИ-тренер, который работает без интернета, использует AirPods для контроля осанки и Apple Watch для уровня стресса. Приложение в реальном времени анализирует поток речи и подсказывает, если вы частите, используете слишком много «э-э-э», «ну» или теряете темп во время выступления.

Десятки тысяч человек уже попробовали приложение Антона | Источник: Антон БарановДесятки тысяч человек уже попробовали приложение Антона | Источник: Антон Баранов

Десятки тысяч человек уже попробовали приложение Антона

Источник:
Антон Баранов

«Идея приложения родилась на кухне. Моя мама преподает в университете, и она очень переживала, что ее талантливые студенты на защитах часто просто не могут четко донести свои мысли. Я знал про Swift Student Challenge от Apple и решил превратить эту проблему в конкурсный продукт. С января и по сегодняшний день на него у меня уходит всё свободное время, выходные и отпуска — обновления выходят непрерывно», — говорит программист.

Swift Student Challenge — это глобальный ежегодный конкурс от Apple для разработчиков на Swift, который проходит в Кремниевой долине в Калифорнии. Главная цель соревнования — поддержка молодых разработчиков и развитие экосистемы Apple. К участию допускаются студенты аккредитованных учебных заведений и выпускники школ (в течение 6 месяцев после выпуска) от 13 лет.

Победители получают подписку на Apple Developer Program, ваучер на сертификационный экзамен и подарок от Apple, а 50 отличившихся участников дополнительно награждаются поездкой в Apple Park с встречами с инженерами компании.

«Деньги и слава — вторичное»

Первую версию приложения Антон собрал за несколько месяцев, а в марте уже запустил его в App Store. Сейчас у приложения больше 60 тысяч скачиваний. Парень уверен, что рынок воспринял предложение серьезно, — ему уже поступает множество коммерческих предложений о продаже и инвестициях.

<p>Антон Баранов </p><p>Антон Баранов </p>

Встреча с первыми лицами Apple — это входной билет в высшую лигу, но играть в ней придется самому.

Антон Баранов

программист

«Тим Кук, Крейг Федериги и Джон Тернус в жизни оказались максимально позитивными и простыми в общении. Они искренне горят технологиями и открыты к новым идеям. Тим полностью выслушал мой пятиминутный питч, поделился своим мнением и в конце пошутил, что попробует порепетировать с pitch coach перед следующим Keynote. Когда человек такого масштаба дает твоему продукту подобную оценку, это дает заряд энергии и мотивацию», — вспоминает наш герой.

Антон вошел в топ-50 лучших молодых разработчиков мира по версии Apple Distinguished Winner 2026 | Источник: Антон БарановАнтон вошел в топ-50 лучших молодых разработчиков мира по версии Apple Distinguished Winner 2026 | Источник: Антон Баранов

Антон вошел в топ-50 лучших молодых разработчиков мира по версии Apple Distinguished Winner 2026

Источник:
Антон Баранов
В июне компания официально пригласила его в свою штаб-квартиру в Калифорнии на главное техническое мероприятия года | Источник: Антон БарановВ июне компания официально пригласила его в свою штаб-квартиру в Калифорнии на главное техническое мероприятия года | Источник: Антон Баранов

В июне компания официально пригласила его в свою штаб-квартиру в Калифорнии на главное техническое мероприятия года

Источник:
Антон Баранов

Антон мечтает, чтобы приложение стало верным помощником для людей по всему миру. Говорит, что главная миссия в его работе — это создавать технологии, которые меняют повседневную жизнь людей и делают ее проще. А деньги и слава — это вторичное.

«Мечта — сохранить близкие отношения с семьей, создать свою и быть примером для детей. А в плане дела — развивать свои проекты, чтобы тот же pitch coach помог 100 000+ человек, и построить карьеру, которая оставит после себя след», — подытожил программист.

Понравилась история Антона? Почитайте также про Максима Натчука. Ему 23 года, а его стартап уже осваивают на российских производствах и планируют внедрять за рубежом. Прототип «умных очков» он собрал в общежитии на деньги со стипендии, а на одном из первых конкурсов услышал: «Забудьте про эту идею».

ПО ТЕМЕ
Полина КраснопевцеваПолина Краснопевцева
Полина Краснопевцева
корреспондент
Apple Тим Кук Презентация Программист Приложение Кремниевая долина Калифорния
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Комментарии
1
Гость
23 минуты
Сейчас всё напрвлено на -то чтобы на четырёх языках не говорили и в Германию ни ногой.
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Гость
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