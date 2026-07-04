Конец эпохи бензина? Пересаживаемся на электрокары — какие авто купить в России и сэкономит ли это бюджет

Мысль о покупке электрокара кажется всё более привлекательной Источник: Артем Краснов / 74.RU

На фоне ситуации с топливом многие начинают подумывать о перспективе покупки электромобилей. Тем более что они давно уже перестали быть экзотикой: их всё чаще можно увидеть на дорогах, инфраструктура тоже постепенно подстраивается под новые реалии. На фоне паники и топливного кризиса наши коллеги из NN.RU разбирались, какие электрокары сейчас можно купить, где их заряжать и выгодно ли ездить на такой машине.

И это всё?

Рынок новых электрокаров в большинстве регионов представлен всего несколькими марками. Как нетрудно догадаться, преимущественно это отечественные или китайские машины.

Одним из самых доступных брендов считается Evolute. Он создан в России в 2022 году, авто собирают в Липецкой области. В отдельные регионы их, кстати, закупают в качестве такси.

Цена не запредельная. Вот, например, электрический внедорожник Evolute I-JOY — его стоимость стартует от 2,8 миллиона рублей. Впрочем, дилеры готовы скинуть 925 тысяч рублей при покупке машины в кредит или лизинг с господдержкой. Мощность двигателя 120 кВт, что приравнивается к 163 л. с. Авто развивает максимальную скорость до 150 км/ч, время полной зарядки составляет 8 часов.

Внедорожник I-JOY Источник: Evolute.ru

Еще один вариант — кроссовер «Москвич 3е», тоже полностью электрическая модель. Характеристики дилеры описывают лаконично: двигатель мощностью 193 л. с., с запасом хода в 410 км, заряжается от 20% до 80% за 45 минут. Ценник на такое чудо техники начинается от 4,1 миллиона рублей.

Внешне модель похожа на другие авто бренда Источник: Moskvich-nizhegorodets.ru

Также электрокары предлагают китайские бренды Voyah, Zeekr, LiXiang, Avatr 11 и Xiaomi SU7. Однако в наличии их редко где встретишь, в большинстве регионов авто этих марок привозят под заказ. Дилерские центры предлагают по большей части гибридные автомобили.

Nissan, Tesla и не только

На вторичном авторынке выбор электрокаров пошире. Чаще всего на различных площадках встречается Nissan Leaf в разных вариациях. Самый дешевый электрокар в этом модельном ряду встанет в 580 тысяч рублей. Именно столько просят за авто 2012 года выпуска с пробегом 130 тысяч км. Мощность — 109 л. с., а емкость батареи — 30 кВ. На быстрой зарядке машина может «заправиться» до 80% за 35 минут.

Так выглядит модель Источник: Avito.ru

Еще один доступный вариант на рынке — подержанный Evolute i-Pro. Электрокар 2024 года выпуска с пробегом в 45 тысяч км обойдется в 1,1 миллиона рублей.

Новое авто этой марки нам найти не удалось, а вот с пробегом — пожалуйста Источник: Алёна Семакина / NN.RU

За 1,5 миллиона рублей можно купить Hyundai IONIQ 2016 года выпуска с пробегом почти в 145 тысяч км. У авто двигатель в 120 л. с., а заряжается машина в среднем за 27 минут.

Hyundai IONIQ Источник: Avito.ru

Несложно найти в продаже и легендарную Tesla. Разбег по цене широкий — в среднем от 2,6 до 10,5 миллиона рублей. Цена зависит от года выпуска, комплектации и общего состояния авто.

Для зарядки — провод из окна?

Станции для зарядки есть в крупных городах, а вот на периферии это редкая птица Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

При покупке такого авто возникает логичный вопрос, где его потом заряжать. По последним данным, на 2026 год в России насчитывается около 8,2–8,5 тысячи общественных зарядных станций для электромобилей, примерно половина из них — из категории быстрых. Это значит, что их мощность составляет 150 кВт, зарядить авто они способны примерно за час.

Инфраструктура по понятным причинам развивается неравномерно: около трети всех зарядных станций приходится на Москву и область. Также в десятку лидеров по количеству установок входят Санкт-Петербург, Татарстан, Красноярский край, Нижегородская, Новосибирская и — внезапно — Сахалинская области.

Электричество для машин дорогое, но всё же дешевле бензина Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Стоимость зарядки электромобиля на общественных станциях разнится в зависимости от региона, оператора сети и скорости зарядки. Ценник варьируется в среднем от 750 до 1300 рублей. На медленных зарядках 1 кВт·ч стоит от 8 до 15 рублей, простоять на такой придется 2–3 часа. Быстрые станции дороже — 15–26 рублей за 1 кВт·ч. Зато какая экономия времени: на всё про всё уйдет 25–40 минут.

Выгодней всего заряжаться в Новосибирске и Красноярске, ощутимо дороже — в Москве и Краснодаре.

Сам процесс зарядки прост: вы подъезжаете к станции, подключаете кабель к разъему автомобиля, сканируете QR-код или оплачиваете через приложение оператора. После завершения сеанса получаете уведомление.

Если станции поблизости нет, то можно зарядить машину и через обычную розетку, однако для этого потребуется специальный адаптер, и зарядка будет куда медленнее. К обычной розетке машину нужно подключать на 4–6 часов.

Электричество vs бензин

Средний расход бензинового автомобиля в городе — 10 литров на 100 км. При цене бензина 77 рублей за литр АИ-95 получается 770 рублей на 100 км.

Электрокар расходует примерно 15–20 кВт·ч на 100 км. При тарифе на зарядку 19 рублей за кВт·ч (на быстрой станции) это 285–380 рублей на 100 км. Если заряжаться дома по ночному тарифу (около 5–6 рублей за кВт·ч), то стоимость падает до 75–90 рублей на 100 км. Однако потребуется купить адаптер для зарядки — его стоимость составляет в среднем от 5 тысяч рублей на маркетплейсах.

Зарядить электрокар можно и дома, но есть нюанс Источник: Артем Краснов / 74.RU

Для владельцев «электричек» также есть бонусы: 50%-я скидка на транспортный налог и лизинговые субсидии для бизнеса. На некоторых платных парковках с водителей электромобилей не берут денег, как и за проезд по некоторым платным трассам. Например, по М-12.

Что касается обслуживания, то электромобили не требуют замены масла, свечей, ремней ГРМ и выхлопной системы. Однако такое авто всегда стоит дороже, чем машина на бензине. У электрокара требуется регулярно следить за состоянием батареи, и однажды, увы, ее придется менять. Она может прослужить в среднем 8–15 лет, но за замену придется заплатить от 400 тысяч до 1,5 миллиона рублей в зависимости от мощности.