Звезда театра и кино Нонна Гришаева перебралась в Ярославскую область. Подробности

Актриса Нонна Гришаева обосновалась в Некрасовском районе Ярославской области. Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев, поздравляя артистку с получением награды.

«Благодаря Нонне Валентиновне у Ярославля появился еще один гимн — „Душа большой страны“. Артистка проводит концерты, выступает на фестивалях „В кругу семьи“ и „Розовфест“ и выбрала наше Вятское для постоянного жительства», — прокомментировал губернатор.

2 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Нонны Гришаевой орденом «За заслуги в культуре и искусстве».