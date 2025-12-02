НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Страна и мир Звезда театра и кино Нонна Гришаева перебралась в Ярославскую область. Подробности

Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев

549
Нонна Гришаева переехала в Вятское | Источник: Роман Данилкин / 63.RUНонна Гришаева переехала в Вятское | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Нонна Гришаева переехала в Вятское

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Актриса Нонна Гришаева обосновалась в Некрасовском районе Ярославской области. Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев, поздравляя артистку с получением награды.

«Благодаря Нонне Валентиновне у Ярославля появился еще один гимн — „Душа большой страны“. Артистка проводит концерты, выступает на фестивалях „В кругу семьи“ и „Розовфест“ и выбрала наше Вятское для постоянного жительства», — прокомментировал губернатор.

2 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Нонны Гришаевой орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Нонна Гришаева родилась 21 июля 1971 года в Одессе. Актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, певица, писатель, художница. Заслуженная артистка России. Художественный руководитель Московского государственного театра Роста в Царицыно. В ее фильмографии более 80 проектов, она известна по фильмам «День радио» (18+), «О чем говорят мужчины» (18+), сериалу «Папины дочки» (12+) и других.

Новый «народный гимн» Ярославля актриса представила в апреле 2025-го. Как сообщили в фонде Нонны Гришаевой, стихи написал поэт Вениамин Борисов, а музыку — композитор Николай Чермошенцев при участии группы «БЕЗНОТ».

Отметим, что этим летом Нонна Гришаева также посещала Угличский район для съемок нового проекта. Мы рассказывали о ее героине, а также публиковали кадры со съемок.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Нонна Гришаева
Комментарии
2
Гость
38 минут
Богатые люди могут позволить себе роскошь жить в собственном доме на своей земле. Вдали от больших городов.
Гость
1 минута
Ага, поменяет она Москву на Вятское
Читать все комментарии
Гость
