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Стиль и красота Обзор Купальник в офис? Да! Как носить пляжную одежду летом в городе — это главный модный тренд сезона

Купальник в офис? Да! Как носить пляжную одежду летом в городе — это главный модный тренд сезона

Оказывается, можно выглядеть не просто уместно, но и очень стильно, надевая бикини под пиджак

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Купальники эволюционируют буквально на глазах | Источник: Алена Золотухина / NGS.RUКупальники эволюционируют буквально на глазах | Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Купальники эволюционируют буквально на глазах

Источник:

Алена Золотухина / NGS.RU

Когда жара не оставляет выбора, а любимый топ потерялся в недрах шкафа, на помощь приходит то, что обычно мы надеваем только в отпуске. Да, мы сейчас про купальник, который давно эволюционировал из исключительно пляжной одежды в повседневную. И это не лайфхак для выживания в летнем зное, а полноценный тренд, который уверенно захватывает подиумы и городские улицы. Стилист Мария Баскакова рассказала NGS.RU, как носить купальник в городе стильно, а не нелепо. Запоминаем советы.

Размытая граница

К тренду «купальник в городе» многие всё еще относятся скептически. Но факт остается фактом: тенденция набирает обороты с каждым жарким днем. Слитные купальники всё чаще заменяют боди, а раздельные модели смело конкурируют с топами в повседневных луках. И это не просто бунт на районе — тренд поддерживают крупнейшие модные дома.

Коллекция Miu Miu&nbsp;— 2025 | Источник: Legion MediaКоллекция Miu Miu&nbsp;— 2025 | Источник: Legion Media

Коллекция Miu Miu — 2025

Источник:

Legion Media

Трикотажный кардиган предложено носить как корсет поверх купального лифа | Источник: Legion MediaТрикотажный кардиган предложено носить как корсет поверх купального лифа | Источник: Legion Media

Трикотажный кардиган предложено носить как корсет поверх купального лифа

Источник:

Legion Media

Еще весной 2025 года на показах Tory Burch, Miu Miu и Dior модели дефилировали в слитных купальниках, которые сочетали с шерстяными брюками, юбками и кроссовками. Дизайнеры словно дали нам разрешение: пляжная одежда больше не обязана оставаться на пляже, а переходит в категорию уличной моды.

Сейчас купальники органично вписываются в даже вечерние образы в сочетании с легкими полупрозрачными платьями или строгими жакетами.

Коллекция Tory Burch весна-лето&nbsp;— 2025 | Источник: Getty ImagesКоллекция Tory Burch весна-лето&nbsp;— 2025 | Источник: Getty Images

Коллекция Tory Burch весна-лето — 2025

Источник:

Getty Images

Дизайнеры внедрили купальник в повседневно-спортивный стиль | Источник: Getty ImagesДизайнеры внедрили купальник в повседневно-спортивный стиль | Источник: Getty Images

Дизайнеры внедрили купальник в повседневно-спортивный стиль

Источник:

Getty Images

Особенно актуален этот тренд в жару, когда хочется носить как можно меньше одежды и при этом выглядеть стильно. Зачем покупать отдельный топ, если у вас уже есть купальник, который может выполнять ту же функцию, но при этом добавить образу изюминку?

Граница между пляжным и городским стилем размылась не потому, что дизайнеры решили поэкспериментировать, а потому, что сам образ жизни изменился. Летом люди перемещаются между городом, пляжем или бассейном в течение одного дня — и гардероб за этим ритмом обязан успевать.

Не модный каприз, а рабочий инструмент

С просьбой прокомментировать модное веяние NGS.RU обратился к стилисту Марии Баскаковой. Применим ли вообще тренд на купальники в городе в наших реалиях? Оказалось, эксперт поддерживает такой стилистический прием: по ее мнению, это не каприз моды, а вполне рабочий инструмент для создания интересных образов.

«К тенденции я отношусь с пониманием, сама ее использую и всегда говорю о том, что практически любую хорошо сшитую вещь можно применять не по прямому назначению. Не каждый осмелится выйти так на улицу, не каждому это нужно, но вариант рабочий», — комментирует Мария.

Стилист приводит пример из собственной жизни: «У меня не совсем базовая база в гардеробе. Черного топа у меня нет, а черный купальник есть. При необходимости я просто надевала бра, добавляла к нему пижамный атласный комплект и так ходила».

Надеваем бикини под льняной костюм в пижамном стиле&nbsp;— ваш летний образ готов | Источник: Ru.pinterest.comНадеваем бикини под льняной костюм в пижамном стиле&nbsp;— ваш летний образ готов | Источник: Ru.pinterest.com

Надеваем бикини под льняной костюм в пижамном стиле — ваш летний образ готов

Источник:

Ru.pinterest.com

Слитный купальник в нейтральном базовом оттенке отлично смотрится с городскими шортами | Источник: Ru.pinterest.comСлитный купальник в нейтральном базовом оттенке отлично смотрится с городскими шортами | Источник: Ru.pinterest.com

Слитный купальник в нейтральном базовом оттенке отлично смотрится с городскими шортами

Источник:

Ru.pinterest.com

Тренд давний, просто осознание, что так можно, приходит медленно. Если у вас осознание уже произошло, помните: купальник — это всё же не настоящий топ, чтобы он органично смотрелся в городском образе, нужны определенные хитрости.

Классический верх с треугольными «шторками», однотонный или принтованный без каких-либо дополнений в городе не везде будет выглядеть уместно, поэтому подключаем баланс: накидываем поверх рубашку — льняную или хлопковую. Ленты на спине завяжите в аккуратный узел, чтобы они не болтались как попало. Лучше всего к такому верху надевать легкие брюки, юбку или шорты расслабленного фасона.

Интеграция в кежуал

Слитный купальник смело можно носить вместо боди — самый простой и безопасный вариант. Наденьте его с широкими брюками или джинсами с высокой посадкой, сверху накиньте жакет свободного кроя — и получится вполне уместный даже для нестрогого офиса аутфит. В таком случае пусть купальник будет нейтрального базового оттенка, без принтов.

Яркий кардиган может стать акцентом, он же сместит внимание от купального лифа, если вам это важно | Источник: Ru.pinterest.comЯркий кардиган может стать акцентом, он же сместит внимание от купального лифа, если вам это важно | Источник: Ru.pinterest.com

Яркий кардиган может стать акцентом, он же сместит внимание от купального лифа, если вам это важно

Источник:

Ru.pinterest.com

Завяжите парео на манер юбки, на плечи&nbsp;— легкая рубашка | Источник: Ru.pinterest.comЗавяжите парео на манер юбки, на плечи&nbsp;— легкая рубашка | Источник: Ru.pinterest.com

Завяжите парео на манер юбки, на плечи — легкая рубашка

Источник:

Ru.pinterest.com

Сочетание купальника с легкой рубашкой или кардиганом — актуальный прием, если вы хотите прикрыть плечи или зону декольте. Рубашку можно завязать на узел на талии. Низ может быть абсолютно любым, главное — не тяжелым.

Купальник можно надевать под прозрачную одежду (тренд на «голые вещи» всё еще с нами) как нижний слой. Вариант для смелых, но при удачном применении получится классный многослойный современный образ.

Купальник отлично вписывается и в спортивный стиль. Наденьте его с хлопковыми брюками с низкой посадкой, добавьте шлепанцы или кожаные сандалии — и образ в духе начала 2000-х готов.

К теме прозрачности: когда, если не летом? | Источник: Ru.pinterest.comК теме прозрачности: когда, если не летом? | Источник: Ru.pinterest.com

К теме прозрачности: когда, если не летом?

Источник:

Ru.pinterest.com

Вязаные летние костюмы тоже отлично смотрятся с купальниками&nbsp;— берите на заметку | Источник: Ru.pinterest.comВязаные летние костюмы тоже отлично смотрятся с купальниками&nbsp;— берите на заметку | Источник: Ru.pinterest.com

Вязаные летние костюмы тоже отлично смотрятся с купальниками — берите на заметку

Источник:

Ru.pinterest.com

Для выхода в свет выберите слитный купальник с интересным кроем или текстурой и сочетайте его с юбкой-миди или брюками. Так вы с легкостью продемонстрируете креативный подход к привычным сочетаниям — внимание публики точно будет обращено именно к вам.

Лучше всего в повседневном образе будут смотреться однотонные бра или слитные модели без лишних деталей. Если хочется оригинальности, подойдут купальники со смелыми вырезами, ярких цветов или с декоративными элементами. Можно поэкспериментировать с фактурами: жатка, рубчик, мягкий рельеф — они визуально сделают лаконичную модель самодостаточной.

ПО ТЕМЕ
Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Купальник Тренд Жара Мода Стилист
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Комментарии
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