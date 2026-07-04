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Тихие улицы, живописные виды и коты: гуляем по знаменитой деревне неподалеку от Ярославля

Фоторепортаж из Карабихи

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Из деревни открываются живописные виды на окрестные леса и поля | Источник: Александр Куренной / 76.RUИз деревни открываются живописные виды на окрестные леса и поля | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Из деревни открываются живописные виды на окрестные леса и поля

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Деревня Карабиха расположена в Ярославском районе в 15 км от центра Ярославля. Она известна тем, что именно здесь когда-то жил русский поэт Николай Некрасов. Его усадьба нынче — музей-заповедник и единственный сохранившийся в регионе усадебный комплекс дворцового типа второй половины XVIII века.

Но Карабиха — это не только Некрасов, а старинное поселение с богатой историей, которое сегодня является административным центром Карабихского сельского поселения.

Помимо знаменитого некрасовского парка, село привлекает природой: оно раскинулось на холмистой возвышенности, откуда открываются панорамные виды на пойму реки Которосль и окрестные леса.

Фотограф 76.RU прогулялся по Карабихе, чтобы запечатлеть атмосферу старинной деревни, ее тихие улицы и живописные виды. Смотрим вместе, как сегодня выглядит Карабиха — место, где история сочетается с современной сельской жизнью.

Деревню на две части разделяет Московское шоссе | Источник: Александр Куренной / 76.RUДеревню на две части разделяет Московское шоссе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Деревню на две части разделяет Московское шоссе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Арка установлена на одном из въездов непосредственно в музей-усадьбу, но проезд автомобилей здесь запрещен | Источник: Александр Куренной / 76.RUАрка установлена на одном из въездов непосредственно в музей-усадьбу, но проезд автомобилей здесь запрещен | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Арка установлена на одном из въездов непосредственно в музей-усадьбу, но проезд автомобилей здесь запрещен

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Густая тень старых деревьев придает этому селу особую атмосферу | Источник: Александр Куренной / 76.RUГустая тень старых деревьев придает этому селу особую атмосферу | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Густая тень старых деревьев придает этому селу особую атмосферу

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В тени большого куста притаился местный кот | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ тени большого куста притаился местный кот | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В тени большого куста притаился местный кот

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Небольшой пруд, поросший камышом и травой | Источник: Александр Куренной / 76.RUНебольшой пруд, поросший камышом и травой | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Небольшой пруд, поросший камышом и травой

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Карабихе немало мест, откуда открываются живописные виды на окрестности | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Карабихе немало мест, откуда открываются живописные виды на окрестности | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Карабихе немало мест, откуда открываются живописные виды на окрестности

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Современные коттеджи здесь не редкость | Источник: Александр Куренной / 76.RUСовременные коттеджи здесь не редкость | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Современные коттеджи здесь не редкость

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Но и типичная деревенская застройка сохранилась | Источник: Александр Куренной / 76.RUНо и типичная деревенская застройка сохранилась | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Но и типичная деревенская застройка сохранилась

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Не за эту ли атмосферу Некрасов полюбил Карабиху? | Источник: Александр Куренной / 76.RUНе за эту ли атмосферу Некрасов полюбил Карабиху? | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Не за эту ли атмосферу Некрасов полюбил Карабиху?

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне | Источник: Александр Куренной / 76.RUМемориал погибшим в Великой Отечественной войне | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В селе расположена администрация | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ селе расположена администрация | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В селе расположена администрация

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Карабихская основная школа, здание которой было построено в 1957 году | Источник: Александр Куренной / 76.RUКарабихская основная школа, здание которой было построено в 1957 году | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Карабихская основная школа, здание которой было построено в 1957 году

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Здание напротив Карабихской школы | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗдание напротив Карабихской школы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здание напротив Карабихской школы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В деревне есть просторное футбольное поле | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ деревне есть просторное футбольное поле | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В деревне есть просторное футбольное поле

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Зона отдыха у пруда со скамейками | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗона отдыха у пруда со скамейками | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Зона отдыха у пруда со скамейками

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

С другой стороны стоит большой кирпичный дом | Источник: Александр Куренной / 76.RUС другой стороны стоит большой кирпичный дом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

С другой стороны стоит большой кирпичный дом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Местный кот выходит навстречу прохожим | Источник: Александр Куренной / 76.RUМестный кот выходит навстречу прохожим | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Местный кот выходит навстречу прохожим

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Этот пушистый житель отличается дружелюбным характером | Источник: Александр Куренной / 76.RUЭтот пушистый житель отличается дружелюбным характером | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Этот пушистый житель отличается дружелюбным характером

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Один из самых красивых уголков Карабихи | Источник: Александр Куренной / 76.RUОдин из самых красивых уголков Карабихи | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Один из самых красивых уголков Карабихи

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вход на территорию усадьбы Н.&nbsp;А.&nbsp;Некрасова | Источник: Александр Куренной / 76.RUВход на территорию усадьбы Н.&nbsp;А.&nbsp;Некрасова | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вход на территорию усадьбы Н. А. Некрасова

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Мемориал памяти Федора Некрасова&nbsp;— младшего брата поэта | Источник: Александр Куренной / 76.RUМемориал памяти Федора Некрасова&nbsp;— младшего брата поэта | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мемориал памяти Федора Некрасова — младшего брата поэта

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Площадка со сценой для мероприятий | Источник: Александр Куренной / 76.RUПлощадка со сценой для мероприятий | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Площадка со сценой для мероприятий

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Спуск с холма к улице Горького | Источник: Александр Куренной / 76.RUСпуск с холма к улице Горького | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Спуск с холма к улице Горького

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Просторный участок с беседкой и кустами | Источник: Александр Куренной / 76.RUПросторный участок с беседкой и кустами | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Просторный участок с беседкой и кустами

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Сельский продуктовый | Источник: Александр Куренной / 76.RUСельский продуктовый | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сельский продуктовый

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Внутри именно та атмосфера, которую ожидаешь от магазина в селе | Источник: Александр Куренной / 76.RUВнутри именно та атмосфера, которую ожидаешь от магазина в селе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Внутри именно та атмосфера, которую ожидаешь от магазина в селе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вход на производственное предприятие | Источник: Александр Куренной / 76.RUВход на производственное предприятие | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вход на производственное предприятие

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Сельская жизнь близ Ярославля | Источник: Александр Куренной / 76.RUСельская жизнь близ Ярославля | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сельская жизнь близ Ярославля

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Но не каждый двор&nbsp;— сельский. Это целая усадьба, но уже не Некрасова | Источник: Александр Куренной / 76.RUНо не каждый двор&nbsp;— сельский. Это целая усадьба, но уже не Некрасова | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Но не каждый двор — сельский. Это целая усадьба, но уже не Некрасова

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вышки электропередач пронизывают село пучками проводов | Источник: Александр Куренной / 76.RUВышки электропередач пронизывают село пучками проводов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вышки электропередач пронизывают село пучками проводов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Сколько же здесь котов! | Источник: Александр Куренной / 76.RUСколько же здесь котов! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сколько же здесь котов!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Не сразу разглядишь за густой зеленью деревянную избу с резными наличниками | Источник: Александр Куренной / 76.RUНе сразу разглядишь за густой зеленью деревянную избу с резными наличниками | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Не сразу разглядишь за густой зеленью деревянную избу с резными наличниками

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Кот ждет на крыльце своего хозяина или того, кто его покормит | Источник: Александр Куренной / 76.RUКот ждет на крыльце своего хозяина или того, кто его покормит | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кот ждет на крыльце своего хозяина или того, кто его покормит

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Дома на склоне у Московского шоссе | Источник: Александр Куренной / 76.RUДома на склоне у Московского шоссе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дома на склоне у Московского шоссе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Частная жизнь буквально ограждена деревьями | Источник: Александр Куренной / 76.RUЧастная жизнь буквально ограждена деревьями | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Частная жизнь буквально ограждена деревьями

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Такая красота скрывается за сплошным забором | Источник: Александр Куренной / 76.RUТакая красота скрывается за сплошным забором | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Такая красота скрывается за сплошным забором

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Пешеходный переход через Московское шоссе, соединяющий две части Карабихи | Источник: Александр Куренной / 76.RUПешеходный переход через Московское шоссе, соединяющий две части Карабихи | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пешеходный переход через Московское шоссе, соединяющий две части Карабихи

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Плюшевая игрушка украсила гараж | Источник: Александр Куренной / 76.RUПлюшевая игрушка украсила гараж | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Плюшевая игрушка украсила гараж

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Кот сидит на эстакаде | Источник: Александр Куренной / 76.RUКот сидит на эстакаде | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кот сидит на эстакаде

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Простор и открытые виды создают особую атмосферу | Источник: Александр Куренной / 76.RUПростор и открытые виды создают особую атмосферу | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Простор и открытые виды создают особую атмосферу

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Жизнь на селе становится всё популярнее. Скоро здесь появится многоквартирный дом | Источник: Александр Куренной / 76.RUЖизнь на селе становится всё популярнее. Скоро здесь появится многоквартирный дом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Жизнь на селе становится всё популярнее. Скоро здесь появится многоквартирный дом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

У многоквартирных домов облагородили детскую и спортивные зоны | Источник: Александр Куренной / 76.RUУ многоквартирных домов облагородили детскую и спортивные зоны | Источник: Александр Куренной / 76.RU

У многоквартирных домов облагородили детскую и спортивные зоны

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Сушка белья выдает тот факт, что ты не в городе | Источник: Александр Куренной / 76.RUСушка белья выдает тот факт, что ты не в городе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сушка белья выдает тот факт, что ты не в городе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Двухэтажные дома с балконами&nbsp;— интересное решение | Источник: Александр Куренной / 76.RUДвухэтажные дома с балконами&nbsp;— интересное решение | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Двухэтажные дома с балконами — интересное решение

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Юбилейная улица в поселке застроена более старыми многоквартирными домами | Источник: Александр Куренной / 76.RUЮбилейная улица в поселке застроена более старыми многоквартирными домами | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Юбилейная улица в поселке застроена более старыми многоквартирными домами

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Отсюда открывается вид на высоковольтную подстанцию «Ярославская» | Источник: Александр Куренной / 76.RUОтсюда открывается вид на высоковольтную подстанцию «Ярославская» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Отсюда открывается вид на высоковольтную подстанцию «Ярославская»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Как писал Некрасов: «Водворяется жаркое лето». Чувствуете? | Источник: Александр Куренной / 76.RUКак писал Некрасов: «Водворяется жаркое лето». Чувствуете? | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Как писал Некрасов: «Водворяется жаркое лето». Чувствуете?

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Продуктовый магазин «У дома» | Источник: Александр Куренной / 76.RUПродуктовый магазин «У дома» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Продуктовый магазин «У дома»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

По соседству находится районная похоронная служба | Источник: Александр Куренной / 76.RUПо соседству находится районная похоронная служба | Источник: Александр Куренной / 76.RU

По соседству находится районная похоронная служба

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Старые производственные здания | Источник: Александр Куренной / 76.RUСтарые производственные здания | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Старые производственные здания

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В деревне расположена Ярославская центральная районная больница | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ деревне расположена Ярославская центральная районная больница | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В деревне расположена Ярославская центральная районная больница

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

За этим зданием находится стоянка машин скорой помощи | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗа этим зданием находится стоянка машин скорой помощи | Источник: Александр Куренной / 76.RU

За этим зданием находится стоянка машин скорой помощи

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Николай Некрасов наслаждался этими видами еще без высоковольтных вышек | Источник: Александр Куренной / 76.RUНиколай Некрасов наслаждался этими видами еще без высоковольтных вышек | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Николай Некрасов наслаждался этими видами еще без высоковольтных вышек

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Хотели бы жить в селе?

В таком крупном — да
Нет
Я уже живу в селе
ПО ТЕМЕ
Александр КуреннойАлександр Куренной
Александр Куренной
фотограф
Карабиха Деревня Прогулка Кот Российская глубинка
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Комментарии
12
Гость
17 минут
Котики это круто!
Гость
21 минута
Три упущения в тексте. 1. Ни слова про суперзнаменитый Карабихский винзавод. Что же так? 2. Упущение рекламной службы: извещают, что строится дом, а цены на квартиры не назвали. И не сообщают, куда обращаться... 3. Называют то селом, то деревней... А каков реальный статус населенного пункта?...
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