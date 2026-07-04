Тихие улицы, живописные виды и коты: гуляем по знаменитой деревне неподалеку от Ярославля

Из деревни открываются живописные виды на окрестные леса и поля Источник: Александр Куренной / 76.RU

Деревня Карабиха расположена в Ярославском районе в 15 км от центра Ярославля. Она известна тем, что именно здесь когда-то жил русский поэт Николай Некрасов. Его усадьба нынче — музей-заповедник и единственный сохранившийся в регионе усадебный комплекс дворцового типа второй половины XVIII века.

Но Карабиха — это не только Некрасов, а старинное поселение с богатой историей, которое сегодня является административным центром Карабихского сельского поселения.

Помимо знаменитого некрасовского парка, село привлекает природой: оно раскинулось на холмистой возвышенности, откуда открываются панорамные виды на пойму реки Которосль и окрестные леса.



Фотограф 76.RU прогулялся по Карабихе, чтобы запечатлеть атмосферу старинной деревни, ее тихие улицы и живописные виды. Смотрим вместе, как сегодня выглядит Карабиха — место, где история сочетается с современной сельской жизнью.

Деревню на две части разделяет Московское шоссе Источник: Александр Куренной / 76.RU

Арка установлена на одном из въездов непосредственно в музей-усадьбу, но проезд автомобилей здесь запрещен Источник: Александр Куренной / 76.RU

Густая тень старых деревьев придает этому селу особую атмосферу Источник: Александр Куренной / 76.RU

В тени большого куста притаился местный кот Источник: Александр Куренной / 76.RU

Небольшой пруд, поросший камышом и травой Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Карабихе немало мест, откуда открываются живописные виды на окрестности Источник: Александр Куренной / 76.RU

Современные коттеджи здесь не редкость Источник: Александр Куренной / 76.RU

Но и типичная деревенская застройка сохранилась Источник: Александр Куренной / 76.RU

Не за эту ли атмосферу Некрасов полюбил Карабиху? Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне Источник: Александр Куренной / 76.RU

В селе расположена администрация Источник: Александр Куренной / 76.RU

Карабихская основная школа, здание которой было построено в 1957 году Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здание напротив Карабихской школы Источник: Александр Куренной / 76.RU

В деревне есть просторное футбольное поле Источник: Александр Куренной / 76.RU

Зона отдыха у пруда со скамейками Источник: Александр Куренной / 76.RU

С другой стороны стоит большой кирпичный дом Источник: Александр Куренной / 76.RU

Местный кот выходит навстречу прохожим Источник: Александр Куренной / 76.RU

Этот пушистый житель отличается дружелюбным характером Источник: Александр Куренной / 76.RU

Один из самых красивых уголков Карабихи Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вход на территорию усадьбы Н. А. Некрасова Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мемориал памяти Федора Некрасова — младшего брата поэта Источник: Александр Куренной / 76.RU

Площадка со сценой для мероприятий Источник: Александр Куренной / 76.RU

Спуск с холма к улице Горького Источник: Александр Куренной / 76.RU

Просторный участок с беседкой и кустами Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сельский продуктовый Источник: Александр Куренной / 76.RU

Внутри именно та атмосфера, которую ожидаешь от магазина в селе Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вход на производственное предприятие Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сельская жизнь близ Ярославля Источник: Александр Куренной / 76.RU

Но не каждый двор — сельский. Это целая усадьба, но уже не Некрасова Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вышки электропередач пронизывают село пучками проводов Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сколько же здесь котов! Источник: Александр Куренной / 76.RU

Не сразу разглядишь за густой зеленью деревянную избу с резными наличниками Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кот ждет на крыльце своего хозяина или того, кто его покормит Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дома на склоне у Московского шоссе Источник: Александр Куренной / 76.RU

Частная жизнь буквально ограждена деревьями Источник: Александр Куренной / 76.RU

Такая красота скрывается за сплошным забором Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пешеходный переход через Московское шоссе, соединяющий две части Карабихи Источник: Александр Куренной / 76.RU

Плюшевая игрушка украсила гараж Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кот сидит на эстакаде Источник: Александр Куренной / 76.RU

Простор и открытые виды создают особую атмосферу Источник: Александр Куренной / 76.RU

Жизнь на селе становится всё популярнее. Скоро здесь появится многоквартирный дом Источник: Александр Куренной / 76.RU

У многоквартирных домов облагородили детскую и спортивные зоны Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сушка белья выдает тот факт, что ты не в городе Источник: Александр Куренной / 76.RU

Двухэтажные дома с балконами — интересное решение Источник: Александр Куренной / 76.RU

Юбилейная улица в поселке застроена более старыми многоквартирными домами Источник: Александр Куренной / 76.RU

Отсюда открывается вид на высоковольтную подстанцию «Ярославская» Источник: Александр Куренной / 76.RU

Как писал Некрасов: «Водворяется жаркое лето». Чувствуете? Источник: Александр Куренной / 76.RU

Продуктовый магазин «У дома» Источник: Александр Куренной / 76.RU

По соседству находится районная похоронная служба Источник: Александр Куренной / 76.RU

Старые производственные здания Источник: Александр Куренной / 76.RU

В деревне расположена Ярославская центральная районная больница Источник: Александр Куренной / 76.RU

За этим зданием находится стоянка машин скорой помощи Источник: Александр Куренной / 76.RU

Николай Некрасов наслаждался этими видами еще без высоковольтных вышек Источник: Александр Куренной / 76.RU