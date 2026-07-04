Тихие улицы, живописные виды и коты: гуляем по знаменитой деревне неподалеку от Ярославля

Из деревни открываются живописные виды на окрестные леса и поля
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Александр Куренной / 76.RU
Деревня Карабиха расположена в Ярославском районе в 15 км от центра Ярославля. Она известна тем, что именно здесь когда-то жил русский поэт Николай Некрасов. Его усадьба нынче — музей-заповедник и единственный сохранившийся в регионе усадебный комплекс дворцового типа второй половины XVIII века.
Но Карабиха — это не только Некрасов, а старинное поселение с богатой историей, которое сегодня является административным центром Карабихского сельского поселения.
Помимо знаменитого некрасовского парка, село привлекает природой: оно раскинулось на холмистой возвышенности, откуда открываются панорамные виды на пойму реки Которосль и окрестные леса.
Фотограф 76.RU прогулялся по Карабихе, чтобы запечатлеть атмосферу старинной деревни, ее тихие улицы и живописные виды. Смотрим вместе, как сегодня выглядит Карабиха — место, где история сочетается с современной сельской жизнью.
Деревню на две части разделяет Московское шоссе
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Александр Куренной / 76.RU
Арка установлена на одном из въездов непосредственно в музей-усадьбу, но проезд автомобилей здесь запрещен
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Александр Куренной / 76.RU
Густая тень старых деревьев придает этому селу особую атмосферу
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Александр Куренной / 76.RU
В тени большого куста притаился местный кот
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Александр Куренной / 76.RU
Небольшой пруд, поросший камышом и травой
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
В Карабихе немало мест, откуда открываются живописные виды на окрестности
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Александр Куренной / 76.RU
Современные коттеджи здесь не редкость
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Александр Куренной / 76.RU
Но и типичная деревенская застройка сохранилась
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Александр Куренной / 76.RU
Не за эту ли атмосферу Некрасов полюбил Карабиху?
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Александр Куренной / 76.RU
Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне
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Александр Куренной / 76.RU
В селе расположена администрация
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Александр Куренной / 76.RU
Карабихская основная школа, здание которой было построено в 1957 году
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Александр Куренной / 76.RU
Здание напротив Карабихской школы
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
В деревне есть просторное футбольное поле
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Александр Куренной / 76.RU
Зона отдыха у пруда со скамейками
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Александр Куренной / 76.RU
С другой стороны стоит большой кирпичный дом
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Александр Куренной / 76.RU
Местный кот выходит навстречу прохожим
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Александр Куренной / 76.RU
Этот пушистый житель отличается дружелюбным характером
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Александр Куренной / 76.RU
Один из самых красивых уголков Карабихи
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Александр Куренной / 76.RU
Вход на территорию усадьбы Н. А. Некрасова
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Александр Куренной / 76.RU
Мемориал памяти Федора Некрасова — младшего брата поэта
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Александр Куренной / 76.RU
Площадка со сценой для мероприятий
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Александр Куренной / 76.RU
Спуск с холма к улице Горького
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Александр Куренной / 76.RU
Просторный участок с беседкой и кустами
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Александр Куренной / 76.RU
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Внутри именно та атмосфера, которую ожидаешь от магазина в селе
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Александр Куренной / 76.RU
Вход на производственное предприятие
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Александр Куренной / 76.RU
Сельская жизнь близ Ярославля
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Александр Куренной / 76.RU
Но не каждый двор — сельский. Это целая усадьба, но уже не Некрасова
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Александр Куренной / 76.RU
Вышки электропередач пронизывают село пучками проводов
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Александр Куренной / 76.RU
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Не сразу разглядишь за густой зеленью деревянную избу с резными наличниками
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Александр Куренной / 76.RU
Кот ждет на крыльце своего хозяина или того, кто его покормит
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Дома на склоне у Московского шоссе
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Частная жизнь буквально ограждена деревьями
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Александр Куренной / 76.RU
Такая красота скрывается за сплошным забором
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Пешеходный переход через Московское шоссе, соединяющий две части Карабихи
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Плюшевая игрушка украсила гараж
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Простор и открытые виды создают особую атмосферу
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Жизнь на селе становится всё популярнее. Скоро здесь появится многоквартирный дом
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Александр Куренной / 76.RU
У многоквартирных домов облагородили детскую и спортивные зоны
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Александр Куренной / 76.RU
Сушка белья выдает тот факт, что ты не в городе
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Александр Куренной / 76.RU
Двухэтажные дома с балконами — интересное решение
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Александр Куренной / 76.RU
Юбилейная улица в поселке застроена более старыми многоквартирными домами
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Александр Куренной / 76.RU
Отсюда открывается вид на высоковольтную подстанцию «Ярославская»
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Александр Куренной / 76.RU
Как писал Некрасов: «Водворяется жаркое лето». Чувствуете?
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Александр Куренной / 76.RU
Продуктовый магазин «У дома»
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Александр Куренной / 76.RU
По соседству находится районная похоронная служба
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Александр Куренной / 76.RU
Старые производственные здания
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Александр Куренной / 76.RU
В деревне расположена Ярославская центральная районная больница
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Александр Куренной / 76.RU
За этим зданием находится стоянка машин скорой помощи
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Александр Куренной / 76.RU
Николай Некрасов наслаждался этими видами еще без высоковольтных вышек
Источник:
Александр Куренной / 76.RU