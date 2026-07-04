От поездок на машинах призвали отказаться — где именно. Новости 4 июля

Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 4 июля.

В Турции автобус перевернулся на трассе

В Турции произошло серьезное ДТП с пассажирским автобусом, следовавшим из Стамбула в Ирак. По данным издания DHA, в результате аварии пострадали 40 человек.

Инцидент случился в районе города Аксарай на трассе Анкара — Нигде. По предварительной версии, водитель не справился с управлением — автобус съехал с дороги и перевернулся. В больницы Аксарая госпитализировали 37 пассажиров, двух водителей и гида.

В ЦБ объяснили, почему проценты по вкладам не должны позволять жить без работы

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин поддержал идею, согласно которой проценты по банковским вкладам должны защищать сбережения от инфляции, но не давать возможности жить на доходы от депозита, не работая. Он подтвердил актуальность тезиса первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, высказанного еще в 2015 году: вкладчик не должен иметь возможность «вести жизнь бездельника‑рантье».

По словам Заботкина, на решения людей сильно влияют ожидания по инфляции: при текущей инфляции в 6% население прогнозирует ее рост до 12–13%. В таких условиях даже ставки по депозитам в 10–12% не создают ощущения финансовой обеспеченности.

Зампред ЦБ отметил, что на протяжении более года курс рубля остается в стабильном диапазоне — примерно 75–85 за доллар. Также Заботкин пояснил, что слабый курс рубля не всегда выгоден бюджету: рост инфляции неизбежно приводит к увеличению государственных расходов на индексацию зарплат, соцвыплат и инвестиций.

Школьников буду учить начальной военной подготовке

Минпросвещения России планирует реформировать программу предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Вместо модульной системы появятся два отдельных курса по 34 часа каждый: «Начальная военная подготовка» и «Безопасность жизнедеятельности».

В рамках курса «Начальная военная подготовка» ученики освоят:

основы воинской дисциплины и положения Строевого устава;

оказание первой помощи и психологическую поддержку пострадавшего;

понятия «экстремизм» и «терроризм», правила поведения при теракте;

способы подачи сигналов бедствия и другие темы.

Курс «Безопасность жизнедеятельности» охватит:

правила дорожного движения и взаимодействия с экстренными службами;

действия при эвакуации из зданий и общественных мест;

классификацию природных ЧС;

интернет‑риски и профилактику неинфекционных заболеваний.

Для 5–7‑х классов предусмотрено 102 часа (по часу в неделю), для 8–9‑х — 68 часов. Занятия будут практико‑ориентированными: с тренажерами, виртуальными моделями и интерактивными методами. Если проект примут, изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Ушла из жизни звезда «Карнавала» Екатерина Жемчужная

На 83‑м году жизни скончалась народная артистка России Екатерина Жемчужная. О смерти актрисы сообщила ее дочь Ляля Жемчужная. Причиной стала тромбоэмболия. В последние годы состояние актрисы ухудшалось, в том числе из‑за перенесенного острого ишемического инсульта.

Актриса запомнилась зрителям по ярким ролям Источник: кадр из фильма «Карнавал» (0+), режиссер Татьяна Лиознова

Екатерина Жемчужная всю жизнь была связана с цыганским театром «Ромэн». В ее фильмографии — 44 работы. Особую любовь зрителей ей принесли роли Зорицы в «Вечном зове» и цыганки Кармы в «Карнавале». Также актриса запомнилась по картинам «Табор уходит в небо», «Королева Марго», «Кармелита» и другим.

Книги об СВО хотят добавить в школьную программу

Минпросвещения поддержало идею включать в образовательные программы литературные произведения о специальной военной операции. Об этом стало известно после встречи главы ведомства Сергея Кравцова с педагогами в Южно‑Сахалинске.

«Обсуждалось развитие сети профильных психолого-педагогических классов. Министр также поддержал предложение о включении литературных произведений о специальной военной операции в образовательные программы», — говорится в заявлении пресс-службы.

Кроме того, в новом учебном году в школах начнут поэтапно вводить предмет «Духовно‑нравственная культура России». По словам Кравцова, уже идет подготовка учебников. На уроках школьники будут знакомиться с жизненными путями и взглядами значимых деятелей страны — государственных, общественных, культурных, научных, военных, в том числе с историями героев СВО.

Путин подписал документ для стабилизации поставок топлива

Президент Владимир Путин утвердил закон, направленный на повышение устойчивости топливного рынка. Правительство получило право самостоятельно определять, какие марки горючего могут продаваться в стране.

Нефтеперерабатывающим заводам официально разрешили смешивать прямогонный бензин с добавками для получения высокооктанового топлива.

Акциз на полуфабрикат будет включен в конечную стоимость топлива. Завод сможет вернуть часть средств, если докажет качество произведенного горючего. На сбор и подачу документов дается три месяца. При возврате бензина покупателем возмещение акциза не предусмотрено.

Россиян призвали отказаться от машин

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в своем Telegram‑канале попросил жителей по возможности не пользоваться личным транспортом без крайней необходимости. Цель — снизить нагрузку на автозаправочные станции.