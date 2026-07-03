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Религия Обзор Когда День семьи, любви и верности в 2026 году: что можно и нельзя делать в этот праздник — приметы и традиции

Когда День семьи, любви и верности в 2026 году: что можно и нельзя делать в этот праздник — приметы и традиции

Разбираемся, откуда он появился и как его принято отмечать

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Праздник напрямую связан с историей любви князя Петра и княгини Февронии | Источник: Лина Саитова / 116.RUПраздник напрямую связан с историей любви князя Петра и княгини Февронии | Источник: Лина Саитова / 116.RU

Праздник напрямую связан с историей любви князя Петра и княгини Февронии

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

Несколько лет назад в наших календарях появился новый праздник, который тут же всем полюбился. День семьи, любви и верности, известный также как День Петра и Февронии, для многих стал дополнительным поводом признаться в чувствах и проявить заботу о близких. Каждый волен отметить этот праздник так, как ему хочется, но не стоит забывать, что своими корнями эта дата уходит в начало XIII века, и с ней связано множество примет, традиций и поверий. О них мы сейчас и расскажем.

Кто такие Петр и Феврония

Легенда о паре, чья любовь стала основой для праздника, дошла до нас из древнерусской повести XVI века. Согласно ей в начале XIII века в Муроме правил князь Петр, которого однажды поразила проказа. Всё княжеское тело покрылось язвами, и никакие лекари, снадобья и заговоры не помогали.

В одну из ночей Петр увидел вещий сон, из которого узнал, что в Рязанской области живет простая девица — дочь пчеловода Феврония. Поговаривали, что она легко приручает диких животных, исцеляет тяжелобольных людей и творит разные чудеса, например может из крошек сделать ладан. Князь незамедлительно отправился к ней.

При первой же встрече Петр дал Февронии слово, что если она вылечит его, то он сразу после выздоровления пойдет с ней под венец. Однако слово юного князя оказалось не таким уж крепким. Феврония выполнила свою часть сделки, а вот Петр, испугавшись неравного брака, своего обещания не сдержал.

Но оказалось, что и Феврония не так уж проста: она оставила одну-единственную незалеченную язву на теле князя, и стоило ему уехать, как болезнь вернулась к нему с новой силой. Петру ничего не оставалось, кроме как вернуться к целительнице, пасть ей в ноги, молить о прощении и сдержать данное обещание.

Бояре княжеской свадьбе совсем не обрадовались, ведь они надеялись женить его на девушке знатного происхождения. Но Петр к тому времени успел всерьез полюбить Февронию и отказался от престола, лишь бы остаться вместе с супругой. Пара долго скиталась в изгнании, а в княжестве тем временем началась страшная смута, и бояре, постановив, что без Петра им не справиться, позвали его обратно. Вместе с Февронией.

Всю жизнь супруги прожили в мире и согласии, а когда постарели, приняли монашеский постриг и завещали похоронить себя в одном гробу, разделенном лишь тонкой перегородкой. Когда супруги скончались в один день и час 8 июля, монахи не решились исполнить их завещания и похоронили порознь, но уже на следующее утро тела Петра и Февронии чудесным образом всё же оказались вместе в одном гробу. Сейчас мощи Петра и Февронии покоятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.

Когда День семьи, любви и верности в 2026 году

Отдельный праздник, посвященный истории крепкой любви Петра и Февронии, появился сравнительно недавно. Началось всё в 1990-х годах в Муроме, где в это время начали почитать пару. Здесь даже День города перенесли на эту дату, чтобы подчеркнуть значимость святых.

В 2006 году муромские власти выступили с инициативой учредить Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья. Инициативу горячо поддержали, и уже 8 июля 2008 года праздник отметили впервые на всероссийском уровне, и он получил привычное нам название — День семьи, любви и верности.

С тех пор за этим праздником закрепилась конкретная дата, и в 2026 году День семьи, любви и верности отмечается 8 июля, как и всегда. Этот день выпадает на среду.

Приметы на День семьи, любви и верности

Традиционно центр празднования — город Муром, откуда был родом Петр. На 8 июля туда стекаются верующие со всей страны, чтобы прикоснуться к святым мощам Петра и Февронии и помолиться о семейном счастье. Кроме того, в городе в этот день или в ближайшие выходные устраивают масштабные гулянья на реке Оке.

У праздника есть свой, очень милый и родной символ — ромашка. Она олицетворяет чистоту, верность и нежность. В этот день принято плести венки из ромашек, дарить букеты и, конечно, открытки с их изображением, которые ласково прозвали «февроньки». Кстати, ромашка изображена на медали «За любовь и верность», которой награждают пары, прожившие в браке более 25 лет.

Интересный факт: День семьи, любви и верности — очень популярная дата для заключения браков. Многие пары специально выбирают 8 июля, чтобы начать свою семейную историю под покровительством Петра и Февронии. Правда, верующим людям выбирать такой день не рекомендуется, так как он выпадает на Петров пост. Запретить зарегистрироваться в загсе вам не могут, а вот венчание в эти дни провести не получится, ведь свадьба зачастую проходит за щедрым столом, что во время поста не допускается. К тому же, по поверью, если заключить брак в Петров пост, не избежать в семейной жизни скандалов и ссор.

Традиции на День семьи, любви и верности

В ночь на 8 июля, согласно поверью, снятся вещие сны. Одинокие люди могут увидеть свою вторую половинку. Семейные пары получат возможность заглянуть на пять лет вперед и узнать, как сложится их будущее вместе. Если во сне ваш партнер держит букет ромашек, это знак удачи и счастья.

Приметы и традиции на День семьи, любви и верности | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаПриметы и традиции на День семьи, любви и верности | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Приметы и традиции на День семьи, любви и верности

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

В этот день лучше избегать конфликтов, не сплетничать и не лгать. Это касается как общения с партнером, так и разговоров с коллегами или друзьями. Лучший способ отпраздновать День семьи, любви и верности — провести время с близкими, устроить уютный ужин или отправиться в семейный поход.

Дачники и любители природы, обратите внимание на погоду: солнечный день обещает нам сорок жарких дней впереди, а звездная ночь сулит щедрый урожай осенью.

Как празднуете День семьи, любви и верности?

Отмечаю в кругу семьи
В этот день устраиваем со своей второй половинкой романтический вечер
До этого не праздновал, но в этом году планирую устроить что-то необычное
Впервые слышу про такой праздник
Пока я одинок, поэтому не вижу смысла праздновать
ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
День семьи, любви и верности Праздник Семья Любовь Петр и Феврония Брак
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Комментарии
5
Гость
8 июля 2025, 04:34
Сколько раз будете двигать этот шлак в топ?
Гость
1 июля 2025, 08:55
Данные персонажи в летописях отсутствуют как и Сусанин Интересно почему?
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Гость
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