Роналду сыграет против Испании. Определились все участники 1/8 финала на чемпионате мира

Роналду дважды играл с Испанией на чемпионатах мира — поражение и ничья Источник: Fifa.com

На чемпионате мира по футболу определились участники 1/8 финала. Известны все пары, кто и с кем встретится. Любителей футбола ждут яркие и интригующие матчи с интересными вывесками и противостояниями.

В 1/8 финала между собой встретятся следующие сборные:

Канада — Марокко;

Парагвай — Франция;

Бразилия — Норвегия;

Мексика — Англия;

Португалия — Испания;

США — Бельгия;

Аргентина — Египет;

Швейцария — Колумбия.

Матчи начнутся уже 4 июля. Первыми сыграют Канада — Марокко в 20:00 по московскому времени, а в 00:00 — Парагвай с Францией. Завершится очередной раунд плей-офф 7 июля.

Кратко про 1/16 финала

Хозяйки чемпионата мира все еще в деле — Канада, США и Мексика продолжают битву за кубок мира.

Парагвай сенсационно прошел немцев. Для этого потребовалось бить послематчевые пенальти. Французы без проблем разобрались со шведами.

Бразильцам потребовались немалые усилия, чтобы пройти японцев. Норвежцы были сильнее Кот-д’Ивуар. Англичане еле-еле прошли ДР Конго.

Португальцы с большими трудностями одолели хорватов. Испанцы с легкостью забили австрийцам.

Бельгийцы сделали камбэк с Сенегалом и отыгрались с 0:2, а в самом конце овертайма забили третий.

Аргентинцы помучались с Кабо-Верде, пришлось играть дополнительное время, где всё-таки вырвали победу. Египет с австралийцами дошли до пенальти, где африканцы оказались точнее.