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Происшествия В небе над Удмуртией сбили ракету: она целилась в завод

В небе над Удмуртией сбили ракету: она целилась в завод

О произошедшем рассказал губернатор

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В нескольких городах завыли сирены | Источник: Олег Федоров / CHITA.RUВ нескольких городах завыли сирены | Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

В нескольких городах завыли сирены

Источник:

Олег Федоров / CHITA.RU

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в небе над республикой сбили ракету. Так удалось отразить попытку атаки на одно из местных предприятий.

«Сегодня силами противовоздушной обороны отражена очередная атака со стороны киевского режима. В небе над Удмуртией сбита ракета. Была попытка атаки на одно из предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений тоже», — написал Бречалов в своем канале в Мах.

Этой ночью атаке ВСУ подверглись несколько регионов РФ. Всего сбили 389 дронов, сообщили в Минобороны. Несколько десятков беспилотников сбили над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк.

В нескольких регионах России объявили режим ракетной опасности. Оповещения поступили жителям Свердловской, Ленинградской, Оренбургской областей, Казани, Удмуртии, Пермского края, Татарстана, Нижегородской, Тульской областей.

Также Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Пензы, Пскова, Самары, Саратова и Екатеринбурга, Иваново, Оренбурга, Нижнекамска. Жители регионов сообщают, что на улице воют сирены.

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Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
5
Гость
40 минут
Ой, хорошо, что сбили и не долетела🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Гость
40 минут
Радостная новость, спасибо!
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Гость
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