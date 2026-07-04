В небе над Удмуртией сбили ракету: она целилась в завод

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в небе над республикой сбили ракету. Так удалось отразить попытку атаки на одно из местных предприятий.
«Сегодня силами противовоздушной обороны отражена очередная атака со стороны киевского режима. В небе над Удмуртией сбита ракета. Была попытка атаки на одно из предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений тоже», — написал Бречалов в своем канале в Мах.
Этой ночью атаке ВСУ подверглись несколько регионов РФ. Всего сбили 389 дронов, сообщили в Минобороны. Несколько десятков беспилотников сбили над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк.
В нескольких регионах России объявили режим ракетной опасности. Оповещения поступили жителям Свердловской, Ленинградской, Оренбургской областей, Казани, Удмуртии, Пермского края, Татарстана, Нижегородской, Тульской областей.
Также Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Пензы, Пскова, Самары, Саратова и Екатеринбурга, Иваново, Оренбурга, Нижнекамска. Жители регионов сообщают, что на улице воют сирены.