В небе над Удмуртией сбили ракету: она целилась в завод

В нескольких городах завыли сирены Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в небе над республикой сбили ракету. Так удалось отразить попытку атаки на одно из местных предприятий.

«Сегодня силами противовоздушной обороны отражена очередная атака со стороны киевского режима. В небе над Удмуртией сбита ракета. Была попытка атаки на одно из предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений тоже», — написал Бречалов в своем канале в Мах.

Этой ночью атаке ВСУ подверглись несколько регионов РФ. Всего сбили 389 дронов, сообщили в Минобороны. Несколько десятков беспилотников сбили над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк.

В нескольких регионах России объявили режим ракетной опасности. Оповещения поступили жителям Свердловской, Ленинградской, Оренбургской областей, Казани, Удмуртии, Пермского края, Татарстана, Нижегородской, Тульской областей.