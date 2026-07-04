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Город Обзор Куда можно улететь из Ярославля прямым рейсом — обзор цен на авиабилеты летом

Куда можно улететь из Ярославля прямым рейсом — обзор цен на авиабилеты летом

Список направлений

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Обзор авиабилетов из ярославского аэропорта | Источник: Роман Данилкин / 63.RUОбзор авиабилетов из ярославского аэропорта | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Обзор авиабилетов из ярославского аэропорта

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Скоро отпуск, а вы еще не решили, куда отправиться в путешествие? Понимаем. К тому же хочется сэкономить время в пути, чтобы оставить его для отдыха. Мы посмотрели, в какие города можно улететь прямым рейсом из Ярославля, а также узнали, сколько стоят авиабилеты.

Ярославский аэропорт Золотое Кольцо находится в поселке Туношна, в 17 км от центра города. В 2026 году оттуда выполняются рейсы авиакомпаний «Азимут», «Руслайн», «ЮВТ аэро», «ЮТэйр» и «Ред Вингс». С правилами перевозки можно ознакомиться на сайте самого аэропорта.

Куда можно улететь из Ярославля

Из столицы Золотого кольца в 2026 году самолеты летают по пяти направлениям.

  1. Ярославль — Сочи

Перелеты в Сочи из Ярославля предлагает компания «Азимут». Чаще всего прямые рейсы до южного города-курорта осуществляются по средам, субботам и воскресеньям.

  • По средам путь по времени самый короткий — 3 часа 15 минут. Самолет отправляется в 04:40, прибывает в Сочи в 07:55;

  • в субботу есть рейсы в 04:45, путь займет 3 часа 45 минут. На курорте вы окажетесь в 08:30;

  • по воскресеньям перелет будет длиться также 3 часа 45 минут. Вылет из Ярославля — в 04:40, прибытие на юг — в 08:25.

Билеты в июле и августе уже раскупили. К осени перелет из Ярославля в Сочи будет стоить 11–13 тысяч рублей. На данный момент на сайте авиакомпании выставлены билеты до марта 2027-го.

АО «Авиакомпания Азимут» основана в 2017 году в Ростове-на-Дону. Основная деятельность организации — перевозка пассажиров на воздушном транспорте. По данным «Контур.Фокуса», генеральным директором на 2026 год является Павел Екжанов. На конец 2025 года при выручке в 27,7 млрд рублей чистая прибыль «Азимута» составила 503,6 млн рублей. Недавно авиакомпания забила тревогу из-за нехватки авиационного топлива.

  1. Ярославль — Санкт-Петербург

В культурную столицу страны рейсы из Ярославля отправляются ежедневно, кроме вторника. Перелетами занимаются сразу три авиакомпании: «Руслайн», «Ред Вингс» и «ЮТэйр».

Время полета до Санкт-Петербурга составит около 1,5 часа. Чаще рейсы вечерние (в промежутке от 20:00 до 22:00), хотя есть и дневные (например, в четверг отправляют два самолета в 13:45).

В июле билет на одного человека обойдется в 5,6–10,5 тысячи рублей. В августе место в среднем будет стоить 5–6 тысяч рублей, осенью цены останутся такими же, однако далеко планировать не получится, купить билет на данный момент можно только до ноября.

«Ред Вингс» существует с 1999 года. До 2007-го компания называлась «Авиалинии 400». Юридически организация зарегистрирована в городе Жуковском Московской области. По данным «Контур.Фокуса», АО «Ред Вингс» с 2025 года возглавляет Александр Лебедев. При выручке 52,1 млрд рублей чистая прибыль компании на конец 2025 года составляла 2,3 млрд.

ПАО «Авиакомпания ЮТэйр» существует с 1992 года, зарегистрирована в городе Ханты-Мансийске. С 2013-го генеральным директором организации является Андрей Мартиросов. На конец 2024 года, по данным «Контур.Фокуса», чистая прибыль компании составляла 866,7 млн рублей, выручка — 81,2 млрд рублей.

  1. Ярославль — Казань

Долететь до столицы Татарстана из Ярославля можно по понедельникам и субботам. Рейсы осуществляет компания «ЮВТ Аэро».

Лететь до Казани всего 1 час 10 минут, однако рейс ночной. Обычно самолет отправляется в 23:20 и прибывает в 00:30. Стоимость билета — от 4,7 до 8,5 тысячи рублей. Свободные места в продаже есть пока что только до октября.

АО «ЮВТ аэро» было зарегистрировано в Татарстане в 2015 году. С 2022-го генеральным директором организации является Петр Трубаев. В июне 2026-го все 100% акций компании выкупил Александр Яшин. Как указано в «Контур.Фокусе», чистая прибыль АО «ЮВТ аэро» на конец 2025-го составила 45 миллионов, выручка — 4,5 млрд рублей.

  1. Ярославль — Пермь

Рейсы в Пермь отправляют по понедельникам и субботам. Перелетами занимается компания «Руслайн».

  • В понедельник самолет отправляется в 15:00 и прибывает в 18:40;

  • по субботам рейс выполняется чуть позже, в 16:00. В Казани самолет садится в 19:40.

Стоимость билетов в июле варьируется от 5 до 6 тысяч рублей. В августе цены на рейсы могут доходить до 8 тысяч. Планировать поездку можно до начала сентября, позже билетов в продаже пока нет.

АО авиационная компания «Руслайн» зарегистрирована в Калуге с 1997 года. Генеральным директором с 2023 года назначен Андрей Духанин. Организация занимается воздушными перевозками пассажиров по расписанию. По данным «Контур.Фокуса», чистая прибыль на конец 2025-го составила 5,8 млн рублей при выручке в 4 млрд рублей.

  1. Ярославль — Нарьян-Мар

Прямые рейсы до северного города Нарьян-Мар бывают по вторникам и субботам. В Ярославле отправлениями занимается компания «Руслайн».

Время полета до Нарьян-Мара составляет 2 часа 10 минут. Обычно отправление осуществляется в первой половине дня или в полдень, есть рейсы в 10:00 и в 12:55.

Билет на одного человека обойдется от 10,9 до 12,2 тысячи рублей. На сайте авиакомпании на продажу выставлены свободные места до ноября, остальные появятся позже.

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Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказывал, что в будущем аэропорт будет выпускать международные рейсы в Турцию, Египет, Белоруссию, Узбекистан и так далее. Международный статус у аэропорта уже есть, однако нет соответствующего пропускного пункта. На данный момент он слишком мал, чтобы принимать иностранные рейсы.

О реконструкции аэропорта говорят еще с 2018 года. Напомним, в Туношне собираются построить два новых терминала за 4 млрд рублей — пассажирский и грузовой. По оценкам властей, после реконструкции ярославский аэропорт станет миллионником.

В планах у областной администрации также проведение реконструкции взлетно-посадочной полосы. По словам губернатора, работы запланированы на 2027–2029 годы. Кстати, власти уже объявляли поиск подрядчика, однако уже не первый раз торги срывались из-за отсутствия желающих: сначала такое было в феврале, а потом в июне 2026-го. Начальная цена контракта составляла 165 млн рублей, во втором аукционе сумму подняли почти вдвое, она стала равняться 312 млн.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Аэропорт Билет Самолет Авиарейс Туношна Отправление Цена
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Комментарии
9
Гость
14 минут
Никогда. Аэропорт почти всегда закрыт. Просто деньги в трубу кидать, оно надо?
Гость
19 минут
Мне нужно позарез туда куда уже три дня не принимают и потому откладывают рейс.
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