В Ярославле изменят маршруты автобусов и троллейбуса — как они будут ездить

В Ярославле изменятся маршруты общественного транспорта Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле 4 июля изменятся маршруты нескольких автобусов и троллейбуса. Это связано с ограничением движения транспорта на площади Волкова.

Из-за проведения представления в честь Театральной недели с 22:00 4 июля до 01:30 5 июля машинам там будет не проехать, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».

Автобусы № 4 «Улица Ярославская — Ярославль Главный», № 8 «ТРК „Ярославский Вернисаж“ — 15 МКР», № 49 «Улица Ярославская — 15 МКР», № 76 «ТРК „Ярославский Вернисаж“ — Ярославль Главный», № 178 «Ярославль — Михайловский» в прямом направлении на участке между остановками «Улица Первомайская» и «Знаменская башня» будут следовать по Первомайской улице, Красной площади, улице Ушинского, без дополнительных остановок по маршруту объезда.

Автобус № 99 «Гипермаркет „Глобус“ — Ярославль Главный» в обратном направлении между остановками «Площадь Юности» и «Площадь Волкова» будет следовать по Комсомольской улице, Богоявленской площади, Первомайской улице. Дополнительных остановок он также делать не будет.

Троллейбус № 1 «Ярославль Главный — ЯШЗ» в прямом направлении между остановками «Ярославль Главный» и «Красная площадь» проедет по улицам Ухтомского, Большой Октябрьской, Богоявленской площади, Первомайской улице.

Из маршрута будут исключены остановки: «Полиграфкомбинат», «Жилой комплекс „Династия“», «Проспект Толбухина», «Площадь Труда», «Площадь Юности», «Площадь Волкова».