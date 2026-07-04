Солист группы «Братья Грим» спел в толпе фанатов на фестивале в Ярославле. Видео

4 июля в Ярославле перед началом кинофестиваля «В кругу семьи» (6+) зажгла группа «Братья Грим». Сотни ярославцев собрались перед КЗЦ «Миллениум», чтобы услышать хиты «Ресницы», «Кустурица» и не только.
«Пришли сюда ради песни про ресницы! Верните мне мой 2005-й!» — задорно говорят зрители.
В последние годы группу представляет Константин «Грим» Бурдаев — младший из братьев, разницу у близнецов — 15 минут. Оба родились 6 июня 1981 года.
Во время выступления Константин «Грим» Бурдаев спустился со сцены и продолжил петь в компании зрителей.
Мы ведем онлайн-репортаж, где рассказываем, кто из звезд приехал на кинофестиваль. Подключайтесь к нашей трансляции. На ковровой дорожке уже появились актеры Дмитрий Дюжев, Федор Добронравов, Нонна Гришаева и другие.
В рамках кинофестиваля в городе пройдут бесплатные кинопоказы, их афишу мы публиковали в этом материале.