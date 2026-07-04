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Культура «В кругу семьи» Фоторепортаж Солист группы «Братья Грим» спел в толпе фанатов на фестивале в Ярославле. Видео

Солист группы «Братья Грим» спел в толпе фанатов на фестивале в Ярославле. Видео

Музыканты зажгли у КЗЦ «Миллениум»

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Группа «Братья Грим» выступила в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RUГруппа «Братья Грим» выступила в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Группа «Братья Грим» выступила в Ярославле

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

4 июля в Ярославле перед началом кинофестиваля «В кругу семьи» (6+) зажгла группа «Братья Грим». Сотни ярославцев собрались перед КЗЦ «Миллениум», чтобы услышать хиты «Ресницы», «Кустурица» и не только.

«Пришли сюда ради песни про ресницы! Верните мне мой 2005-й!» — задорно говорят зрители.

В последние годы группу представляет Константин «Грим» Бурдаев — младший из братьев, разницу у близнецов — 15 минут. Оба родились 6 июня 1981 года.

А вот и хэдлайнеры — группа «Братья Грим»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Группа «Братья Грим» стала хэдлайнерами кинофестиваля в этом году | Источник: Александр Куренной / 76.RUГруппа «Братья Грим» стала хэдлайнерами кинофестиваля в этом году | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Группа «Братья Грим» стала хэдлайнерами кинофестиваля в этом году

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Константин «Грим» Бурдаев исполнил хиты, знакомые многим | Источник: Александр Куренной / 76.RUКонстантин «Грим» Бурдаев исполнил хиты, знакомые многим | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Константин «Грим» Бурдаев исполнил хиты, знакомые многим

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Он вышел на сцену в ретро-костюме | Источник: Александр Куренной / 76.RUОн вышел на сцену в ретро-костюме | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Он вышел на сцену в ретро-костюме

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Во время выступления Константин «Грим» Бурдаев спустился со сцены и продолжил петь в компании зрителей.

Константин «Грим» Бурдаев спел вместе с фанатами | Источник: Александр Куренной / 76.RUКонстантин «Грим» Бурдаев спел вместе с фанатами | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Константин «Грим» Бурдаев спел вместе с фанатами

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вот это номер! | Источник: Александр Куренной / 76.RUВот это номер! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вот это номер!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Певец показывал сердечки, а зрители ему давали «пятюни» | Источник: Александр Куренной / 76.RUПевец показывал сердечки, а зрители ему давали «пятюни» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Певец показывал сердечки, а зрители ему давали «пятюни»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Общее настроение&nbsp;— отличное | Источник: Александр Куренной / 76.RUОбщее настроение&nbsp;— отличное | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Общее настроение — отличное

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Слушатели не могли удержаться от танцев | Источник: Александр Куренной / 76.RUСлушатели не могли удержаться от танцев | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Слушатели не могли удержаться от танцев

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

«Хло-о-о-пай и взлетай» | Источник: Александр Куренной / 76.RU«Хло-о-о-пай и взлетай» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Хло-о-о-пай и взлетай»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Многие пришли на концерт семьями | Источник: Александр Куренной / 76.RUМногие пришли на концерт семьями | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Многие пришли на концерт семьями

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Очаровательные зрительницы на концерте! | Источник: Александр Куренной / 76.RUОчаровательные зрительницы на концерте! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Очаровательные зрительницы на концерте!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Музыканты быстро раскачали толпу | Источник: Александр Куренной / 76.RUМузыканты быстро раскачали толпу | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Музыканты быстро раскачали толпу

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А какой ваш любимый трек? | Источник: Александр Куренной / 76.RUА какой ваш любимый трек? | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А какой ваш любимый трек?

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Мы ведем онлайн-репортаж, где рассказываем, кто из звезд приехал на кинофестиваль. Подключайтесь к нашей трансляции. На ковровой дорожке уже появились актеры Дмитрий Дюжев, Федор Добронравов, Нонна Гришаева и другие.

В рамках кинофестиваля в городе пройдут бесплатные кинопоказы, их афишу мы публиковали в этом материале.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Братья Грим Концерт Кинофестиваль
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Комментарии
6
Гость
17 минут
Видно, что люди соскучились по живой музыке. Отличное начало фестиваля
Гость
19 минут
Он в толпу спустился! Это же просто вау!😍
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