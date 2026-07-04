Солист группы «Братья Грим» спел в толпе фанатов на фестивале в Ярославле. Видео

Группа «Братья Грим» выступила в Ярославле Источник: Александр Куренной / 76.RU

4 июля в Ярославле перед началом кинофестиваля «В кругу семьи» (6+) зажгла группа «Братья Грим». Сотни ярославцев собрались перед КЗЦ «Миллениум», чтобы услышать хиты «Ресницы», «Кустурица» и не только.

«Пришли сюда ради песни про ресницы! Верните мне мой 2005-й!» — задорно говорят зрители.

В последние годы группу представляет Константин «Грим» Бурдаев — младший из братьев, разницу у близнецов — 15 минут. Оба родились 6 июня 1981 года.

А вот и хэдлайнеры — группа «Братья Грим» Источник: Александр Куренной / 76.RU

Группа «Братья Грим» стала хэдлайнерами кинофестиваля в этом году Источник: Александр Куренной / 76.RU

Константин «Грим» Бурдаев исполнил хиты, знакомые многим Источник: Александр Куренной / 76.RU Он вышел на сцену в ретро-костюме Источник: Александр Куренной / 76.RU

Во время выступления Константин «Грим» Бурдаев спустился со сцены и продолжил петь в компании зрителей.

Константин «Грим» Бурдаев спел вместе с фанатами Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вот это номер! Источник: Александр Куренной / 76.RU

Певец показывал сердечки, а зрители ему давали «пятюни» Источник: Александр Куренной / 76.RU

Общее настроение — отличное Источник: Александр Куренной / 76.RU

Слушатели не могли удержаться от танцев Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Хло-о-о-пай и взлетай» Источник: Александр Куренной / 76.RU

Многие пришли на концерт семьями Источник: Александр Куренной / 76.RU

Очаровательные зрительницы на концерте! Источник: Александр Куренной / 76.RU

Музыканты быстро раскачали толпу Источник: Александр Куренной / 76.RU

А какой ваш любимый трек? Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мы ведем онлайн-репортаж, где рассказываем, кто из звезд приехал на кинофестиваль. Подключайтесь к нашей трансляции. На ковровой дорожке уже появились актеры Дмитрий Дюжев, Федор Добронравов, Нонна Гришаева и другие.