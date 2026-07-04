«Россия» здесь всё: почему в Ярославской области закрыли популярный кинотеатр

В Угличе снова закрыли кинотеатр «Россия» Источник: Администрация Угличского округа / vk.com

С 1 июля в Ярославской области прекратил работу кинотеатр «Россия». Он был единственным в Угличе, кроме того, он пользовался популярностью среди жителей соседних Мышкина, Некоуза, Большого Села и Брейтова. В угличской администрации уверяют: закрытие временное.

«В настоящее время администрация округа ищет решение для продолжения работы кинотеатра», — прокомментировали власти.

Кинотеатр расположен на улице Ольги Берггольц, 9А — буквально в 400 метрах от центральной площади. За 17-летнюю историю «Россия» была трижды на грани закрытия — в 2018-м, 2021-м и вот в 2026-м.

Кинотеатр расположен в 400 метрах от центральной площади Источник: Яндекс. Карты

Выкупили здание у частника

Ранее на этом месте стоял советский кинотеатр. В 2009 году его сломали и построили новое здание. Работами занимался столичный инвестор, который также был связан со строительством гостиницы «Волжская Ривьера» на берегу Волги.

До 2018-м «Дом кино» находился в частных руках. Как рассказывали в областном правительстве, владелец принял решение о продаже здания и расторг договорные отношения с арендаторами. Жители остались без фильмов сразу после новогодних каникул. За «Россию» вступились сотрудники завода «Угличкабель», попросив помощи у губернатора, на тот момент — Дмитрия Миронова. Правительство одобрило выделение 30 миллионов рублей из областного бюджета на решение проблемы. Работа наладилась.

«Остальную часть суммы власти муниципального образования планируют выплатить собственнику за счет кредита», — тогда сообщали в пресс-службе правительства.

С тех пор здание принадлежало властям.

В здании, построенном в 2009 году, оборудовано три зала Источник: Администрация Угличского округа / vk.com

Второй раз кинотеатр остался без управляющего в пандемию. Его выставили на аукцион на «Госзакупках». Тогда-то за него и взялся московский предприниматель Валентин Мишенин — арендатор кинотеатра с 2021 по 2026 годы.

«Кинотеатр был арендован в пандемийный период. Случайно нашел его на торговой площадке „Госзакупки“. Почему решился взять в аренду? История началась с 2009 года. Одновременно со строительством гостиницы „Волжская Ривьера“ возводился заново „Дом кино ‚Россия‘“, и в тот момент мы занимались проектированием и поставкой оборудования для кинотеатров. Мы стали поставщиками оборудования», — рассказал сайту 76.RU Валентин Мишенин.

Компания Валентина смонтировала оборудование в новом здании, а затем запускала кинотеатр в работу.

«Получилось так, что я знаком с этим объектом. Вот, собственно, один из пунктов, подтолкнувший нас на аренду кинотеатра. Казалось, надо быть совсем отчаянным, чтоб в коронавирус арендовать такой объект, но присутствовала некая уверенность, что все получится и все будет хорошо», — рассказал он в беседе с корреспондентом.

Ранее наши коллеги публиковали большой разбор, почему в кино стало ходить меньше зрителей и смогут ли кинотеатры вернуть былую популярность.

В России падает посещаемость кинотеатров Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

«Нет зрителей — нет денег»

Под новым руководством кинотеатр заработал с сохраняющимися ограничениями: под конец 2021-го все еще разрешалась посадка через одного и не более 50% зрителей в зале. Билетов приходилось продавать меньше.

А в 2022-м после начала СВО из России ушли голливудские студии, в кинотеатрах пропали блокбастеры и другие зарубежные картины, которые ежегодно пользовались популярностью у зрителя.

«С началом СВО уходят все западные кампании, и показывать, честно говоря, становится нечего. Российский прокат был совершенно не готов к такому развитию событий. В тот период кинотеатры по все стране потеряли до 80-90% зрителей, соответственно, и выручки упали. <…> Все эти факторы привели к тому, что накопилась арендная задолженность, которую погасить сразу не представлялось возможным», — объяснил Валентин Мишенин.

Нет зрителей — нет денег Валентин Мишенин Бывший арендатор кинотеатра «Дом кино „Россия“»

Предприниматель пытался обсудить вопрос аренды с администрацией.

«Все попытки договориться с Администрацией города об отмене аренды были провалены, нам удалось через ФАС Ярославля отменить всего пару месяцев аренды. На весь остальной долг администрация подала в суд, да и не забыла пени насчитать по полной программе. Суд встал на нашу сторону и отменил пени, оставив только долг по аренде, — признался Валентин. — Работу продолжили с пониманием своего дела и с верой в то, что все наладится и будет хорошо. Долги потихоньку оплачивались».

Первые три года Валентин регулярно приезжал из Москвы в Углич, чтобы корректировать работу кинотеатра и настраивать рабочие процессы. Собрал вокруг себя сплоченный коллектив. Вскоре удалось автоматизировать процесс.

За время работы кинотеатра под моим руководством у моих сотрудников на свет появилось пять детей. Я подумал, раз такое произошло, значит, они были уверены в завтрашнем дне и в своей работе. Валентин Мишенин Бывший арендатор кинотеатра «Дом кино „Россия“»

Команда Валентина организовывала премьерные показы с участием актера Дениса Кузнецова, также приглашали музыкальные коллективы, делали стендапы и новогодние представления. Особенной подготовки требовали январские праздники, когда значительно увеличивался наплыв зрителей.

«В 2025 году в город пришло новое руководство. Здание кинотеатра — технически сложный объект и требует постоянного ремонта. Пытались договориться с администрацией города о ремонте, не получилось», — добавил предприниматель.

Как жители Углича остались без кино

В Угличе бывает много туристов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Валентин попытался выкупить кинотеатр, чтобы быстрее решить вопрос с ремонтом.

«По закону РФ у арендатора муниципального имущества наступает такое право спустя пять лет аренды — отказали. Хотя мы прекрасно понимаем, что в частных руках вариантов обслуживания такого здания больше. Возможно, и государство тоже может это сделать, но никто заниматься этим не хочет, может, не так интересно с точки зрения финансов», — поделился Валентин.

В итоге предприниматель перестал тянуть провинциальный кинотеатр и расторг договор аренды. Так четыре сотрудника остались без работы, а жители Углича — без кино.

«Все эти факторы привели меня к написанию заявления о расторжении договора аренды. Очень жалко, вложил много сил и душу. Сотрудники — очень хорошие девчонки, проработали со мной честно и уважительно, говорю им огромное спасибо. К сожалению, с 1 июля 2026 года они остались без своей любимой работы», — рассказал Валентин.

Это был последний и единственный объект в городе, работающий каждый день, куда можно было пойти и провести досуг с детьми и друзьями. Валентин Мишенин Бывший арендатор кинотеатра «Дом кино „Россия“»

Тем временем в соцсетях жители Углича просят вернуть кинотеатр.

«Уважаемый Илья Владимирович, не закрывайте наш любимый кинотеатр. Мы хотим ходить в кино!» — с такими словами записали видеообращение самые юные зрители «Дома кино „Россия“».