Бесплатный концерт «Братьев Гримм», звезды на красной дорожке: афиша на выходные в Ярославской области

10:30 на улице Нахимсона пройдет торжественное открытие Улицы Ангела. Это будет новое общественное пространство, где главными ценностями станут семья, добро, любовь и единение. «Улица Ангела» станет первым шагом масштабного проекта «Ангельский пояс России», который объединит 89 городов России и 11 горнолыжных курортов, создавая новый маршрут семейного туризма и культурного притяжения. Идейный вдохновитель проекта — режиссер Александр Ковтунец, снявший фильм «Улица Ангела» (премьера картины состоится именно на кинофестивале «В кругу семьи»). История фильма вдохновила на создание реальных пространств, где хочется остановиться, провести время с близкими и вспомнить о том, что самое важное — любовь, добро и семья;