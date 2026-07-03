Бесплатный концерт «Братьев Гримм», звезды на красной дорожке: афиша на выходные в Ярославской области

Впереди ещё одни летние выходные. Если у вас нет планов, то взгляните на афишу — в городе происходит столько интересного! Публикуем, куда можно сходить и съездить 4–5 июля в Ярославле и области совершенно бесплатно.
Бесплатный концерт «Братьев Гримм», кинофестиваль «В кругу семьи»
4 июля в Ярославле открывается XXI Международный кинофестиваль «В кругу семьи». В первый день запланирована обширная культурная программа:
10:30 на улице Нахимсона пройдет торжественное открытие Улицы Ангела. Это будет новое общественное пространство, где главными ценностями станут семья, добро, любовь и единение. «Улица Ангела» станет первым шагом масштабного проекта «Ангельский пояс России», который объединит 89 городов России и 11 горнолыжных курортов, создавая новый маршрут семейного туризма и культурного притяжения. Идейный вдохновитель проекта — режиссер Александр Ковтунец, снявший фильм «Улица Ангела» (премьера картины состоится именно на кинофестивале «В кругу семьи»). История фильма вдохновила на создание реальных пространств, где хочется остановиться, провести время с близкими и вспомнить о том, что самое важное — любовь, добро и семья;
11:00 — Всероссийская экологическая акция по очистке берегов «Вода России». Событие состоится на Даманском острове. Вместе с жителями региона участие в акции примут заместитель министра природных ресурсов и экологии России Максим Корольков и звезды кинофестиваля;
15:00 — бесплатный концерт группы «Братья Гримм» у КЗЦ «Миллениум»
(Которосльная набережная, 53);
16:00 — Красная дорожка кинофестиваля у КЗЦ «Миллениум» (Которосльная набережная, 53). Здесь можно будет увидеть любимых артистов и почетных гостей фестиваля: Фёдора Добронравова, Романа Курцына, Ксению Алферову, Ивана Макаревича, Дмитрия Дюжева с супругой Татьяной, Тимура Хвана, Кирилла Зайцева, Данила Якушева с супругой Кристиной, Дарью Пицик, Нонну Гришаеву и Игоря Жижикина.
18:00 — в КЗЦ «Миллениум» состоится торжественная церемония открытия XXI Международного кинофестиваля «В кругу семьи», а в 19:00 — показ фильма открытия «Улица Ангела» в большом зале КЗЦ «Миллениум» (Которосльная набережная, 53). Вход по предварительной регистрации на сайте кинофестиваля.
Также в рамках фестиваля пройдут бесплатные показы фильмов:
4 июля
Кинозал «Киномакс» (ТРЦ «Аура», Ярославль, ул. Победы, 41), 3 зал, основная программа:
10:30 — «Второй дневник Паулины П.» (6+)— детский, комедия, реж. Невен Хитрек (Хорватия, Словения, Сербия);
12:30 — «Чучело» (12+) — подростковая драма, реж. Илья Хотиненко, Владимир Карабанов (Россия);
18:00 — «Яблоко от яблони» (12+) — драма, семейный, реж. Иван Дариель Ортис (Пуэрто-Рико);
20:00 — «Последний шанс» (16+) — спортивная драма, реж. Кристиан Паоло Ла, Доминик Лат (Филиппины).
Кинозал «Киномакс» (ТРЦ «Аура», Ярославль, ул. Победы, 41), 2 зал, короткометражное кино:
11:00 — детская программа (0+): «Ограбление Харвеста» (США), «Забытое имя» (Китай), «Бургерный переполох» (Япония), «Планета Пшик» (Бельгия), «Когда поднимается океан» (Германия), «Волшебный сад» (Бразилия), «Огненный танец» (Мексика), «В поисках весны» (Китай), «Мечты Исы» (Бразилия), «Свет жизни» (Аргентина), «Лесные существа» (Португалия);
13:00 — детская программа (6+): «История любимых книг» (Канада), «По порядку» (Португалия), «Незаметная сила» (ОАЭ), «Коровы» (Франция), «Два года назад» (Египет), «Время» (Индия), «Голос предков» (Индия), «Сонже: история разлуки» (Чили);
15:00 — основная программа (12+): «Дом для Айвазовского» (Россия), «Эхо прошлого» (Франция), «После уроков» (Южная Корея);
17:00 — основная программа (12+): «Девочки» (Россия), «Вечно сияющая» Южная Корея, «Экспат» (Россия), Шанс» (Россия), «Потерянный рай» (Япония);
19:00 — основная программа (18+): Руки без границ» (Турция), «Дом мой» (Россия), «Серость» (Египет), «Ни единой мысли» (Россия), «Отброс» (Индия), «На перекрестке» Италия, «Все вышло из-под контроля» (Италия), «Соседи» (Россия), «Музыканты» (Иран).
5 июля
Кинозал «Киномакс» (ТРЦ «Аура», Ярославль, ул. Победы, 41), 3 зал, основная программа:
10:30 — «Доктор Динозавров» (6+) — мультфильм, комедия, приключения, реж. Максим Волков (Россия);
14:30 — «Рыбка на крючке» (12+) — драма, реж. Мухиддин Музаффар (Таджикистан, Иран);
16:30 — «Одиссея радости» (12+) — драма, реж. Згим Терзики (Косово, Франция);
18:30 — «Мой потусторонний друг» (12+) — драма, комедия, реж. Эркан Акар (Германия, Швейцария).
Кинозал «Киномакс» (ТРЦ «Аура», Ярославль, ул. Победы, 41), 2 зал, короткометражное кино:
11:00 — детская программа (6+): «Ножницы и лапа» (США), «Цвет индиго» (Бразилия), «Новая земля завтра?» (Китай), «Цветочный вор» (Чили), «Мечта, написанная хвостом» (Южная Корея), «Безумные зверушки» (Уругвай), «Папа и пляж» (Бразилия), «Кику не приглашали» (Бразилия);
13:00 — детская программа (6+): «Салам» (Индия), «Капсула времени» (Индонезия), «Мия, мама и котёнок» (Армения), «Дело чести» (Россия), «Родительский контроль» (Россия), «Из окна» (Бразилия), «Кукла» (Россия);
15:00 — основная программа (12+): «Родная» (Россия), «Чужое платье» (Россия), «Биткоин в овчарне» (Иордания), «Первый самурай» (Турция);
17:00 — основная программа (12+): «Когда ты уйдешь» (Испания), «Все, что у нас осталось» (Мексика), «Мономания» (Бразилия), «Бумажные цветы» (Иран), «Дочь Луны и Солнца» (Албания), «Бизнесмен» (Россия);
19:00 — основная программа (18+): «Механизм» (Польша), «Лунный свет» (Беларусь), «Забери меня» (Россия), «Разобранный разум» (Тунис), «Сторонняя наблюдательница» (Турция), «Прощай, Париж» (Иран), «Зеркальце» (Россия), «След на воде» (Гана).
КЗЦ «Миллениум» (Ярославль, Которосльная наб., 53), большой зал, основная программа:
12:50 — «Малыш-каратист» (12+) — экшен, семейный, спортивная драма, реж. Алексей Алфёров (Россия);
15:00 — «На деревню дедушке 2» (6+) — семейный, комедия, реж. Владимир Котт, Максим Колиганов (Россия).
Полное расписание кинопоказов с 4 по 7 июля здесь.
Праздник в Карабихе
4 июля большой праздник устроят в музее-заповеднике «Карабиха». Здесь отметят День Ярославского округа и 59-й Всероссийский Некрасовский праздник поэзии. На территории комплекса будут работать творческие, образовательные и развлекательные площадки, ярмарка ремесленников и производителей, планируются выставки, экскурсии, интерактивные программы и мастер-классы.
Программа Дня Ярославского округа:
16:00-17:00 — чествование лучших выпускников 2026 года;
17:00-17:30 — торжественное открытие Дня Ярославского округа, вручение наград жителям округа;
17:30-22:30 — концертно-развлекательные программы;
17:30-18:30 — концерт самодеятельных коллективов;
18:30-20:00 — концерт ансамбля «Magic Cellos Band», рок-шоу на виолончелях, шоу барабанов «Drammatika»;
20:00-21:00 — концерт кавер-группы «Счастье» (Иваново);
21:00-22:00 — танцевальное шоу «ФанкиФрик» и дискотека под открытым небом.
Программа Некрасовского праздника поэзии:
9:00-9:30 — праздничная акция у памятника Некрасову в Ярославле;
10:00 — встреча гостей (у Арки) в музее-заповеднике в Карабихе (это и остальные события перечислены на территории музея);
10:20 — акция «От памятника к памятнику» (у бюста Некрасова);
10:30 — 11:00 — праздничная увертюра (Фестивальный парк);
11:00 — 11:30 — торжественное открытие праздника (Фестивальный парк);
11:30 — 13:00 — концерт с участием камерного мужского хора «Ярославль» и джазового квартета Ильи Ершова (Фестивальный парк);
13:00 — 15:00 — поэтический фестиваль (Фестивальный парк);
11:00 — 12:00 — фестиваль юных поэтов (Верхний парк);
12:00 — 15:00 — фестиваль «Семейная песочница» (Верхний парк);
12:00 — 15:00 — интерактивная инсталляция «Оранжерея искусств» (Партер);
10:00 — 18:00 — ярмарка, семейный фестиваль «Все в шоколаде» (у въездных ворот);
11:00 — 17:00 — экскурсии, выставки в здании музея.
Летний кинотеатр под открытым небом
В Ярославле на Даманском острове по пятницам, субботам и воскресеньям работает бесплатный кинотеатр под открытым небом. Показы в нем стартовали в июне и продолжатся до сентября.
Расписание на выходные:
Суббота, 4 июля:
16:00-17:30 — сериал «Простоквашино» (0+). Советский мультфильм про мальчика по прозвищу Дядя Федор, который очень любил животных, но его родители были против того, чтобы завести питомца. Случайно Дядя Федор встречается с новыми приятелями — котом Матроскиным и верным песиком Шариком. Вместе они отправляются в деревню Простоквашино.
20:00-21:30 — «Рецепт ее молодости» (1983 г. Реж. Е. Гинзбург) (0+). Музыкальная комедия по мотивам пьесы К. Чапека «Средство Макропулоса». Фантастическая история долголетия известной актрисы. На вид ей 30 — на самом деле около трехсот.
Воскресенье, 5 июля
16:00-17:30 — сериал «Оранжевая корова» (0+). Герои сериала — телята Бо и Зо, их родители и многочисленные друзья. Как и в реальной жизни, дети ищут приключений и попадают в самые разные ситуации — от смешных до опасных. Но всё всегда заканчивается хорошо, потому что рядом с ними есть надежные и понимающие взрослые.
20:00 — 21:30 — «Человек с бульвара Капуцинов» (12+) (1987 г. Реж. А. Сурикова). Советский комедийный вестерн об одном из ковбойских городков Дикого Запада с его традиционной стрельбой, сквернословием и мордобоем. В городе появляется тихий миссионер кино мистер Фёст. Неведомое прежде ковбоям «синема» до неузнаваемости меняет уклад их жизни, нравы и привычки.
Полное расписание летнего кинотеатра на июль здесь.