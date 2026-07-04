Драмы, интриги, встреча Месси и Возиньи: чем запомнится 1/16 финала чемпионата мира

В 1/16 финала встретились Возинья и Месси Источник: Fifa.сom

На чемпионате мира завершилась 1/16 финала турнира. Она подарила несколько ярких матчей, которые болельщики точно запомнят надолго. Главным медийным противостоянием стала игра Лионеля Месси против Возиньи, вратаря, которого еще месяц назад никто не знал.

Редакция 161.RU рассказывает, чем запомнился первый раунд плей-офф мундиаля.

Источник: Fifa.сom Источник: Fifa.сom

Источник: Fifa.сom Источник: Fifa.сom

В шаге от провала

Уже в первом раунде плей-офф несколько фаворитов были в шаге от провала своего похода за трофеем. Сборная Португалии с трудом обыграла хорватов (2:1), которые вполне могли перевести игру в дополнительное время. Они забили гол на последних секундах матча, но судья благодаря чипу в мяче зафиксировал офсайд. В этом матче Криштиану Роналду реализовал пенальти и впервые в карьере забил гол в плей-офф чемпионата мира.

Источник: Fifa.сom

Бразильцы после первого тайма уступали японцам. С большим трудом пятикратные чемпионы мира сравняли счет, а на пятой добавленной ко второму тайму минуте забили решающий гол — отличился Габриэль Мартинелли — 2:1.

Аналогично складывалась игра и родоначальников футбола. Сборная ДР Конго забила британцам быстрый гол и успешно оборонялась до 75-й минуты. Англичан спас нападающий Харри Кейн, оформивший дубль — 2:1.

Источник: Fifa.сom

На краю пропасти оказались и действующие чемпионы мира. Матч Аргентина — Кабо-Верде превратился в противостояние Лионеля Месси и Возиньи. Аргентинцы дважды выходили вперед, но африканцы оба раза догоняли. В дополнительное время южноамериканцы всё же смогли вырвать победу — 3:2.

Месси забил гол, Возинья сделал несколько важных сейвов, но главным героем встречи стал защитник сборной Кабо-Верде Сидни Кабрал, забивший самый красивый на данный момент гол чемпионата мира.

Фавориты поехали домой

Источник: Fifa.сom

Неприятно удивила сборная Германии. На групповом этапе она играла блекло, но поражения от сборной Парагвая в 1/16 финала все равно мало кто ожидал. В серии пенальти немцам не помог даже Мануэль Нойер.

Сборная Нидерландов получила неприятного соперника — команду Марокко. Голландцы были близки к победе, но африканцы спаслись в добавленное время, а затем в серии пенальти вытащили нужный лотерейный билет.

Бельгийское чудо

Источник: Fifa.сom

Золотое поколение сборной Бельгии ушло — сейчас команду уже не относят к сильнейшим. В матче против сборной Сенегала бельгийцы показали характер. К 86-й минуте они уступали 0:2 и по игре никаких шансов на спасение не имели.

В концовке сборная Бельгии забила два гола, а на последней минуте дополнительного времени заработала пенальти — 3:2. Главным героем стал полузащитник Юри Тилеманс, оформивший дубль.

Ведут по-хозяйски

Источник: Fifa.сom

Сборные США, Канады и Мексики дружно вышли в 1/8 финала. В своих играх они имели преимущество над соперниками и оставили свои ворота «сухими». В следующей стадии легко с ними никому не будет.

Влюбили в себя всех

Источник: Fifa.сom

Сборная Кабо-Верде покидает турнир, ни разу не проиграв в основное время. Главной звездой команды стал 40-летний вратарь Возинья, на социальные сети которого уже подписались 20 миллионов человек. Бешеный взлет с 50 тысяч фолловеров на старте чемпионата.

Футболисты Кабо-Верде, кажется, не очень расстроились поражению от Аргентины в добавленное время. После матча они дружно пошли фотографироваться с Лионелем Месси, которого едва не выкинули с чемпионата мира.

Гонка бомбардиров

Источник: Fifa.сom

На чемпионате мира продолжается сумасшедшая гонка бомбардиров, в которой участвуют звезды мирового футбола. В 1/16 финала Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Харри Кейн и Эрлинг Холанд забили голы, которые помогли их сборным выйти в 1/8 финала.

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Источник: Fifa.сom