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Работа «Презервативы от папы и ножи в сумке». Что творится в детских лагерях — откровенный рассказ вожатой

«Презервативы от папы и ножи в сумке». Что творится в детских лагерях — откровенный рассказ вожатой

Главная проблема — даже не в детях, а в их родителях

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Вожатые признаются, что работа в лагере&nbsp;— это не только песни у костра, но и постоянный стресс | Источник: Лиана Киракосян / 161.RUВожатые признаются, что работа в лагере&nbsp;— это не только песни у костра, но и постоянный стресс | Источник: Лиана Киракосян / 161.RU

Вожатые признаются, что работа в лагере — это не только песни у костра, но и постоянный стресс

Источник:

Лиана Киракосян / 161.RU

Отправить ребенка в летний лагерь — для родителей это часто спасение: и ребенок на свежем воздухе время проведет, и они сами хоть немного отдохнут. Правда, немного тревожно: все мы помним, что творили, оказавшись вне контроля мамы с папой. Как сейчас обстоят дела в детских лагерях отдыха, рассказала вожатая с четырехлетним стажем. О ее самом кошмарном опыте, когда в одном отряде сошлись проблемные дети, странные методы воспитания и родители, которые отказываются видеть реальность, читайте в материале 161.RU.

«Набор для выживания»: ножи, благовония и контрацепция

Самая дикая история случилась еще в первую смену 2023 года. К нам заехал мальчик, и хуже него за все мои четыре года работы не было никого. Всё началось с таблеток — ребенок принимал серьезные препараты, которые хранились строго в медпункте. Как выяснилось позже, у него в семье тяжелая ситуация: родители-психологи, а у старшей сестры были попытки суицида. Но то, что мы нашли в его вещах, повергло в шок даже бывалых.

Мы решили устроить обычный шмон на запрещенку — зажигалки там, всё такое. И что мы находим у 12-летнего ребенка? Огромные презервативы. Его друзья по комнате привезли подики (электронные сигареты. — Прим. ред.), а у него самого — походные ножи. И это не всё: дрон, наборы для благовоний… Целый склад.

Позже этот мальчик потерялся из виду на одном из мероприятий, а когда мы его нашли, он уже угрожал другим детям ножом. Реально вел себя неадекватно. Его пришлось на ночь закрыть в изоляторе, отдельно от всех, чтобы он никого не порезал.

«Сыночки-корзиночки» и их мамы

Самое тяжелое в нашей работе — это не дети, а их родители. На следующий день после инцидента с ножом приехала мама этого мальчика. Мы ведем его на КПП, жара под сорок, стоим под палящим солнцем. И мама выдает: «А может, вы дадите ему второй шанс? Он больше так не будет. Я просто заберу ножи, и пусть остается».

Мы ей вываливаем весь список: ножи, дрон, презервативы. А она только глазами хлопает. Оказалось, средства контрацепции 12-летнему сыну положил папа — «на всякий случай». Мать до последнего отказывалась забирать ребенка из лагеря, пока он сам не психанул и не побежал собирать вещи. Мы тогда с напарницей каждое утро просыпались с мыслью: «Нас сегодня точно уволят».

Вообще бесят такие мамаши, у которых дети — «сыночки-корзиночки». Обычно это матери самых активных задир и забияк. Они в лицо тебе будут доказывать: «Нет, мой сын так не мог сделать!», хотя он еще как может.

Проблемы чаще всего не в детях, а в том, что вложили в них родители | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUПроблемы чаще всего не в детях, а в том, что вложили в них родители | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Проблемы чаще всего не в детях, а в том, что вложили в них родители

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Драки из-за подъема и «вода в лицо»

Отдельный вид боли — это распорядок дня. Дети должны существовать как единый организм, но всегда находятся индивиды, которые ломают систему. Меня колоссально раздражает подъем. Есть дети, которые наотрез отказываются вставать на завтрак.

У меня была девочка, которую мы буквально водой будили: брызгали в нее, обливали прямо в кровати, потому что иначе она не реагировала. В ответ она лезла драться, царапалась, кусалась. Дома они привыкли делать как хотят, а в лагере — дисциплина, и это вызывает у них дикий протест.

Бесят и «глупые» дети. Им ничего не интересно, они ничего не хотят делать, только ноют: «Э-э-э, я хочу домой, я хочу к маме». Ладно бы это говорили 8-летние малыши, это понятно. Но когда здоровый 12-летний лоб ходит и канючит — это начинает подбешивать.

Что еще раздражает вожатых:

  • вечерние «свечки»: когда дети в конце дня должны рассказывать, что произошло, но в ответ ты слышишь только невнятное мычание. Хотя иногда это единственное время, когда они хоть немного успокаиваются;

  • ночные дежурства: укладывать их спать — это отдельный квест. Они начинают вспоминать всё «теплое», что было за день, лишь бы не закрывать глаза;

  • ЧП на ровном месте: стекло, разбитое футбольным мячом в коридоре, — это уже база. Но когда дети от психов начинают биться лбом о стекла — это уже за гранью.

Понятно, что проблемы чаще всего не в детях, а в том, что вложили в них родители. Но работа вожатого в такие моменты превращается в выживание на грани нервного срыва.

А вы отправляете детей в лагерь?

Да, каждое лето
Нет, никогда
Отправляли, но больше не будем
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Вожатый Детский лагерь Лето Ребенок Родители
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Комментарии
3
Гость
23 минуты
"продвинутые" детишки пошли, идя из школы матерятся не хуже алкашей. представляю что в лагерях творится....
Гость
29 минут
Хорошее место лагерем не назовут!
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