У Бузовой заметили помолвочное кольцо за 2 млн, а Гуф подался в политику: новости из мира звезд

На руке Бузовой заметили шикарное кольцо Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Неделя в мире шоу‑бизнеса выдалась насыщенной. Звезды радовали поклонников свадьбами и делились непростыми личными историями. В центре внимания — тайное торжество SHAMAN'а и Екатерины Мизулиной и ссора Виктории Бони с дочерью. Не обошлось и без светских сенсаций: роскошная свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, заметное украшение на руке Ольги Бузовой и резкий конфликт Виктории Бони с дочерью. Рассказываем обо всём по порядку.

SHAMAN и Екатерина Мизулина: тайная свадьба и скромный праздник на Патриках

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сыграли свадьбу. Официально пара оформила отношения еще в ноябре прошлого года — церемония прошла в закрытом формате в одном из загсов Донецка. А вот отметить решили только сейчас.

Букет Екатерины Мизулиной поймала одна из фанаток Источник: «Свита короля» / Telegram

Праздник устроили в ресторане на Патриарших прудах в Москве. На ужин пригласили узкий круг: родных и самых близких друзей, в том числе Григория Лепса и тещу Дронова Елену Мизулину. При этом пара старалась не привлекать лишнего внимания. Жених пришел в спортивном костюме, образы были совсем не парадными.

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Тейлор Свифт и Трэвис Келси закатили роскошную свадьбу

Еще одна звездная пара, сыгравшая свадьбу, — певица Тейлор Свифт и футболист Трэвис Келси. Торжество прошло в Мэдисон‑сквер‑гарден. Церемонию провел их друг, актер Адам Сэндлер.

Вместо традиционного списка подружек и шаферов пара выбрала особый формат: брат Тейлор, Остин Свифт, стал «свидетелем со стороны жениха», а брат Трэвиса, Джейсон Келси, — шафером.

На торжество пригласили около 1000 гостей. Среди них звезды музыки, кино и спорта: Брэдли Купер, Джиджи Хадид, Селена Гомес, Риз Уизерспун, Эд Ширан, The Chainsmokers, игроки НФЛ и другие.

Из‑за свадьбы перекрыли участок Седьмой авеню, усилили меры безопасности, на улицах образовались пробки. Поклонники собрались у заграждений, наблюдая за подготовкой к празднику.

Кольцо за 2 млн рублей: у Ольги Бузовой заметили помолвочное украшение

Следующий кандидат на роскошную свадьбу — Ольга Бузова. На руке певицы папарацци заметили крупное помолвочное кольцо с желтым бриллиантом огранки «кушон».

Источник: buzova86 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Дизайнер Наз Маер в комментарии kp.ru пояснил, что такое украшение — явный знак серьезных намерений со стороны мужчины. Эксперт оценил стоимость кольца с бриллиантом и россыпью камней более чем в 2 млн рублей.

Виктория Боня поссорилась с дочерью

А вот в семье Виктории Бони случился разлад. Блогер исключила свою дочь Анджелину из собственного реалити‑шоу и забрала у нее все банковские карты. По словам звезды «Дома‑2», дочь не проявляла должного усердия на съемках, но при этом тратила внушительные суммы, например, по 150 евро в день на поездки в Uber.

Боня надеялась, что Анджелина будет отрабатывать часть расходов, но столкнулась с постоянными отказами. Последней каплей стал случай, когда Виктория предложила снять видео с книгой по скорочтению, а дочь ответила, что «плохо выглядит и не готова». Тогда Виктория жестко обозначила границы: если такое отношение продолжится, съемок не будет вообще.

В итоге Боня лишила дочь доступа к деньгам. Правда, надолго без средств Анджелина не осталась: бабушка (мама Алекса Смерфита) дала ей 1000 евро на карманные расходы. Сама девушка заявила маме, что деньги у нее будут в любом случае.

Лерчек откровенно рассказала о борьбе с раком

Блогер и многодетная мама Валерия Чекалина (Лерчек) дала большое интервью Надежде Стрелец и впервые так подробно рассказала о своей болезни. У Лерчек четвертая стадия рака с метастазами, но, по ее словам, она старается не терять оптимизма.

«Временами мне плохо, а временами — хорошо. И в те моменты, когда хорошо, я беру от жизни всё. Потому что не знаю, сколько мне осталось: три месяца или 30 лет», — поделилась Валерия.

Она призналась, что очень устала, но держится благодаря настрою и поддержке близких.

«У меня четверо детей, любимый мужчина, потрясающие друзья. Думаю, именно это помогает мне справляться», — сказала Лерчек.

Блогер также объяснила, почему многие сомневаются в ее диагнозе. Она напомнила, что косметику и парики сейчас делают очень качественными — ими можно скрыть внешние проявления болезни.

В интервью блогер показала, как выглядит без парика. После лучевой и химиотерапии ей пришлось сбрить волосы, сейчас они начали отрастать, но неравномерно. Во время разговора Валерия не сдержала эмоций и расплакалась. В кадре появились и ее дети — они тоже не смогли сдержать слез, потому что уже два месяца не видели отца.

Напомним, Артема Чекалина в апреле приговорили к 7 годам лишения свободы по делу об отмывании денег в ОАЭ.

Гуф подался в политику

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) вместе со своей сестрой Ольгой вступил в партию «Новые люди». Как объяснила Ольга в интервью «Абзацу», это было осознанное и давно принятое решение, так как ценности партии близки им обоим.

По словам сестры артиста, у Алексея есть идеи для законодательных инициатив — о них он расскажет на августовском съезде. При этом, по данным ТАСС, Долматова не включили в списки кандидатов от партии на выборы в Госдуму. Предположительно, он будет курировать проект помощи людям с наркозависимостью.

В июле 2026 года ряды «Новых людей» также пополнили солист группы «Корни» Александр Бердников, телеведущий Тимур Соловьев и автоблогер Елена Лисовская.

Анна Седокова рассказала о тяжелых отношениях с Янисом Тиммой

Спустя полтора года после смерти Яниса Тиммы Анна Седокова решилась рассказать, почему ушла от баскетболиста. Певица устала от постоянных расспросов и обвинений, поэтому заявила, что не может молчать.

Седокова призналась, что в их семье были проблемы с агрессией. В частности, она рассказала об инциденте в День святого Валентина, когда Тимма сильно избил ее — утром у нее была синяя половина лица. Анна старалась скрыть следы побоев от детей. Позже спортсмен много раз просил прощения, но в доме все жили в страхе.

Певица также показала фото, где Тимма спит с ножом в руках, и пояснила, что ранее этот нож летел в ее сторону. По ее словам, в ту ночь ей удалось выбраться из комнаты и увести ребенка. До сих пор в стене остались следы от тех событий. В подтверждение своих слов артистка опубликовала скриншот переписки, где, по ее утверждению, Янис признается в своих поступках.

История пары началась красиво: они познакомились на открытии бара Седоковой, ради Анны Янис оставил первую жену и сына. В сентябре 2020 года они тайно поженились, но семейная жизнь оказалась нестабильной: постоянные ссоры, примирения, финансовые трудности (Тимма потерял контракты и остался без стабильного дохода). Осенью 2024 года Анна подала на развод, 9 декабря брак расторгли. 17 декабря тело Яниса нашли в Москве, следствие подтвердило самоубийство. Рядом с ним лежал телефон с просьбой позвонить Анне.

Рэпера Птаху обвиняют в пропаганде наркотиков

В Никулинский суд Москвы поступил протокол в отношении рэпера Птахи (Давида Нуриева) по статье «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в интернете». Заседание назначено на 16 июля. Музыканту грозит штраф или приостановка деятельности.