Улучшает обмен веществ и тонизирует: врачи рассказали о пользе кваса и кому он может навредить

Квас хорошо тонизирует, поэтому его любят после бани Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В летнюю жару квас — один из самых популярных освежающих напитков. Его любят за кисловатый вкус, способность утолять жажду и ощущение «натуральности». Однако не всякий квас полезен, а в некоторых случаях он может навредить здоровью. Какие виды кваса существуют, кому его можно пить без опасений, а кому стоит воздержаться, журналист NGS.RU Мария Тищенко узнала у экспертов.

О пользе кваса

Детский гастроэнтеролог Мария Карасенко объясняет, что квас — это традиционный напиток, который получают путем молочнокислой и частично спиртовой ферментации хлеба, муки, солода и сахара.

В современном квасе почти нет спирта, а ключевую роль в его формировании играет молочнокислое брожение. Благодаря этому процессу в нем образуются органические аминокислоты, которые при умеренном употреблении могут благотворно влиять на микрофлору кишечника.

«Иногда квас хвалят за содержание витаминов группы B, но здесь важно понимать: их концентрация в напитке крайне низкая. Получить эти витамины гораздо эффективнее из других источников, например из цельнозернового хлеба или круп», — рассказала Мария Карасенко.

Медицинский эксперт, врач-нутрициолог Олеся Ступак говорит, что именно натуральный квас живого брожения очень полезен для кишечной микробиоты. Как ферментированный продукт он содержит молочнокислые бактерии (пробиотики), которые обладают полезными свойствами.

Они улучшают состав микрофлоры, нормализуют стул и уменьшают вздутие, стимулируют местный иммунитет кишечника.

В натуральном квасе есть витамины группы В, но их немного Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

«Кроме того, натуральный квас обладает тонизирующим эффектом благодаря органическим кислотам и углекислому газу, улучшает обмен веществ. Снижает утомляемость и восстанавливает водно-солевой баланс после физической нагрузки, поэтому его так любят после бани», — продолжает Олеся Ступак.

Виды кваса

Олеся Ступак объясняет, что квас можно классифицировать по трем основным признакам: исходному сырью, способу брожения и цвету.

По сырью:

хлебный квас — классический, из ржаного или ржано-пшеничного хлеба (солода, муки). Именно его обычно имеют в виду под словом «квас»;

плодово-ягодный квас — готовится на основе соков или настоев фруктов, ягод (яблок, груш, клюквы, брусники). Менее кислый, часто слаще хлебного;

овощной квас — редкость, например свекольный. Используется скорее как основа для окрошки или лечебное средство;

травяной / медовый квас — на травах (мята, душица, зверобой) или с добавлением меда.

По способу брожения:

двойного брожения (молочнокислые бактерии и дрожжи) — традиционный, «живой» квас. Бактерии дают молочную кислоту (освежающий вкус и консервацию), дрожжи — углекислый газ. Именно такой квас считается самым полезным, так как содержит пробиотики;

одиночного (дрожжевого) брожения — бродит только за счет дрожжей. Квас получается более спиртовым, менее насыщенным по вкусу, пробиотиков в нем практически нет.

Магазинный пастеризованный квас — по сути, неполезная газировка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

По цвету:

темный квас — из ржаного хлеба и солода, более насыщенный, с хлебным ароматом;

белый квас — из светлого солода или муки, легче по вкусу, часто используется для окрошки.

Магазинный квас часто пастеризуют и газируют искусственно. В нем нет живых бактерий, зато много сахара и консервантов. По сути, это сладкая газировка с минимальной пользой. Настоящий живой квас обычно продается на розлив (в бочках) или в бутылках с пометкой «непастеризованный» и хранится в холодильнике не более 3–5 суток.

Сколько кваса можно выпивать в день

При отсутствии противопоказаний для здорового человека оптимальная суточная норма составляет 200–400 мл (1–2 стакана). Этого количества достаточно, чтобы получить пользу для микробиоты и освежиться, но не спровоцировать дискомфорт.

Превышение нормы (500 мл и более в день) чревато вздутием живота, метеоризмом, урчанием, диареей (квас дает слабительный эффект из-за органических кислот), изжогой и кислой отрыжкой. А у людей с преддиабетом или лишним весом — скачками сахара и калорийной нагрузкой, ведь в 400 мл кваса может быть до 150–200 ккал.

Можно ли квас детям?

«Квас не рекомендуется детям до 3 лет, а многие педиатры советуют воздержаться от него до школьного возраста, так как напиток, хоть и в малых дозах, но содержит этанол как результат частичного спиртового брожения», — подчеркивает Мария Карасенко.

К тому же незрелая ферментативная система ребенка может не справиться с продуктами брожения, что вызовет вздутие, колики, диарею.

Квас чаще всего пьют и продают летом, в жару Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Кому квас противопоказан

Категорически нельзя пить квас при обострении гастрита, язвы, панкреатита, при сахарном диабете.

«Кислоты и углекислый газ раздражают слизистую, усиливают воспаление и могут спровоцировать изжогу, боли, диарею. Людям с хроническими заболеваниями ЖКТ в ремиссии можно выпивать только небольшое количество (100–150 мл) некрепкого кваса и только после консультации с гастроэнтерологом», — советует Олеся Ступак.

Также нельзя квас при заболеваниях печени (гепатит, цирроз, жировой гепатоз). Продукты брожения и кислоты создают дополнительную нагрузку на печень.

И тем, у кого есть склонность к метеоризму и синдром раздраженного кишечника (СРК): квас вызывает газообразование и вздутие. Не советуют пить квас при подагре и мочекаменной болезни с уратурией — из-за содержания в напитке пуринов и органических кислот.