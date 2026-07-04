Более 70 дронов атаковали Санкт-Петербург: один ударил по нефтяному заводу

Над регионом сбили 72 дрона (фото из архива) Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Беспилотники атаковали Санкт-Петербург. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе, сообщил губернатор Александр Беглов.

«Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет», — написал Беглов в своем Telegram-канале.

Всего над Ленинградской областью сбили 72 дрона, сообщил губернатор. К счастью, никто не пострадал.

ВСУ атаковали и другие регионы. В небе над Удмуртией сбили ракету. Всего ПВО уничтожили 389 дронов, сообщили в Минобороны.

В нескольких регионах России объявили режим ракетной опасности. Оповещения поступили жителям Свердловской, Ленинградской, Оренбургской областей, Казани, Удмуртии, Пермского края, Татарстана, Нижегородской, Тульской областей.

Также Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Пензы, Пскова, Самары, Саратова и Екатеринбурга, Иваново, Оренбурга, Нижнекамска.

Как действовать в случае ракетной опасности:

Спуститесь в подвал, в подземный паркинг здания, убежище или укрытие. Помните: запрещено пользоваться лифтом! Перейдите в помещение без окон (ванная комната, коридор, кладовая, туалет). Сядьте на пол у несущей стены и пригните голову, защитив ее руками. Не оставайтесь на открытой местности, если вы находитесь в транспорте, покиньте его. Как можно быстрее проследуйте в укрытие. Если укрыться невозможно, найдите любое углубление (выступ) на земле или бетонные конструкции и используйте их для защиты, лежа на земле лицом вниз, прикрыв голову руками. Находитесь в укрытии до звукового сигнала «Отбой опасности».