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Происшествия Атаки БПЛА Более 70 дронов атаковали Санкт-Петербург: один ударил по нефтяному заводу

Более 70 дронов атаковали Санкт-Петербург: один ударил по нефтяному заводу

Рассказываем о ситуации

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Над регионом сбили 72 дрона (фото из архива) | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUНад регионом сбили 72 дрона (фото из архива) | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Над регионом сбили 72 дрона (фото из архива)

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Беспилотники атаковали Санкт-Петербург. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе, сообщил губернатор Александр Беглов.

«Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет», — написал Беглов в своем Telegram-канале.

Всего над Ленинградской областью сбили 72 дрона, сообщил губернатор. К счастью, никто не пострадал.

ВСУ атаковали и другие регионы. В небе над Удмуртией сбили ракету. Всего ПВО уничтожили 389 дронов, сообщили в Минобороны.

В нескольких регионах России объявили режим ракетной опасности. Оповещения поступили жителям Свердловской, Ленинградской, Оренбургской областей, Казани, Удмуртии, Пермского края, Татарстана, Нижегородской, Тульской областей.

Также Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Пензы, Пскова, Самары, Саратова и Екатеринбурга, Иваново, Оренбурга, Нижнекамска.

Как действовать в случае ракетной опасности:

  1. Спуститесь в подвал, в подземный паркинг здания, убежище или укрытие. Помните: запрещено пользоваться лифтом!

  2. Перейдите в помещение без окон (ванная комната, коридор, кладовая, туалет). Сядьте на пол у несущей стены и пригните голову, защитив ее руками.

  3. Не оставайтесь на открытой местности, если вы находитесь в транспорте, покиньте его. Как можно быстрее проследуйте в укрытие.

  4. Если укрыться невозможно, найдите любое углубление (выступ) на земле или бетонные конструкции и используйте их для защиты, лежа на земле лицом вниз, прикрыв голову руками.

  5. Находитесь в укрытии до звукового сигнала «Отбой опасности».

Кроме того, нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников. Обо всех подозрительных объектах нужно сообщать по единому номеру 112.

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Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
4
Гость
1 час
Главное, что пострадавших нет и без последствий 🙏
Гость
1 час
Нормально отработали ПВО. Молодцы
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Гость
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