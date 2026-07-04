Более 70 дронов атаковали Санкт-Петербург: один ударил по нефтяному заводу

Беспилотники атаковали Санкт-Петербург. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе, сообщил губернатор Александр Беглов.
«Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет», — написал Беглов в своем Telegram-канале.
Всего над Ленинградской областью сбили 72 дрона, сообщил губернатор. К счастью, никто не пострадал.
ВСУ атаковали и другие регионы. В небе над Удмуртией сбили ракету. Всего ПВО уничтожили 389 дронов, сообщили в Минобороны.
В нескольких регионах России объявили режим ракетной опасности. Оповещения поступили жителям Свердловской, Ленинградской, Оренбургской областей, Казани, Удмуртии, Пермского края, Татарстана, Нижегородской, Тульской областей.
Также Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Пензы, Пскова, Самары, Саратова и Екатеринбурга, Иваново, Оренбурга, Нижнекамска.
Как действовать в случае ракетной опасности:
Спуститесь в подвал, в подземный паркинг здания, убежище или укрытие. Помните: запрещено пользоваться лифтом!
Перейдите в помещение без окон (ванная комната, коридор, кладовая, туалет). Сядьте на пол у несущей стены и пригните голову, защитив ее руками.
Не оставайтесь на открытой местности, если вы находитесь в транспорте, покиньте его. Как можно быстрее проследуйте в укрытие.
Если укрыться невозможно, найдите любое углубление (выступ) на земле или бетонные конструкции и используйте их для защиты, лежа на земле лицом вниз, прикрыв голову руками.
Находитесь в укрытии до звукового сигнала «Отбой опасности».
Кроме того, нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников. Обо всех подозрительных объектах нужно сообщать по единому номеру 112.