Что известно об убийстве ребенка в Ленинградской области. Задержан тосненский маньяк, которого все знали и никто такого не ожидал

Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер / vk.com

Ребенка искали всем поселком, сознавшегося в убийстве тоже знали почти все. «Фонтанка» рассказывает, что известно о трагедии.

Как пропала Милана

12-летняя девочка отдыхала на даче в садоводстве «Захожье-5». Тут сразу отметим, что задержанный за убийство тоже дачник из «Захожья», но его садоводство номеруется двойкой. По сути, все это один массив, и одно СНТ от другого не отделено.

Садоводы сообщали, что Мехнин жил рядом с озером, мимо которого Милана как раз шла домой Источник: скриншот / 2gis.ru

Известно, что Милана была на даче с родителями, но в лес за лисичками пошла одна. Около 15 часов 2 июля она вышла из дома, в 17 отзванивалась отцу и говорила, что скоро уже идет домой. Камеры на улицах садоводства зафиксировали, что Милана вышла из леса и пропала уже где-то в СНТ.

Когда начались поиски, автомобилистов в местной группе просили посмотреть записи с регистраторов, если они примерно в 17:30 ехали как раз из «Захожье-2» в сторону города — дорога одна, и она же ведет к «Захожье-5». Милану было легко заметить, она достаточно высокая девочка, почти метр семьдесят, и была в желтом дождевике. Домой она не вернулась, и начались поиски. Тело нашли около двух часов ночи 3 июля. Источники 47news говорили, что на теле были обнаружены следы сексуализированного насилия и множественные колотые раны.

Задержание подозреваемого в убийстве

Сотрудники уголовного розыска проделали большую работу и смогли установить подозреваемого. Как он позже сознался, увидел Милану из окна своей машины — мол, в нем «что-то переклинило», он взял перочинный нож и пошел за девочкой. Ранним утром 3 июля Федор Мехнин был задержан на вокзале в Гатчине.

Источник: Ирина Волк / Telegram

Мехнина повалили на пол несколько оперативников прямо в здании вокзала. Он сразу ответил, что понимает, за что задержан. СК Ленобласти сообщил о возбуждении дела по статье об убийстве малолетнего, в ближайшее время мужчину ждет арест.

Что известно о подозреваемом

42-летний Федор Мехнин — житель Колпино, как и семья Миланы. Но родом он из Тосно. В соцсетях сообщается о религиозной семье Федора, в постах на своей странице он говорил о себе как о верующем человеке и репостил священников. Он женат, но детей у пары нет. Несколько лет назад получил срок за разбой, отобрал у кого-то на улице деньги под угрозой травматического пистолета. После отбытия наказания создал компанию «Благодел» — четверо мужчин занимаются дизайном и отделкой квартир. С юридической точки зрения работают как ИПэшники. Сейчас группа сообщества в ВК удалена.

Источник: Ирина Волк / Telegram

Мехнин не просто дачник, но и член правления «Захожье-2». Он был активен в соцсетях, призывал к деятельному участию садоводов в жизни СНТ. Как-то нашел на улице котят, приютил их и пытался раздать. К слову, помогала ему в этом женщина, назвавшая его другом, она клинический психолог.

Ни коллеги, ни старые друзья, ни соседи по даче — никто не замечал за Мехниным никакой агрессии и не ожидал от этого человека ничего подобного.

Источник: Захожье 2 / vk.com