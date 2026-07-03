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Дороги и транспорт «Форменный беспредел»: туристка пожаловалась на штраф за неоплату проезда в «Яавтобусе»

«Форменный беспредел»: туристка пожаловалась на штраф за неоплату проезда в «Яавтобусе»

Она объяснила, почему не рассчиталась сразу

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Туристка пожаловалась на штраф за неоплату проезда в Рыбинске | Источник: Жесть Ярославль / TelegramТуристка пожаловалась на штраф за неоплату проезда в Рыбинске | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Туристка пожаловалась на штраф за неоплату проезда в Рыбинске

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Туристка, приехавшая на отдых в Рыбинск Ярославской области, осталась недовольна правилами оплаты проезда в местных автобусах. Она пожаловалась, что получила штраф. Ситуацию женщина описала в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

«Хочу пожаловаться на форменный беспредел, который произошёл сегодня в автобусе в Рыбинске. Приезжаешь в Рыбинск как турист, делаешь выручку для местного бюджета, а в итоге получаешь штраф на ровном месте! Я привыкла, что у нас оплату производят при выходе. Думала, что здесь так же. Однако!» — говорится в утреннем посте от 3 июля.

По словам женщины, в автобусе она не заметила предупреждающих табличек о необходимости оплаты при входе.

«А потом — внезапно проверка, отсутствие подтверждения оплаты и штраф! Дожила до 40 лет, не имея ни административных задержаний, ни уголовных дел, ни каких‑либо правонарушений. А тут просто отдыхаешь — и получаешь штраф! Всё начинается с малого!» — рассказала туристка.

Штраф для безбилетников в общественном транспорте Ярославской области составляет 2000 рублей.

Она обратилась к местным властям со словами о том, что такие инциденты портят впечатление у гостей от города.

«Что это, если не сдирание денег на пустом месте? Таким отношением — сначала не предупредить, а потом выписать штраф, вы показываете, как относитесь к гостям города и туристам со всей страны!», — написала недовольная женщина.

Что говорят власти

В региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта 76.RU рассказали, что согласно постановлению правительства Ярославской области оплата проезда в общественном транспорте региона производится при входе в него.

На маршрутах с нумерацией от 1 до 99 для оплаты проезда нужно приложить карту к валидатору один раз при входе. На маршрутах с нумерацией от 100 — два раза: при входе и выходе.

«Правила оплаты размещены на листовках в салонах транспортных средств вблизи дверей подвижного состава. Если пассажир не оплатил проезд при входе, и в случае проверки сотрудниками контрольно-ревизорской службы, он будет привлечен к административной ответственности за безбилетный проезд», — объяснили власти.

В областном Миндортрансе уточнили, что подобные правила действуют во многих городах России. По ним нужно приложить банковскую или транспортную карту, проездной документ к валидатору при входе, что зафиксирует факт начала поездки.

Когда по вашему мнению нужно оплачивать проезд?

При входе
При выходе
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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Штраф Проезд Автобус Общественный транспорт
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Комментарии
34
Гость
23 минуты
В разных регионах по разному. У меня наоборот было, пытался заплатить при входе, а кондуктор отказывался брать деньги.
Гость
42 минуты
Ну странно в чужом городе не оплатить сразу проезд, вы где живете, что у вас др правила🤔
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Гость
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