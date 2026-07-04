Самолет, летевший в Минеральные Воды, подал сигнал бедствия над Черным морем

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут», следовавший по маршруту Стамбул — Минеральные Воды, развернулся и взял обратный курс. Примерно через 20 минут после взлета экипаж подал аварийный сигнал — об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
На борту воздушного судна может находиться порядка 100 человек. Причины инцидента пока не раскрываются. Корреспондент «Городских медиа» запросил комментарий о произошедшем в авиакомпании.
Обновлено 16:40 (мск): Борт благополучно приземлился в аэропорту вылета.