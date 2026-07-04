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Происшествия Самолет, летевший в Минеральные Воды, подал сигнал бедствия над Черным морем

Самолет, летевший в Минеральные Воды, подал сигнал бедствия над Черным морем

Борт развернулся в обратном направлении

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Самолет, летевший в Минеральные Воды, подал сигнал бедствия над Черным морем | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUСамолет, летевший в Минеральные Воды, подал сигнал бедствия над Черным морем | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU
Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут», следовавший по маршруту Стамбул — Минеральные Воды, развернулся и взял обратный курс. Примерно через 20 минут после взлета экипаж подал аварийный сигнал — об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Источник: FlightradarИсточник: Flightradar
Источник:

Flightradar

На борту воздушного судна может находиться порядка 100 человек. Причины инцидента пока не раскрываются. Корреспондент «Городских медиа» запросил комментарий о произошедшем в авиакомпании.

Обновлено 16:40 (мск): Борт благополучно приземлился в аэропорту вылета.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Самолет Сигнал бедствия Аэропорт
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