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Здоровье Стань легче Эксперт Минимум денег — максимум результата: тренер рассказал, что нужно есть, чтобы худеть

Минимум денег — максимум результата: тренер рассказал, что нужно есть, чтобы худеть

Он уверен, что чем проще питание, тем легче держать форму и не срываться

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Алексей Конин уже два года придерживается практически одного и того же рациона и утверждает, что такой подход помогает не срываться | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаАлексей Конин уже два года придерживается практически одного и того же рациона и утверждает, что такой подход помогает не срываться | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Алексей Конин уже два года придерживается практически одного и того же рациона и утверждает, что такой подход помогает не срываться

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Многие считают, что правильное питание — это дорого, сложно и требует проводить полдня у плиты. Но тренер по комплексному похудению Алексей Конин считает иначе. Уже два года он питается практически по одному и тому же меню, тратит на еду около 500 рублей в день и не испытывает желания постоянно придумывать новые блюда. По его словам, главный секрет не в волшебных продуктах, а в простоте и системе. Чем меньше решений приходится принимать каждый день, тем легче соблюдать режим и не сорваться на случайный перекус.

Пять приемов пищи и минимум готовки

Конин признаётся, что его рацион многим покажется слишком однообразным. Однако именно это, по его мнению, делает питание удобным.

— Я уже два года практически ничего не меняю. Пять приемов пищи каждый день — и в будни, и в выходные. Мне так проще: не нужно каждый раз думать, что приготовить и что купить, — рассказывает эксперт.

День начинается с овсянки, орехов и омлета из целых яиц и яичных белков. Пока готовится завтрак, в мультиварке варится крупа — гречка, булгур или перловка — сразу на несколько следующих приемов пищи. По словам Конина, на весь процесс уходит не больше 20 минут.

Белковую основу своего рациона тренер тоже готовит заранее. Раз в три дня он отваривает около двух килограммов куриного филе, раскладывает его по контейнерам и убирает в холодильник. Потом остается только достать готовое мясо, добавить кашу и овощи. Так же устроен и третий прием пищи — практически без изменений.

— Контейнер с курицей, половина крупы из мультиварки, овощи — и обед готов за несколько минут. Если хочется, можно сделать салат и добавить растительное масло. Если времени совсем нет — масло можно просто выпить. Не удивляйтесь, жиры тоже нужны организму, — уточняет Алексей.

По словам эксперта, заранее купленные продукты помогают избежать спонтанных перекусов и заказов доставки | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUПо словам эксперта, заранее купленные продукты помогают избежать спонтанных перекусов и заказов доставки | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

По словам эксперта, заранее купленные продукты помогают избежать спонтанных перекусов и заказов доставки

Источник:
Артём Устюжанин / MSK1.RU

Перекусы без сложных рецептов

Ближе к вечеру рацион становится еще проще. Один прием пищи состоит из овсянки с орехами, последний — из творога и небольшого количества подсластителя. Никаких необычных продуктов или сложных рецептов в меню нет.

— Я умею готовить и люблю это делать. Могу сварить плов, приготовить мясо на углях или закоптить рыбу. Но для себя каждый день не вижу смысла устраивать кулинарное шоу. Мне проще есть минималистично, — говорит тренер.

По словам Алексея, раньше он тоже экспериментировал с ПП-рецептами: готовил сырники, овсяные пироги, желе, суфле и даже домашнюю колбасу. Со временем понял, что такие блюда требуют много времени, а результата в похудении не добавляют. Помимо этого Конин убежден, что одна из самых частых причин срывов — отсутствие готовой еды дома.

<p>Алексей Конин</p><p>Алексей Конин</p>

Правильные продукты должны всегда быть под рукой. Если холодильник пустой, человек почти наверняка купит что-нибудь по дороге или закажет доставку. Кому-то принципы моего питания покажутся абсолютно дикими, кто-то не примет их от слова совсем, полагая, что не сможет прожить без сладкого, жирного и мучного. Но я скажу так: мозг со временем забудет о ранее значимых для вас лакомствах, и вкусным будет тот рацион питания, который описан мною. Поверьте.

Алексей Конин

тренер по комплексному похудению, автор проекта «Хозяин тела»

Поэтому крупы, кофе и другие продукты длительного хранения он закупает заранее, а мясо и творог — раз в несколько дней. Такой принцип, считает тренер, подходит даже тем, кто весь день проводит на работе:

— Завтрак и ужин можно съесть дома, а остальные контейнеры просто взять с собой. Это гораздо проще, чем искать, где пообедать, и переживать, что выбрать.

Сколько стоит такой рацион

По расчетам Конина, которые он приводил для Тюмени, один день питания обходится примерно в 500 рублей. В эту сумму входят:

  • завтрак — около 65 рублей;

  • два основных приема пищи — примерно по 160 рублей;

  • перекус из овсянки и орехов — около 30 рублей;

  • ужин с творогом — около 80 рублей.

Эксперт отмечает, что цены могут отличаться в зависимости от региона и сезона, особенно когда дорожают овощи.

Несмотря на однообразное меню, Конин не считает свой рацион монодиетой. Он регулярно меняет крупы, иногда заменяет курицу говядиной, рыбой или даже свининой, а вместо каши может приготовить макароны из твердых сортов пшеницы. По словам тренера, такой режим полностью устраивает его уже несколько лет.

<p>Алексей Конин</p><p>Алексей Конин</p>

Я за аскетизм и минимализм в еде. Для меня это не ограничение, а способ облегчить себе жизнь. Чем меньше времени тратишь на готовку и размышления о еде, тем проще держать форму.

Алексей Конин

тренер по комплексному похудению, автор проекта «Хозяин тела»
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Дарья Макеева
журналист 72.RU
Рацион Питание Похудение Тренер Меню Продукты
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Комментарии
2
Гость
1 час
Чтобы похудеть - надо больше двигаться и меньше и полезнее есть
Гость
1 час
Да, питаться правильно весьма просто!
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Гость
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