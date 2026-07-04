НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

пасмурно, без осадков

ощущается как +19

2 м/c,

вос.

 744мм 73%
Подробнее
1 Пробки
USD 77,23
EUR 88,03
Афиша на выходные
Почему закрыли кинотеатр
Стройка со скоростью лета
О ночных атаках
Здесь был Пушкин
Бесплатные кинопоказы
Изменят маршруты автобусов
Оштрафовали в «Яавтобусе»
Опасен ли был «черный дождь»
Страна и мир Колония морских котиков, океан и жирафы у дороги: мотопутешественник проехал 10 тысяч километров по Африке

Колония морских котиков, океан и жирафы у дороги: мотопутешественник проехал 10 тысяч километров по Африке

Егор в одиночку проехал от экватора до самой южной точки континента и рассказал о своих приключениях — видео

129

Иркутский байкер Егор Асташов проехал больше 10 тысяч километров по Африке в одиночку

Источник:

Городские медиа

Егор Асташов — мотопутешественник из Иркутска, которого не пугают долгая дорога, новые страны и впечатления. Он уже объехал почти всю Россию, бывал в Монголии, добирался до Арабских Эмиратов, а затем отправился в Африку — на континент, о котором многие мечтают, но далеко не каждый решается увидеть его в одиночку с мотоцикла.

История Егора — в видео выше.

Егор начал свое путешествие из Момбасы. Сначала он поехал на север Кении, к экватору, а потом взял курс на юг, к мысу Игольному в ЮАР.

Четкого маршрута у него не было, а планы менялись каждый день: то появлялось желание увидеть водопад Виктория, то дотронуться до Атлантического океана, то попасть в крупнейшую колонию морских котиков.

За 2,5 месяца он проехал больше 10 тысяч километров и побывал в Кении, Танзании, Замбии, Ботсване, Намибии и ЮАР. Ночевал то в гостиницах и гостевых домах для байкеров, то в палатке. А вот с местной едой Егор был осторожен. Выбирал знакомые продукты, готовую еду и фастфуд, чтобы не рисковать здоровьем в своем соло-путешествии. Африканскую кухню он по-настоящему попробовал только к концу путешествия в ЮАР.

Африка запомнилась Егору дождями, мокрой одеждой, дорогами, по обочинам которых ходят слоны, жирафы, зебры и обезьяны. Однажды он увидел у трассы стаю бабуинов и смеялся так, что не мог остановиться.

«Бывали моменты, когда думал, что всё, с меня хватит, пора домой. Но когда посидишь, подумаешь и отдохнешь, это проходит», — вспоминает путешественник.

Сейчас Егор снова в дороге: после Африки он отправился в Южную Америку. Байкер исследует новый маршрут — и снова без четкого плана. В этом, кажется, и есть его главный принцип: ехать вперед, доверять дороге и людям, которых она приводит.

ПО ТЕМЕ
Алина РинчиноАлина Ринчино
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Африка Байкер Путешествие
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Я изучал не литературу, а экзамен по литературе»: выпускник рассказал, как продал душу ЕГЭ
Демьян Бильданов
Мнение
«Всё, приплыли. Цены вырастут еще на 20%»: владелец маленькой аптеки — о ситуации в фармбизнесе в 2026 году
Ренат Якимов
Владелец аптеки в Нариманово
Мнение
Море с сиренами, пляжи с полицией. К чему надо быть готовым, если собираетесь на отдых в Сочи, — честный рассказ туристки
Мария Токмакова
Мнение
«Заправиться можно, но хватит ли у вас терпения?» Водитель рассказал, как охотился за бензином на юге России
читатель 93.RU
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Рекомендуем