Колония морских котиков, океан и жирафы у дороги: мотопутешественник проехал 10 тысяч километров по Африке

Иркутский байкер Егор Асташов проехал больше 10 тысяч километров по Африке в одиночку Источник: Городские медиа

Егор Асташов — мотопутешественник из Иркутска, которого не пугают долгая дорога, новые страны и впечатления. Он уже объехал почти всю Россию, бывал в Монголии, добирался до Арабских Эмиратов, а затем отправился в Африку — на континент, о котором многие мечтают, но далеко не каждый решается увидеть его в одиночку с мотоцикла.

История Егора — в видео выше.

Егор начал свое путешествие из Момбасы. Сначала он поехал на север Кении, к экватору, а потом взял курс на юг, к мысу Игольному в ЮАР.

Четкого маршрута у него не было, а планы менялись каждый день: то появлялось желание увидеть водопад Виктория, то дотронуться до Атлантического океана, то попасть в крупнейшую колонию морских котиков.

За 2,5 месяца он проехал больше 10 тысяч километров и побывал в Кении, Танзании, Замбии, Ботсване, Намибии и ЮАР. Ночевал то в гостиницах и гостевых домах для байкеров, то в палатке. А вот с местной едой Егор был осторожен. Выбирал знакомые продукты, готовую еду и фастфуд, чтобы не рисковать здоровьем в своем соло-путешествии. Африканскую кухню он по-настоящему попробовал только к концу путешествия в ЮАР.

Африка запомнилась Егору дождями, мокрой одеждой, дорогами, по обочинам которых ходят слоны, жирафы, зебры и обезьяны. Однажды он увидел у трассы стаю бабуинов и смеялся так, что не мог остановиться.

«Бывали моменты, когда думал, что всё, с меня хватит, пора домой. Но когда посидишь, подумаешь и отдохнешь, это проходит», — вспоминает путешественник.