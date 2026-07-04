Всех смоет: на Ярославскую область идет гроза с градом

В Ярославской области ожидается гроза с градом Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вечером 4 июля в Ярославской области ожидается гроза с ливнем. Профильные ведомства просят ярославцев подготовиться к непогоде. Экстренное предупреждение выпустили в РСЧС и МЧС.

«Дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, ливень, местами град, при грозе шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с ожидается по Ярославской области и городу Ярославлю», — предупредили в РСЧС.

Непогода задержится до 18:00 5 июля. К слову, ливень подпортил настроение гостей кинофестиваля «В кругу семьи», который проходит в эти выходные в КЗЦ «Миллениум».

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними», — сообщили в РСЧС.

Телефон экстренных служб 112.

В такую погоду возможны повреждение линий связи, ЛЭП и аварийных крыш, нарушения в работе коммунальных систем, а еще подтопление улиц и обрушение деревьев.

В МЧС напоминают, что при грозе ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящим деревом или высокими металлическими конструкциями. Лучше отдать предпочтение кустарникам.

Дома спасатели просят не стоять рядом с окном и по возможности не пользоваться электроприборами во время ударов молнии.