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Лето Всех смоет: на Ярославскую область идет гроза с градом

Всех смоет: на Ярославскую область идет гроза с градом

А еще ожидается мощный ливень

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В Ярославской области ожидается гроза с градом | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославской области ожидается гроза с градом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области ожидается гроза с градом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вечером 4 июля в Ярославской области ожидается гроза с ливнем. Профильные ведомства просят ярославцев подготовиться к непогоде. Экстренное предупреждение выпустили в РСЧС и МЧС.

«Дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, ливень, местами град, при грозе шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с ожидается по Ярославской области и городу Ярославлю», — предупредили в РСЧС.

Непогода задержится до 18:00 5 июля. К слову, ливень подпортил настроение гостей кинофестиваля «В кругу семьи», который проходит в эти выходные в КЗЦ «Миллениум».

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними», — сообщили в РСЧС.

Телефон экстренных служб 112.

В такую погоду возможны повреждение линий связи, ЛЭП и аварийных крыш, нарушения в работе коммунальных систем, а еще подтопление улиц и обрушение деревьев.

В МЧС напоминают, что при грозе ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящим деревом или высокими металлическими конструкциями. Лучше отдать предпочтение кустарникам.

Дома спасатели просят не стоять рядом с окном и по возможности не пользоваться электроприборами во время ударов молнии.

Напомним, с начала лета в Ярославской области от удара молнии случилось два пожара — в частном доме и многоэтажке.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Прогноз погоды Гроза Град Экстренное предупреждение
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Комментарии
6
Гость
1 час
Посижу дома, главное чтоб без града, а то помидоры побьёт
Гость
1 час
Почему сразу всех смоет то? Все будет хорошо, не надо разгонять панику у людей
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Гость
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