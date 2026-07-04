10 самых смешных фото животных, которых застукали в очень неловкий момент

Поцелуйчики бывают разные Источник: Annelie Hann / Comedy Wildlife Photography Awards

Иногда для идеального кадра не нужны долгие часы сборов или сложная постановка — достаточно оказаться в нужное время в нужном месте. Именно так появились эти фотографии участников разных лет премии Comedy Wildlife Photography Awards. До победы они не добрались, зато организаторы до сих пор их вспоминают и считают одними из самых забавных. И это неудивительно — пройти мимо этих смешных мордочек просто невозможно.

Этих милых львят и их маму увидели создатели конкурса в 2021 году. Львята пытаются охотиться уже с трех месяцев, но поначалу их жертва — хвост, бабочки или вредные листочки. Судя по выражению мордочек малышей, которых заметил фотограф Ярон Шмид, те впервые увидели какую-то добычу поинтереснее.

Лапа львицы — единственное, что удерживает малышей от того, чтобы не броситься вскачь Источник: Yaron Schmid / Comedy Wildlife Photography Awards

Видел ли мир более счастливую косулю, чем эта? Чтобы ее ни обрадовало — капнувший аванс на карту или поле с особенно вкусной травой, — хочется за нее искренне порадоваться.

И почему говорят «довольный, как слон», а не «как косуля»? Источник: Mark Deans / Comedy Wildlife Photography Awards

Фотограф Майкл Кокс явно зашел не в ту дверь и стал свидетелем того, что не предназначалось для чужих глаз. Возможно, эти белки репетируют свадебный танец, и поддержка пока не очень дается. Или же это хитрое ограбление чужого дупла, до которого пушистики пытаются добраться из последних сил.

Страшно, когда одна белочка приходит, а что делать, когда их сразу две? Источник: Michael Cox / Comedy Wildlife Photography Awards

Случайно включенная фронтальная камера коварна, даже когда ты слон. Классический ракурс, который не любят многие: подбородок в складку, глаза в кучу. Если бы герои этого снимка увидели, какой кадр получился у фотографа Сентхи Атавана, вряд ли они остались бы в восторге.

Кажется, эти слоны в позировании вдохновлялись аватарками в приложении такси Источник: Senthi Aathavan / Comedy Wildlife Photography Awards

Если не придумали, как проводить выходные, — учитесь у этого медведя, он знает толк. По его безмятежной мордочке сразу видно, что все рабочие чаты выключены, дедлайны забыты и он готов дэнсить до утра всеми четырьмя лапами, пока в ход пошли только две.

Танцуют все! Источник: Christoph Jansen / Comedy Wildlife Photography Awards

Бурундуки обожают запасаться едой: за сезон один зверек может собрать до нескольких килограммов семян и орехов — и всё это аккуратно разложить по тайникам. Только вот память у них не идеальная: часть запасов так и остается ненайденной. Этот, видимо, так и не может вспомнить, куда дел часть еды, и искренне негодует сам на себя.

Местом для причитаний бурундук выбрал самое подходящее, чтобы все видели Источник: Anne Lindner / Comedy Wildlife Photography Awards

Слон явно решил показать всем, кто тут главный флексер саванны. Зашел на биток у водоема, выдал этот эпичный прогиб и пойдет дальше по свои делам. Как он чувствует, только не хватает на фоне песни Bomfunk MCs — Freestyler.

Гибкость 100/100 Источник: Vicki Jauron / Comedy Wildlife Photography Awards

Даже медведям иногда хочется побыть наедине с самим собой. Что они делают в тот момент, когда рядом нет медведицы, медвежат и надоедливых соседей? Как оказалось, просто сидят и смотрят на свою лапу на фоне безмятежной воды. Понимаем, не осуждаем.

А вы думали, зачем на рыбалку уезжают? Не ради улова, а чтобы вот так в тишине посидеть Источник: Comedy Wildlife Photography Awards

Что делает мальчик — ревнует, написывает по сто сообщений в секунду, запрещает идти отдыхать с подружками. Что делает мужчина — прихорашивается по высшему классу, чтобы не захотелось смотреть ни на кого другого. Эта индийская лягушка-бык знает толк в том, как произвести впечатление. Стоит только взглянуть на надутые мешочки, чтобы удивить самочку и испугать конкурентов за ее сердце.

На первый взгляд в этой фотографии странно все, да и на второй взгляд тоже Источник: Trikansh Sharma / Comedy Wildlife Photography Awards