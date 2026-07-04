10 самых смешных фото животных, которых застукали в очень неловкий момент

Иногда для идеального кадра не нужны долгие часы сборов или сложная постановка — достаточно оказаться в нужное время в нужном месте. Именно так появились эти фотографии участников разных лет премии Comedy Wildlife Photography Awards. До победы они не добрались, зато организаторы до сих пор их вспоминают и считают одними из самых забавных. И это неудивительно — пройти мимо этих смешных мордочек просто невозможно.
Этих милых львят и их маму увидели создатели конкурса в 2021 году. Львята пытаются охотиться уже с трех месяцев, но поначалу их жертва — хвост, бабочки или вредные листочки. Судя по выражению мордочек малышей, которых заметил фотограф Ярон Шмид, те впервые увидели какую-то добычу поинтереснее.
Видел ли мир более счастливую косулю, чем эта? Чтобы ее ни обрадовало — капнувший аванс на карту или поле с особенно вкусной травой, — хочется за нее искренне порадоваться.
Фотограф Майкл Кокс явно зашел не в ту дверь и стал свидетелем того, что не предназначалось для чужих глаз. Возможно, эти белки репетируют свадебный танец, и поддержка пока не очень дается. Или же это хитрое ограбление чужого дупла, до которого пушистики пытаются добраться из последних сил.
Случайно включенная фронтальная камера коварна, даже когда ты слон. Классический ракурс, который не любят многие: подбородок в складку, глаза в кучу. Если бы герои этого снимка увидели, какой кадр получился у фотографа Сентхи Атавана, вряд ли они остались бы в восторге.
Если не придумали, как проводить выходные, — учитесь у этого медведя, он знает толк. По его безмятежной мордочке сразу видно, что все рабочие чаты выключены, дедлайны забыты и он готов дэнсить до утра всеми четырьмя лапами, пока в ход пошли только две.
Бурундуки обожают запасаться едой: за сезон один зверек может собрать до нескольких килограммов семян и орехов — и всё это аккуратно разложить по тайникам. Только вот память у них не идеальная: часть запасов так и остается ненайденной. Этот, видимо, так и не может вспомнить, куда дел часть еды, и искренне негодует сам на себя.
Слон явно решил показать всем, кто тут главный флексер саванны. Зашел на биток у водоема, выдал этот эпичный прогиб и пойдет дальше по свои делам. Как он чувствует, только не хватает на фоне песни Bomfunk MCs — Freestyler.
Даже медведям иногда хочется побыть наедине с самим собой. Что они делают в тот момент, когда рядом нет медведицы, медвежат и надоедливых соседей? Как оказалось, просто сидят и смотрят на свою лапу на фоне безмятежной воды. Понимаем, не осуждаем.
Что делает мальчик — ревнует, написывает по сто сообщений в секунду, запрещает идти отдыхать с подружками. Что делает мужчина — прихорашивается по высшему классу, чтобы не захотелось смотреть ни на кого другого. Эта индийская лягушка-бык знает толк в том, как произвести впечатление. Стоит только взглянуть на надутые мешочки, чтобы удивить самочку и испугать конкурентов за ее сердце.
С таким защитником точно не пропадешь. Эта амфибия — мастер выживания. В засушливые времена она умеет запасать до полулитра воды прямо в себе. Получается такой природный термос.