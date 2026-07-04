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Экономика Путин подписал закон о стабилизации топливного рынка: подробности

Путин подписал закон о стабилизации топливного рынка: подробности

Рассказываем о новых мерах

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Власти будут пытаться регулировать реализацию топлива | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВласти будут пытаться регулировать реализацию топлива | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Власти будут пытаться регулировать реализацию топлива

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон, призванный повысить устойчивость поставок топлива на внутренний рынок. Документ дает правительству полномочия самостоятельно определять перечень марок горючего, разрешенных к продаже в стране.

Для нефтеперерабатывающих предприятий предусмотрена новая возможность. Им официально разрешено смешивать прямогонный бензин с добавками для получения высокооктанового топлива.

Механизм акцизов выстроен так: сбор за полуфабрикат будет включен в итоговую стоимость топлива. При этом завод может рассчитывать на возврат части средств — если подтвердит, что произвел качественное топливо. На подготовку и подачу подтверждающих документов отводится три месяца. Однако если покупатель вернет бензин, возмещение акциза не предусмотрено.

На фоне ажиотажного спроса и активности спекулянтов ситуация с топливом остается напряженной. Новый закон призван дать властям дополнительные инструменты. С их помощью планируется оперативнее сглаживать резкие скачки цен и не допускать возникновения дефицита.

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Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
37
Гость
2 минуты
Опять суету наводят в комментариях! Вот так и создается ажиотажный спрос и паника.
Гость
11 минут
Разрешили бурду бодяжить с нафталином. Ура? Прощай двигатель.
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Гость
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