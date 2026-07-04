Путин подписал закон о стабилизации топливного рынка: подробности

Механизм акцизов выстроен так: сбор за полуфабрикат будет включен в итоговую стоимость топлива. При этом завод может рассчитывать на возврат части средств — если подтвердит, что произвел качественное топливо. На подготовку и подачу подтверждающих документов отводится три месяца. Однако если покупатель вернет бензин, возмещение акциза не предусмотрено.