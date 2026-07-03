Четыре дня бесплатного кино: как попасть на фестивальные показы в Ярославле

С 4 по 7 июля 2026 года в Ярославле пройдет кинофестиваль «В кругу семьи» (6+). На его открытие приедут звезды российского театра и кино, как Никита Михалков, Федор Добронравов, Нонна Гришаева, Роман Курцын, Дмитрий Дюжев, Кирилл Зайцев, Ксения Алферова, Тимур Хван и Данила Якушев. Они пройдут по красной ковровой дорожке и встретятся со зрителями в КЗЦ «Миллениум».
Главной особенностью события каждый год остаются бесплатные кинопоказы в городских кинотеатрах. Правда, на некоторые картины потребуется регистрация на сайте фестиваля.
В этом тексте публикуем афишу, что и где можно будет посмотреть.
4 июля, суббота
Кинозал «Киномакс» (ТРЦ «Аура», Ярославль, ул. Победы, 41), 3 зал, основная программа:
10:30 — «Второй дневник Паулины П.» (6+)— детский, комедия, реж. Невен Хитрек (Хорватия, Словения, Сербия). Героине уже одиннадцать лет! Паулина сталкивается со строгим учителем, школьной обидчицей и тяжёлой болезнью бабушки. Справляясь с трудностями, она снова использует своё главное оружие — обаяние и яркое воображение.
12:30 — «Чучело» (12+) — подростковая драма, реж. Илья Хотиненко, Владимир Карабанов (Россия, 2025). Старшеклассница Аня переезжает вместе с отцом из столицы в маленький город. Новенькая привлекает внимание одноклассников и главного красавца школы Миши Волкова. Аня влюбляется в Мишу, и теперь ради него готова на все. Когда Миша подставляет весь класс, Аня, не раздумывая, берет вину на себя. И становится объектом травли как в реальности, так и в сети. Переживет ли хрупкая первая любовь предательство?
18:00 — «Яблоко от яблони» (12+) — драма, семейный, реж. Иван Дариель Ортис (Пуэрто-Рико);
20:00 — «Последний шанс» (16+) — спортивная драма, реж. Кристиан Паоло Ла, Доминик Лат (Филиппины).
Кинозал «Киномакс» (ТРЦ «Аура», Ярославль, ул. Победы, 41), 2 зал, короткометражное кино:
11:00 — детская программа (0+): «Ограбление Харвеста» (США), «Забытое имя» (Китай), «Бургерный переполох» (Япония), «Планета Пшик» (Бельгия), «Когда поднимается океан» (Германия), «Волшебный сад» (Бразилия), «Огненный танец» (Мексика), «В поисках весны» (Китай), «Мечты Исы» (Бразилия), «Свет жизни» (Аргентина), «Лесные существа» (Португалия);
13:00 — детская программа (6+): «История любимых книг» (Канада), «По порядку» (Португалия), «Незаметная сила» (ОАЭ), «Коровы» (Франция), «Два года назад» (Египет), «Время» (Индия), «Голос предков» (Индия), «Сонже: история разлуки» (Чили);
15:00 — основная программа (12+): «Дом для Айвазовского» (Россия), «Эхо прошлого» (Франция), «После уроков» (Южная Корея);
17:00 — основная программа (12+): «Девочки» (Россия), «Вечно сияющая» Южная Корея, «Экспат» (Россия), Шанс» (Россия), «Потерянный рай» (Япония);
19:00 — основная программа (18+): Руки без границ» (Турция), «Дом мой» (Россия), «Серость» (Египет), «Ни единой мысли» (Россия), «Отброс» (Индия), «На перекрестке» Италия, «Все вышло из-под контроля» (Италия), «Соседи» (Россия), «Музыканты» (Иран).
5 июля, воскресенье
Кинозал «Киномакс» (ТРЦ «Аура», Ярославль, ул. Победы, 41), 3 зал, основная программа:
10:30 — «Доктор Динозавров» (6+) — мультфильм, комедия, приключения, реж. Максим Волков (Россия). У школьника Фила Динозаврова всё не ладится. Но жизнь меняется, когда он случайно открывает портал в мезозойскую эру! Теперь ему предстоит выжить среди динозавров и найти общий язык с отцом.
14:30 — «Рыбка на крючке» (12+) — драма, реж. Мухиддин Музаффар (Таджикистан, Иран);
16:30 — «Одиссея радости» (12+) — драма, реж. Згим Терзики (Косово, Франция);
18:30 — «Мой потусторонний друг» (12+) — драма, комедия, реж. Эркан Акар (Германия, Швейцария).
Кинозал «Киномакс» (ТРЦ «Аура», Ярославль, ул. Победы, 41), 2 зал, короткометражное кино:
11:00 — детская программа (6+): «Ножницы и лапа» (США), «Цвет индиго» (Бразилия), «Новая земля завтра?» (Китай), «Цветочный вор» (Чили), «Мечта, написанная хвостом» (Южная Корея), «Безумные зверушки» (Уругвай), «Папа и пляж» (Бразилия), «Кику не приглашали» (Бразилия);
13:00 — детская программа (6+): «Салам» (Индия), «Капсула времени» (Индонезия), «Мия, мама и котёнок» (Армения), «Дело чести» (Россия), «Родительский контроль» (Россия), «Из окна» (Бразилия), «Кукла» (Россия);
15:00 — основная программа (12+): «Родная» (Россия), «Чужое платье» (Россия), «Биткоин в овчарне» (Иордания), «Первый самурай» (Турция);
17:00 — основная программа (12+): «Когда ты уйдешь» (Испания), «Все, что у нас осталось» (Мексика), «Мономания» (Бразилия), «Бумажные цветы» (Иран), «Дочь Луны и Солнца» (Албания), «Бизнесмен» (Россия);
19:00 — основная программа (18+): «Механизм» (Польша), «Лунный свет» (Беларусь), «Забери меня» (Россия), «Разобранный разум» (Тунис), «Сторонняя наблюдательница» (Турция), «Прощай, Париж» (Иран), «Зеркальце» (Россия), «След на воде» (Гана).
КЗЦ «Миллениум» (Ярославль, Которосльная наб., 53), большой зал, основная программа:
12:50 — «Малыш-каратист» (12+) — экшен, семейный, спортивная драма, реж. Алексей Алфёров (Россия). По сюдету 12-летний Саша переезжает из Москвы в Пятигорск к тёте, пока родители-врачи находятся в командировке в Африке. На новом месте он сталкивается с классическими трудностями подростка — школьной травлей. В это время приходит известие, что его родители пропали во время наводнения. Мальчик впадает в отчаяние. В поисках опоры он находит увлечение — карате. Главного героя сыграл рыбинский актер Мирон Проворов. А сценарий к фильму написал актер Роман Курцын.
15:00 — «На деревню дедушке 2» (6+) — семейный, комедия, реж. Владимир Котт, Максим Колиганов (Россия). Школьник Владик снова проводит каникулы у деда Юры, когда в деревне появляется второй дедушка — бывший дипломат Виктор. Между дедами вспыхивает соперничество за внимание внука. Комедию представит сам Федор Добронравов, исполнивший одну из главных ролей.
6 июля, понедельник
Кинозал «Киномакс» (ТРЦ «Аура», Ярославль, ул. Победы, 41), 3 зал, основная программа:
10:30 — «Аба и его группа» (6+) — мультфильм, мюзикл, приключения, реж. Умберту Авелар (Бразилия);
12:30 — «Орлята учатся летать» (6+) — драма, приключения, реж. Лоу Цзинцзин, Да Ма (Китай);
14:30 — «Правила Филиппа» (6+) — драма, комедия, реж. Роман Косов (Россия);
16:30 — «Потерянное и найденное» (12+) — драма, реж. Ашутош Синх (Индия, 2026). Видья отправляется вместе с сыном на Кумбха Мелу. Но в хаосе паломничества она теряется и оказывается одна. Кто на самом деле потерян, а кто ищет?
18:30 — «Бочка» (16+) — драма, триллер, реж. Алексей Звонцов (Беларусь, Россия, 2026). Оказавшись в смертельно опасной ситуации, подросток и его отец вынуждены вместе искать выход. Испытание заставляет их по-новому взглянуть друг на друга.
Кинозал «Киномакс» (ТРЦ «Аура», Ярославль, ул. Победы, 41), 2 зал, короткометражное кино:
11:00 — детская программа (6+): «Кажуина» (Бразилия), «Про голубей и саксофон» Россия, «Большое дело» Колумбия, «Большое дело» (Колумбия), «Среди каракулей» (Португалия), «Суп из камня» (Египет), «Бичи, история одного велосипеда» (Бразилия), «Последний лепесток» (Индонезия), «Скандинавский телефон» (Франция), «В далёких краях» (Иран);
13:00 — детская программа (6+): «Капля» (Турция), «Ты занят?» (Филиппины), «Цифровой второй дом» (Греция, США), «Азалия» (Перу), «Очень неудобный крокодил» (Россия), «Ятси и речной дух» (Перу), «Дух» (Ирландия), «У реки» (Бразилия), «Саннимэн» (Индия), «Бабушкин мяч» (Аргентина);
15:00 — основная программа (12+): «Домино» (Турция), «Узбекистан — моя мечта» (Узбекистан), «Последний звонок» (Малайзия), «Вспышки света» (Италия), «Моя маленькая жизнь на острове» (Россия), «Приобретенная глухота» (Россия), «Семья Джогай» (Индия);
17:00 — основная программа: «Среди полок» (Шри-Ланка), «Семена жизни» (Португалия), «Моя девочка» (Россия), «Хотела тебе кое-что сказать» (Италия), «Чудовищные чувства» (Бразилия), «Зафи: В погоне за чудом» (Индонезия), «Притворяясь взрослой» (Испания), «Ксарен» (Мексика), «Лимбо» (Германия), «Как будто ничего не случилось» (Иран);
19:30 — основная программа (18+): «Старые зерна» (Боливия), «Ненаписанные строки» (Шри-Ланка), «Песнь искупления» (Непал), «Швейцар» (Армения), «Сострадание» (Индонезия), «Во имя сына» (Египет), «Изгнание» (Иран).
КЗЦ «Миллениум» (Ярославль, Которосльная наб., 53), малый зал, документальное кино:
11:00 — «Троица Мухина» (16+) — документальный фильм, реж. Мария Николаева (Россия);
13:00 — «ВОЗРОЖДЕНИЕ. хроники студотрядов» (12+) — документально-публицистический, реж. Вадим Арапов (Россия);
14:00 — «Чудеса в рабочем порядке» (12+) — драма, реж. Алексей Комашко (Россия);
16:00 — «В Хогвартс я не попал» (6+) — документальный, многосерийный, реж. Евгения Лёушкина (Россия);
18:00 — «Современная иконопись. Постижение истины» (6+) — документальный фильм, реж. Виктория Фанасютина (Россия).
7 июля, вторник
Кинозал «Киномакс» (ТРЦ «Аура», Ярославль, ул. Победы, 41), 3 зал, основная программа:
10:30 — «Вперёд: горький путь Кембанг Гула» (12+) — драма, приключения, реж. Франклин Дармади (Индонезия);
12:30 — «Мой друг» (12+) — драма, реж. Александр Сухарев (Россия);
14:30 — «Группа крови» (12+) — военная драма, реж. Максим Бриус (Россия, 2025). Ноябрь 1943 года. Группа советских детей-сирот оказывается в оккупированной Вырице. Несмотря на огромный риск, юные герои решаются на смелый побег.
16:30 — «Позови меня шёпотом» (12+) — драма, реж. Расул Садрамели (Иран, 2025). В день рождения Зибы её планы рушатся, когда на пороге появляется отец, сбежавший из психиатрической клиники, чтобы отпраздновать этот день с дочерью.
19:00 — «Семь цветков» (12+) — драма, комедия, реж. Дархан Карипов (Казахстан, 2025). Жулдыз — мама шести девочек, ожидающая седьмого ребёнка. Она боится разочаровать мужа, который мечтает о сыне. Когда снова рождается девочка, женщина совершает отчаянный поступок: тайно меняет своего новорождённого ребёнка на мальчика соседки.
Пойдете смотреть фестивальное кино?