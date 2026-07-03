Четыре дня бесплатного кино: как попасть на фестивальные показы в Ярославле

10:30 — «Второй дневник Паулины П.» (6+)— детский, комедия, реж. Невен Хитрек (Хорватия, Словения, Сербия). Героине уже одиннадцать лет! Паулина сталкивается со строгим учителем, школьной обидчицей и тяжё­лой болезнью бабушки. Справляясь с трудностями, она снова использует своё главное оружие — обаяние и яркое воображение.

12:30 — «Чучело» (12+) — подростковая драма, реж. Илья Хотиненко, Владимир Карабанов (Россия, 2025). Старшеклассница Аня переезжает вместе с отцом из столицы в маленький город. Новенькая привлекает внимание одноклассников и главного красавца школы Миши Волкова. Аня влюбляется в Мишу, и теперь ради него готова на все. Когда Миша подставляет весь класс, Аня, не раздумывая, берет вину на себя. И становится объектом травли как в реальности, так и в сети. Переживет ли хрупкая первая любовь предательство?