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Развлечения «Я почувствовал себя героем». Niletto рассказал, зачем переспал с фанаткой перед ее свадьбой

«Я почувствовал себя героем». Niletto рассказал, зачем переспал с фанаткой перед ее свадьбой

Певец разоткровенничался на шоу Ксении Собчак

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Певец признался, что спал с замужней фанаткой | Источник: «VK Видео»Певец признался, что спал с замужней фанаткой | Источник: «VK Видео»

Певец признался, что спал с замужней фанаткой

Источник:

«VK Видео»

Дней без скандальных заявлений — ноль. В этот раз отличился Niletto: он снялся в шоу Ксении Собчак «Что о тебе думают?» и признался, что у него был секс с замужней фанаткой.

Проект показывает, что о звезде думают люди в зале. Niletto предлагали четыре варианта ответа, и он должен была угадать, какой выберет большинство. Главный вопрос — насколько хорошо герой понимает людей, которые его оценивают. Среди зрителей могут быть как поклонники, так и хейтеры, что делает задачу сложнее.

«Одна девушка пришла ко мне, она суперофигенная, всё здорово. Мы подпили вина. Она мне показывает кольцо и говорит: „ У меня парень есть, он мне вчера предложение сделал. Я согласилась». В тот момент я себе позволил всё. Я понял, что, возможно, я этого парня от чего-то спасаю. Еще не успели в загс зайти… Поэтому я себя почувствовал немножко героем, сделал свое дело, все остались в плюсе. А может, нет», — цитирует артиста E1.RU.

По сценарию шоу певцу предстояло ответить на 10 острых вопросов, один из которых был про образ его идеальной девушки. Отдельное внимание он уделил Люсе Чеботиной.

«Я могу представить себя с любой девушкой абсолютно. Люся? Ну как я могу говорить, нравится или не нравится? Она красивая, голос офигенский, характер толком, честно, не знаю. Я с ней очень мало общался», — засомневался Niletto.

Ксения Собчак подготовила каверзные вопросы | Источник: «VK Видео»Ксения Собчак подготовила каверзные вопросы | Источник: «VK Видео»

Ксения Собчак подготовила каверзные вопросы

Источник:

«VK Видео»

Также артист объяснил, почему не согласился бы устроить стриптиз на частном мероприятии, несмотря на то что на своих сольных концертах постоянно залезает на шест: «Я позиционирую себя как музыкант, а не просто даже как певец. Я не просто исполняю песни — я их создаю. На своем собственном концерте я могу это сделать, дать изюминки очень аккуратно и показать перформанс, который люди запомнят. Но не на корпоративах, где есть какие-то девушки. Те люди, которые меня очень хорошо знают, скажут, что мое отношение к деньгам, собственному достоинству, себе, статусу и команде, которая со мной работает, точно не позволит мне так сделать. Плюс у меня есть девушка — она не поймет. Только из-за этого я себе этого не позволю».

Ранее на это же шоу к Собчак приходила и певица Клава Кока. Она рассказала, как ей предлагали заняться сексом ради популярности.

А еще обязательно почитайте наш текст о том, с кем встречается Niletto.

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Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Ксения Собчак Шоу Niletto Артист Звезда Певец
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Комментарии
3
Гость
1 минута
А если я напишу что тоже хочу переспать с ним перед свадьбой? Это опубликуют ?
Гость
1 минута
Слава богам-хватило заголовка.
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Гость
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