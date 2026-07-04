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Еда Спорим, никто не догадается, из чего они? Рецепт кабачковых кексов с творогом и какао

Спорим, никто не догадается, из чего они? Рецепт кабачковых кексов с творогом и какао

Простой рецепт полезной выпечки к чаю

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Да, с виду не очень, но это вкусно и совсем не навредит фигуре | Источник: Александра Балаба / 51.RUДа, с виду не очень, но это вкусно и совсем не навредит фигуре | Источник: Александра Балаба / 51.RU

Да, с виду не очень, но это вкусно и совсем не навредит фигуре

Источник:

Александра Балаба / 51.RU

Кабачки давно перестали быть ингредиентом только для рагу и оладий. Они отлично подходят и для сладкой выпечки: делают тесто мягким, сочным и воздушным, при этом их вкус практически не ощущается. Если добавить творог и какао, получатся ароматные шоколадные кексы, которые понравятся и детям, и взрослым.

Ингредиенты

Нужные продукты | Источник: Александра Балаба / 51.RUНужные продукты | Источник: Александра Балаба / 51.RU

Нужные продукты

Источник:

Александра Балаба / 51.RU

  • Кабачок — 250 г;

  • творог (5–9%) — 180 г;

  • яйца — 1 шт.;

  • сахар — 80–100 г (по вкусу), можно сахзам;

  • какао-порошок — 30 г;

  • пшеничная мука, можно заменить протеиновой смесью — 180 г;

  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

  • апельсиновая цедра;

  • щепотка соли.

Способ приготовления

Тесто должно получиться влажным и густым | Источник: Александра Балаба / 51.RUТесто должно получиться влажным и густым | Источник: Александра Балаба / 51.RU

Тесто должно получиться влажным и густым

Источник:

Александра Балаба / 51.RU

  1. Кабачок натрите на мелкой терке. Если он очень сочный, слегка отожмите лишний сок.

  2. В глубокой миске соедините творог, яйца, сахар, ванильный сахар и соль. Перемешайте до однородности.

  3. Добавьте натертый кабачок и снова хорошо перемешайте.

  4. В отдельной посуде смешайте муку, какао и разрыхлитель. Постепенно всыпьте сухие ингредиенты в творожную массу, замешивая густое, но мягкое тесто.

  5. Разложите тесто по формочкам, заполняя их примерно на две трети объема.

  6. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25–30 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой: она должна выходить сухой.

  7. Дайте кексам немного остыть и подавайте к чаю или кофе.

Полезный совет. Если хочется сделать вкус более насыщенным, добавьте в тесто горсть рубленых орехов, шоколадных капель или щепотку корицы. Благодаря кабачку и творогу кексы остаются мягкими и свежими даже на следующий день.

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Комментарии
1
Гость
34 минуты
Ахаххаха, да у меня муж не догадался, точно говорю, попробуйте🤣 он говорил, что кабачки не ест
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Гость
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