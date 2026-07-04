Спорим, никто не догадается, из чего они? Рецепт кабачковых кексов с творогом и какао

Да, с виду не очень, но это вкусно и совсем не навредит фигуре

Кабачки давно перестали быть ингредиентом только для рагу и оладий. Они отлично подходят и для сладкой выпечки: делают тесто мягким, сочным и воздушным, при этом их вкус практически не ощущается. Если добавить творог и какао, получатся ароматные шоколадные кексы, которые понравятся и детям, и взрослым.