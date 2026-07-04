Спорим, никто не догадается, из чего они? Рецепт кабачковых кексов с творогом и какао

Кабачки давно перестали быть ингредиентом только для рагу и оладий. Они отлично подходят и для сладкой выпечки: делают тесто мягким, сочным и воздушным, при этом их вкус практически не ощущается. Если добавить творог и какао, получатся ароматные шоколадные кексы, которые понравятся и детям, и взрослым.
Ингредиенты
Кабачок — 250 г;
творог (5–9%) — 180 г;
яйца — 1 шт.;
сахар — 80–100 г (по вкусу), можно сахзам;
какао-порошок — 30 г;
пшеничная мука, можно заменить протеиновой смесью — 180 г;
разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
апельсиновая цедра;
щепотка соли.
Способ приготовления
Кабачок натрите на мелкой терке. Если он очень сочный, слегка отожмите лишний сок.
В глубокой миске соедините творог, яйца, сахар, ванильный сахар и соль. Перемешайте до однородности.
Добавьте натертый кабачок и снова хорошо перемешайте.
В отдельной посуде смешайте муку, какао и разрыхлитель. Постепенно всыпьте сухие ингредиенты в творожную массу, замешивая густое, но мягкое тесто.
Разложите тесто по формочкам, заполняя их примерно на две трети объема.
Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25–30 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой: она должна выходить сухой.
Дайте кексам немного остыть и подавайте к чаю или кофе.
Полезный совет. Если хочется сделать вкус более насыщенным, добавьте в тесто горсть рубленых орехов, шоколадных капель или щепотку корицы. Благодаря кабачку и творогу кексы остаются мягкими и свежими даже на следующий день.