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Лето Обустраиваем дачу Урожай под угрозой: когда срезать стрелки чеснока — советы агронома

Урожай под угрозой: когда срезать стрелки чеснока — советы агронома

Разбираемся в нюансах

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Крепкие и здоровые зубчики не получить, если не срезать стрелки | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUКрепкие и здоровые зубчики не получить, если не срезать стрелки | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Крепкие и здоровые зубчики не получить, если не срезать стрелки

Источник:
Артём Устюжанин / E1.RU

Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина объяснила, почему желтеет чеснок и когда срезать стрелки. Еще есть возможность сохранить пожелтевший урожай.

Чеснок желтеет

Кончики чеснока желтеют и сохнут чаще всего из-за жары и нехватки азота. Заливать водой грядки не стоит, достаточно одного полива раз в 7-10 дней, а вот однократную подкормку сделать можно.

«Самый простой способ подкормки — настой сброженной травы. Нужно развести его в пропорции 1 к 10. Для большей пользы добавить стакан древесной золы и обильно полить грядку после основного полива», — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Можно подкормить чеснок с помощью нашатырного спирта. На 10 литров потребуется две столовых ложки. Этого будет достаточно для растений, при этом они не получат ожоги. Такая подкормка также поможет в борьбе с вредителями.

Стрелки чеснока — когда срезать

В июле чеснок уже не подкармливают | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUВ июле чеснок уже не подкармливают | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

В июле чеснок уже не подкармливают

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Чеснок выпустил стрелки для того, чтобы дать семена. Агроном советует срезать их как можно скорее, иначе они забирут важные питательные вещества у зубчиков.

«Сейчас точно нужно все срезать, иначе нормальных зубчиков не будет. Со стрелками они будут мелкими, — подчеркнула специалист. — Стрелки чеснока часто используют в блюдах. Считаются деликатессом. Можно их мариновать или тушить».

Что делать с чесноком в июле

Уход за чесноком в июле будет состоять в основном из прополки и рыхления. Подкормки станут лишней нагрузкой для растений. Также примерно за 10 дней до сбора нужно будет прекратить полив.

«Я обычно оставляю одну стрелку с сигнальной бульбочкой — как только она лопнула, то чеснок точно готов к сбору. Это примерно середина июля», — объяснила специалист.

Ранее мы публиковали объяснение, можно ли поливать клубнику холодной водой.

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Александра Бруня
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Комментарии
2
Гость
1 час
Копать уже на следующей неделе, а они только стрелки срезают
Гость
1 час
Уж стрелки чеснока давно уже отошли, спать надо меньше, я оставила одну стрелу посмотреть когда раскроется, через пару недель чеснок уже выкапывать.
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Гость
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