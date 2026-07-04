Урожай под угрозой: когда срезать стрелки чеснока — советы агронома

Крепкие и здоровые зубчики не получить, если не срезать стрелки Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина объяснила, почему желтеет чеснок и когда срезать стрелки. Еще есть возможность сохранить пожелтевший урожай.

Чеснок желтеет

Кончики чеснока желтеют и сохнут чаще всего из-за жары и нехватки азота. Заливать водой грядки не стоит, достаточно одного полива раз в 7-10 дней, а вот однократную подкормку сделать можно.

«Самый простой способ подкормки — настой сброженной травы. Нужно развести его в пропорции 1 к 10. Для большей пользы добавить стакан древесной золы и обильно полить грядку после основного полива», — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Можно подкормить чеснок с помощью нашатырного спирта. На 10 литров потребуется две столовых ложки. Этого будет достаточно для растений, при этом они не получат ожоги. Такая подкормка также поможет в борьбе с вредителями.

Стрелки чеснока — когда срезать

В июле чеснок уже не подкармливают Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Чеснок выпустил стрелки для того, чтобы дать семена. Агроном советует срезать их как можно скорее, иначе они забирут важные питательные вещества у зубчиков.

«Сейчас точно нужно все срезать, иначе нормальных зубчиков не будет. Со стрелками они будут мелкими, — подчеркнула специалист. — Стрелки чеснока часто используют в блюдах. Считаются деликатессом. Можно их мариновать или тушить».

Что делать с чесноком в июле

Уход за чесноком в июле будет состоять в основном из прополки и рыхления. Подкормки станут лишней нагрузкой для растений. Также примерно за 10 дней до сбора нужно будет прекратить полив.

«Я обычно оставляю одну стрелку с сигнальной бульбочкой — как только она лопнула, то чеснок точно готов к сбору. Это примерно середина июля», — объяснила специалист.