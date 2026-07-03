Власти озвучили результаты проверок после «черного дождя» в Ярославской области — опасны ли осадки

Озвучены результаты проверок после «черного дождя» в Ярославской области Источник: читатели 76.RU

В правительстве Ярославской области озвучили результаты проб, которые отобрали после «черного дождя». Их обещали сообщить ещё 22 июня.

3 июля подтвердили официально, что вылилось с неба:

«Лабораторные исследования проб воды, почвы и воздуха, отобранные профильными ведомствами в период с 14 по 16 июня, подтвердили безопасность окружающей среды. Пробы, взятые 15 июня в реке Волготне, а также 16 июня в реке Ильдь в селе Верхне-Никульском и местечке Мурзино и в озере в поселке Шестихино Некоузского округа, не показали превышения содержания предельно допустимых концентраций нефтепродуктов», — рассказали в правительстве Ярославской области.

Загрязненные осадки выпали 14 июня в районе поселка Копаево Рыбинского округа. О них сообщали также жители деревень Мышкинского, Брейтовского и Некоузского округов.

Власти рассказали, что после случившегося на реке Волготне были установили боновые заграждения для предотвращения распространения сажевой пленки. К 15 июня пленку с речки, известной как Волжский ручей, собрали, воду очистили.

Следы на растениях после «черного дождя» в рыбинском лесу Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Также эксперты повторно взяли пробы воды в реке Волготне и месте ее впадения в Рыбинское водохранилище, чтобы контролировать ситуацию.

Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы в зоне жилой застройки 14, 15 и 16 июня. Превышения предельно-допустимых концентраций опасных веществ не обнаружено.

«Биотестирование образцов грунта в деревне Волково показало отсутствие токсического эффекта на живые организмы», — уточнили власти.

Листья земляники покрылись черными крапинками Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Как рассказала и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева, после проверок воды и почвы выяснилось, что осадки не оказали токсический эффект.

«Выявленные скопления сажи носят только визуальный характер. Сейчас мы продолжаем вести мониторинг. На этой неделе специалисты производят отбор проб в ключевых точках, чтобы гарантировать, что экосистема восстановилась после кратковременного воздействия продуктов горения», — рассказала Наталья Беляева.

Выводы специалистов подтвердили и эксперты Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН. Заведующий лабораторией физиологии и токсикологии водных животных, профессор, доктор биологических наук Григорий Чуйко сообщил, что выявленные в почве частицы сажи не представляют опасности для человека, фауны и растительности.

Вода в Рыбинском водохранилище почернела Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Что известно о «черном дожде» в Ярославской области

14 июня 2026 года в Ярославской области прошел черный дождь. О последствиях непогоды сообщили жители четырех округов. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, осадки выпали на фоне пожара в хранилище топлива, которое загорелось после попадания БПЛА. Атака беспилотников на регион была около четырех утра, сирены в тот день выли дважды — в четыре и 10 часов. По словам жителей, черный дождь шел примерно с 6 до 9 часов утра.

После ЧП власти сообщили, что в регионе будут изучать воду и воздух. Предварительные проверки не выявили превышений гигиенических нормативов исследуемых загрязняющих веществ.