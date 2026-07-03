НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

5 м/c,

зап.

 748мм 53%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,93
EUR 88,71
Опасен ли был «черный дождь»
Почему стало больше налички
Стройка со скоростью лета
Дрон влетел в пассажирский автобус
Здесь был Пушкин
ЖК на месте старинной фабрики
Довел жену до суицида
Мама троих погибла в ДТП
Афиша на неделю
Экология Прошел черный дождь Подробности Власти озвучили результаты проверок после «черного дождя» в Ярославской области — опасны ли осадки

Власти озвучили результаты проверок после «черного дождя» в Ярославской области — опасны ли осадки

Рассказываем, к какому заключению пришли эксперты

413
Озвучены результаты проверок после «черного дождя» в Ярославской области | Источник: читатели 76.RUОзвучены результаты проверок после «черного дождя» в Ярославской области | Источник: читатели 76.RU

Озвучены результаты проверок после «черного дождя» в Ярославской области

Источник:

читатели 76.RU

В правительстве Ярославской области озвучили результаты проб, которые отобрали после «черного дождя». Их обещали сообщить ещё 22 июня.

3 июля подтвердили официально, что вылилось с неба:

«Лабораторные исследования проб воды, почвы и воздуха, отобранные профильными ведомствами в период с 14 по 16 июня, подтвердили безопасность окружающей среды. Пробы, взятые 15 июня в реке Волготне, а также 16 июня в реке Ильдь в селе Верхне-Никульском и местечке Мурзино и в озере в поселке Шестихино Некоузского округа, не показали превышения содержания предельно допустимых концентраций нефтепродуктов», — рассказали в правительстве Ярославской области.

Загрязненные осадки выпали 14 июня в районе поселка Копаево Рыбинского округа. О них сообщали также жители деревень Мышкинского, Брейтовского и Некоузского округов.

Власти рассказали, что после случившегося на реке Волготне были установили боновые заграждения для предотвращения распространения сажевой пленки. К 15 июня пленку с речки, известной как Волжский ручей, собрали, воду очистили.

Следы на растениях после «черного дождя» в рыбинском лесу | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUСледы на растениях после «черного дождя» в рыбинском лесу | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Следы на растениях после «черного дождя» в рыбинском лесу

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Также эксперты повторно взяли пробы воды в реке Волготне и месте ее впадения в Рыбинское водохранилище, чтобы контролировать ситуацию.

Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы в зоне жилой застройки 14, 15 и 16 июня. Превышения предельно-допустимых концентраций опасных веществ не обнаружено.

«Биотестирование образцов грунта в деревне Волково показало отсутствие токсического эффекта на живые организмы», — уточнили власти.

Листья земляники покрылись черными крапинками | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUЛистья земляники покрылись черными крапинками | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Листья земляники покрылись черными крапинками

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Как рассказала и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева, после проверок воды и почвы выяснилось, что осадки не оказали токсический эффект.

«Выявленные скопления сажи носят только визуальный характер. Сейчас мы продолжаем вести мониторинг. На этой неделе специалисты производят отбор проб в ключевых точках, чтобы гарантировать, что экосистема восстановилась после кратковременного воздействия продуктов горения», — рассказала Наталья Беляева.

Выводы специалистов подтвердили и эксперты Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН. Заведующий лабораторией физиологии и токсикологии водных животных, профессор, доктор биологических наук Григорий Чуйко сообщил, что выявленные в почве частицы сажи не представляют опасности для человека, фауны и растительности.

Вода в Рыбинском водохранилище почернела | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUВода в Рыбинском водохранилище почернела | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Вода в Рыбинском водохранилище почернела

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Что известно о «черном дожде» в Ярославской области

14 июня 2026 года в Ярославской области прошел черный дождь. О последствиях непогоды сообщили жители четырех округов. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, осадки выпали на фоне пожара в хранилище топлива, которое загорелось после попадания БПЛА. Атака беспилотников на регион была около четырех утра, сирены в тот день выли дважды — в четыре и 10 часов. По словам жителей, черный дождь шел примерно с 6 до 9 часов утра.

После ЧП власти сообщили, что в регионе будут изучать воду и воздух. Предварительные проверки не выявили превышений гигиенических нормативов исследуемых загрязняющих веществ.

Мы показывали, как выглядел лес в Рыбинском районе спустя две недели после «черного дождя». А жители региона заметили черные волны в Рыбинском водохранилище.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Черный дождь Проба воды Нефтепродукт Правительство Ярославской области
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
58
Гость
38 минут
хватит искать проблему там, где её нет. всё проверили, всё ок.
Гость
38 минут
цифры и факты говорят сами за себя: превышений нет, всё в норме
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Предприниматель решает, опираясь на цифры». Бизнесмен откровенно рассказал о причинах закрытия своего дела
Артём Исайчев
Мнение
«Вернулись вымотанными». Туристка объяснила, почему пожалела об отдыхе в Сочи — и дело не в сиренах
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Всё, приплыли. Цены вырастут еще на 20%»: владелец маленькой аптеки — о ситуации в фармбизнесе в 2026 году
Ренат Якимов
Владелец аптеки в Нариманово
Мнение
«Заправиться можно, но хватит ли у вас терпения?» Водитель рассказал, как охотился за бензином на юге России
читатель 93.RU
Мнение
«Я рад, что он не пошел по моим стопам в нефтянку». Отец рассказал о выборе профессии для сына
Нефтяник из Тюмени и отец взрослого сына
Рекомендуем