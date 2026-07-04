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Недвижимость Путин подписал закон об ипотечных каникулах — кто сможет взять отсрочку на полтора года

Путин подписал закон об ипотечных каникулах — кто сможет взять отсрочку на полтора года

Изменения вступят в силу уже осенью

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Длинные ипотечные каникулы позволят снизить нагрузку на семейный бюджет | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUДлинные ипотечные каникулы позволят снизить нагрузку на семейный бюджет | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Длинные ипотечные каникулы позволят снизить нагрузку на семейный бюджет

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября 2026 года позволит отдельным категориям заемщиков брать ипотечные каникулы сроком до 18 месяцев. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Отсрочку до полутора лет смогут получить семьи при рождении либо усыновлении второго ребенка или последующих детей. При этом критерий снижения дохода в расчет брать не станут. Ипотечные каникулы полагаются тем, кто заключил кредитный договор до даты вступления закона в силу, то есть до 1 сентября.

Важный нюанс: проценты по основному долгу начнут начисляться только с седьмого месяца льготного периода, а выплатить их нужно будет уже после завершения каникул. Воспользоваться отсрочкой за время действия ипотечного договора можно только единожды. Новые правила нацелены на то, чтобы поддержать семьи с детьми и повысить рождаемость в стране.

Госдума приняла закон, позволяющий уйти в ипотечные каникулы на полтора года, в конце июня. Подход поддержали и в Совфеде. Раньше давали только шесть месяцев и при соблюдении жестких условий.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в стране сейчас живут 24,5 млн семей, где воспитываются 30 млн детей. Больше 45% — с двумя детьми и более.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Ипотека Кредит Многодетные родители
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Комментарии
25
Гость
1 час
А нельзя сразу подписать все законы, а не тянуть до выборов?
Гость
1 час
Рекламный трюк, просто придется еще целый год ждать и потом платить.
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Гость
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