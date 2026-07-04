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Образование Школьников будут учить начальной военной подготовке: подробности

Школьников будут учить начальной военной подготовке: подробности

Рассказываем, что входит в предмет

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Занятия будут проводить в практическом формате | Источник: Ирина Шарова / 72.RUЗанятия будут проводить в практическом формате | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Занятия будут проводить в практическом формате

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Минпросвещения России планирует обновить программу предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом говорится в проекте приказа ведомства.

Вместо модульной системы в программе появятся два обязательных курса: «Начальная военная подготовка» и «Безопасность жизнедеятельности». Общая продолжительность каждой дисциплины — 34 часа.

Чему будут учить на курсе «Начальная военная подготовка»

В рамках этого курса школьники познакомятся с такими темами, как:

  • сущность и значение воинской дисциплины;

  • положения Строевого устава;

  • порядок оказания первой помощи в разных ситуациях;

  • приемы психологической поддержки пострадавшего;

  • понятия «экстремизм» и «терроризм»;

  • правила безопасного поведения при теракте;

  • способы подачи сигналов бедствия и другое.

Что войдет в курс «Безопасность жизнедеятельности»

Курс охватит следующие вопросы:

  • правила дорожного движения;

  • как вызывать экстренные службы и взаимодействовать с ними;

  • порядок действий при эвакуации из зданий и общественных мест;

  • природные чрезвычайные ситуации и их классификация;

  • риски и угрозы в интернете;

  • меры профилактики и защиты от неинфекционных заболеваний и другое.

Сколько часов отведут на предмет

Для 5–7‑х классов предусмотрено 102 часа — по одному часу в неделю. Время на занятия возьмут из части учебного плана, которую формируют участники образовательных отношений. В 8–9‑х классах на ОБЗР рекомендуют выделять 68 часов — также по часу в неделю.

Занятия планируют строить в практико‑ориентированном формате, то есть использовать тренажеры, виртуальные модели и интерактивные формы работы. Если проект приказа примут, изменения начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Предмет Школа Минпросвещения
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Комментарии
23
Гость
21 минута
В школе должны обучать предметам, давая базовые знания для будущих специалистов, учёных, медиков, учителей, тех, кто будет страну с колен поднимать, а не плодить солдапонов.
Гость
32 минуты
знания, которые спасают жизнь, никогда и никому не помешают
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