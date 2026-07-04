Школьников будут учить начальной военной подготовке: подробности

Занятия будут проводить в практическом формате Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Минпросвещения России планирует обновить программу предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом говорится в проекте приказа ведомства.

Вместо модульной системы в программе появятся два обязательных курса: «Начальная военная подготовка» и «Безопасность жизнедеятельности». Общая продолжительность каждой дисциплины — 34 часа.

Чему будут учить на курсе «Начальная военная подготовка»

В рамках этого курса школьники познакомятся с такими темами, как:

сущность и значение воинской дисциплины;

положения Строевого устава;

порядок оказания первой помощи в разных ситуациях;

приемы психологической поддержки пострадавшего;

понятия «экстремизм» и «терроризм»;

правила безопасного поведения при теракте;

способы подачи сигналов бедствия и другое.

Что войдет в курс «Безопасность жизнедеятельности»

Курс охватит следующие вопросы:

правила дорожного движения;

как вызывать экстренные службы и взаимодействовать с ними;

порядок действий при эвакуации из зданий и общественных мест;

природные чрезвычайные ситуации и их классификация;

риски и угрозы в интернете;

меры профилактики и защиты от неинфекционных заболеваний и другое.

Сколько часов отведут на предмет

Для 5–7‑х классов предусмотрено 102 часа — по одному часу в неделю. Время на занятия возьмут из части учебного плана, которую формируют участники образовательных отношений. В 8–9‑х классах на ОБЗР рекомендуют выделять 68 часов — также по часу в неделю.