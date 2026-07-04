Школьников будут учить начальной военной подготовке: подробности

Минпросвещения России планирует обновить программу предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом говорится в проекте приказа ведомства.
Вместо модульной системы в программе появятся два обязательных курса: «Начальная военная подготовка» и «Безопасность жизнедеятельности». Общая продолжительность каждой дисциплины — 34 часа.
Чему будут учить на курсе «Начальная военная подготовка»
В рамках этого курса школьники познакомятся с такими темами, как:
сущность и значение воинской дисциплины;
положения Строевого устава;
порядок оказания первой помощи в разных ситуациях;
приемы психологической поддержки пострадавшего;
понятия «экстремизм» и «терроризм»;
правила безопасного поведения при теракте;
способы подачи сигналов бедствия и другое.
Что войдет в курс «Безопасность жизнедеятельности»
Курс охватит следующие вопросы:
правила дорожного движения;
как вызывать экстренные службы и взаимодействовать с ними;
порядок действий при эвакуации из зданий и общественных мест;
природные чрезвычайные ситуации и их классификация;
риски и угрозы в интернете;
меры профилактики и защиты от неинфекционных заболеваний и другое.
Сколько часов отведут на предмет
Для 5–7‑х классов предусмотрено 102 часа — по одному часу в неделю. Время на занятия возьмут из части учебного плана, которую формируют участники образовательных отношений. В 8–9‑х классах на ОБЗР рекомендуют выделять 68 часов — также по часу в неделю.
Занятия планируют строить в практико‑ориентированном формате, то есть использовать тренажеры, виртуальные модели и интерактивные формы работы. Если проект приказа примут, изменения начнут действовать с 1 сентября 2026 года.