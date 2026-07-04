Книги об СВО хотят добавить в школьную программу: Минпросвещения поддержало инициативу

В программе школьников могут появиться книги про СВО Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Минпросвещения России одобрило предложение включить в образовательные программы литературные произведения о специальной военной операции. Об этом стало известно по итогам встречи главы ведомства Сергея Кравцова с учителями в парке «Россия — моя история» в Южно‑Сахалинске.

«Обсуждалось развитие сети профильных психолого-педагогических классов. Министр также поддержал предложение о включении литературных произведений о специальной военной операции в образовательные программы», — говорится в заявлении пресс-службы.

Кроме того, в новом учебном году в школах начнут поэтапно вводить предмет «Духовно‑нравственная культура России». По словам Кравцова, уже идет подготовка учебников. На уроках школьники будут знакомиться с жизненными путями и взглядами значимых деятелей страны — государственных, общественных, культурных, научных, военных, в том числе с историями героев СВО.