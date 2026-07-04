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Образование Книги об СВО хотят добавить в школьную программу: Минпросвещения поддержало инициативу

Книги об СВО хотят добавить в школьную программу: Минпросвещения поддержало инициативу

Рассказываем, что ждет учеников

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В программе школьников могут появиться книги про СВО | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВ программе школьников могут появиться книги про СВО | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В программе школьников могут появиться книги про СВО

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Минпросвещения России одобрило предложение включить в образовательные программы литературные произведения о специальной военной операции. Об этом стало известно по итогам встречи главы ведомства Сергея Кравцова с учителями в парке «Россия — моя история» в Южно‑Сахалинске.

«Обсуждалось развитие сети профильных психолого-педагогических классов. Министр также поддержал предложение о включении литературных произведений о специальной военной операции в образовательные программы», — говорится в заявлении пресс-службы.

Кроме того, в новом учебном году в школах начнут поэтапно вводить предмет «Духовно‑нравственная культура России». По словам Кравцова, уже идет подготовка учебников. На уроках школьники будут знакомиться с жизненными путями и взглядами значимых деятелей страны — государственных, общественных, культурных, научных, военных, в том числе с историями героев СВО.

Также Минпросвещения России планирует обновить программу предмета «Основы безопасности и защиты Родины». В программе появятся два обязательных курса: «Начальная военная подготовка» и «Безопасность жизнедеятельности».

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
12
Гость
27 минут
Добавлять в программу, вымарывать из программы- сколько раз мы это проходили в стране. Как и слушать речи, петь хвалебные песни, аплодировать стоя, снимать, сжигать портреты, плакать, просить прощения и каяться. Почитаем лет через 20 про жизнь в 2026 году. Даже интересно, как там назовут времена сегодняшние.
Гость
28 минут
Учебник, если я правильно понимаю, выдет под названием "Киев за три дня или как разрушить экономику и потерять страну. Краткое руководство к действию" Издательство ДетГиз 2026 год?
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Гость
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