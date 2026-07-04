Ездят посмотреть, как на зверушку. История 26-летней владелицы автосервиса, которая мечтала сниматься в кино, а стала крутым механиком-самоучкой

В платьицах Настя не работает — надевает их только для видео Источник: Анастасия Жук

26-летняя Анастасия разбирается в тормозных системах не хуже механиков со стажем, не боится копаться под капотом в масле по локоть и в одиночку управляет собственным автосервисом.

При этом профильного образования у нее нет, водительских прав тоже, а сама она говорит, что клиенты порой приезжают к ней, чтоб посмотреть на нее «как на зверушку». Как так получилось, что девушка мечтала стать актрисой, а стала автомехаником — читайте в материале NGS.RU.

«У мамы куча седых волос из-за меня появилась»

Во время интервью Анастасия иногда прерывалась на работу Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Первый раз мы Настю увидели вовсе не в мастерской, а в соцсетях. На видео милая блондинка в розовом платье в цветочек с упоением рассказывала про разные автомобильные детали. Сказать, что это разрывало шаблон, — ничего не сказать.

При личной встрече блогер-автомеханик выглядела уже совсем иначе: рабочая черная футболка с эмблемой автосервиса и шорты.

— Я привыкла, что вы в платьишках.

— В начале дня я в платьишке. А сейчас уже рабочий день начался, поэтому я не в платьишке. Запись видео происходит либо вечером, либо днем. И если в течение дня я не переодеваюсь, это редкость, — улыбается в ответ Анастасия.

Анастасии Жук 26 лет, она родом из Норильска, города на севере Красноярского края. В Красноярск они с мужем переехали около трех лет назад. До этого бывали здесь, но город не особо впечатлил.

— Красноярск мне вообще не нравился от слова совсем. Мы, как северные люди, всё остальное называем «материком», потому что сами находимся на полуострове Таймыр. И вот мы приезжаем на «материк», а там красиво только зимой и летом, — говорит она.

Но всё познается в сравнении. Какое-то время супруги жили в Омске — город не порадовал, но зато заставил иначе взглянуть на Красноярск.

— Сначала мы были в Омске — кошмарный город. И вот на контрасте я поняла, что Красноярск очень крутой. Опять же, это гастрономическая столица, а я люблю поесть. Потом начали выходить на природу, и я прямо втянулась в этот город, полюбила его, — продолжает Настя.

Предпосылок, что она когда-нибудь станет механиком, не было никаких. Ее мама работала воспитателем в детском саду, отец был электрогазосварщиком на «Норникеле». Параллельно принимал людей как мануальный терапевт и экстрасенс.

— Его в городе многие знали. Я росла в довольно интересной атмосфере эзотерики. Она мне довольно близка, хотя сама я этим не пользуюсь, — говорит бизнесвуман.

Руки мастера Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Девчачьих увлечений — косметика, наряды, прочие радости — у Насти в детстве особо не было.

— Я всегда с папой — гвозди прибить, шкафчики собрать, разобраться в чем-нибудь. Помню, в детстве, лет в двенадцать, у меня сломалась розетка — просто вылетела. И я, не дожидаясь папы, сама ее собрала обратно. Логическое мышление работает, поэтому я доперла, как это сделать, и всё починила, — вспоминает она.

От родителей девушка съехала, когда ей было всего 15, — хотелось самостоятельности. Мать с отцом были против, но поделать ничего не могли — дочка проявила характер.

— Родители всегда знали мой характер, со мной не было смысла бодаться от слова совсем. Я захотела уйти — лучше было меня отпустить. Но они всегда были со мной на связи. Я с ними вроде как поссорилась, но всё равно общалась.

Понятно, что я потрепала нервы, — у мамы куча седых волос из-за меня появилась. Но в любом случае меня отпустили в пятнадцать в свободное плавание, и дальше я уже всё сама, — говорит Настя.

Так она окончила девять классов и поступила в колледж искусств в Норильске — на режиссера и актера. Как говорит Анастасия, она всегда была на сцене, пела, состояла в вокальном ансамбле и при этом занималась акробатикой.

— Я попробовала почти всё, мне кажется. Меня вообще невозможно было удержать на чем-то конкретном. Если я хочу — родители: «Окей, давай попробуешь». Если я говорю: «Всё, не хочу» — меня тоже никогда не удерживали, это было невозможно, у меня такой характер. Отец такой же был, и мама говорила: «А, это папина копия», — смеется наша собеседница.

Однако в колледже искусств она так и не доучилась. Поняла, что, даже если получит диплом, работать по специальности в Норильске вряд ли сможет. Решила окончить 11 классов в вечерней школе, но не знала куда идти дальше.

— Я вообще не знала, кем буду. И до сих пор, честно говоря, как будто бы чем-то занимаюсь и не понимаю, кем хочу стать, когда вырасту, — улыбается Настя.

«Здесь сильно страдает весь автобизнес»

Своим делом Анастасия увлечена по-настоящему — горит работой Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Любовь к автомобилям проснулась так же неожиданно, как завязались их отношения с мужем. Они познакомились в соцсетях, он приехал за ней на вишневой девятке. В какой-то момент привез в гараж и показал, чем занимается. Анастасию это заинтересовало.

— До этого я совсем не увлекалась автомобилями, это был мой первый опыт. Он и дрифтил, и катал меня везде. И потом, наверное, дней через десять знакомства он в гараже просто в шутку говорит: «Выходи за меня» — и надевает мне хомутик на палец, — вспоминает Анастасия.

Но это было неофициальное предложение, по-настоящему всё случилось спустя еще неделю. Жених попросил руки своей избранницы у ее родителей.

— Мама смотрит и говорит: «Вы сколько знакомы?» Я говорю: «Вообще почти нисколько». И всё: через четыре месяца — официальное предложение, через десять месяцев после знакомства мы поженились. И вот уже сейчас восемь лет вместе, — говорит она.

Свадьбу отпраздновали скромно, но Анастасия и не хотела роскошного торжества. У нее было не свадебное платье, а вечернее за 900 рублей, муж надел пиджак с выпускного, из нового — купил белую рубашку.

С непонятной и опасной на вид машиной автомеханик управляется легко, как мы с миксером Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Свой бизнес пара пробовала открыть еще в Норильске, но заработала только большие долги. Это, к слову, ломает расхожий миф, говорит Анастасия: считается, что в Норильске люди гребут деньги лопатой, а на деле их едва хватает на жизнь.

— На проживание в Норильске денег вообще не хватает. Можно переехать [в Красноярск], и, если у тебя есть своя ниша или хорошая должность, ты будешь зарабатывать даже чуть меньше, чем в Норильске, но при этом денег у тебя будет оставаться больше.

Открывали один бизнес, потом, если прогорали или хотели расширяться, брали еще [кредиты]. В Норильске, поскольку мы занимались машинами, нужно было купить гараж, восстановить его, купить подъемник. И это при том, что муж работал в шахте, — говорит Анастасия.

Так у молодой семьи набралось пять миллионов долгов. Решили — пора перебираться, пытаться начать новое дело на новом месте.

В Красноярск пригнали свой автомобиль — и с ним начались проблемы. Отогнали в сервис, и там-то Анастасия и поняла, чего городу не хватает.

— У нас тут ни инструмента, ни гаража. Пригнали в сервис, к нам садится мастер, и мы понимаем, что он ничего не понимает: смотрит в сканер и несет чушь. Зовем другого — тоже не справляется. А мы свою машину знаем вдоль и поперек. И мы понимаем, что сервис так себе, — с жаром говорит девушка.

Но добило ее другое. Машина приехала в сервис с чистым салоном, только что из химчистки.

— Прямо сверкает. А человек открывает дверь и садится в салон прямо в замасленной форме. У меня глаз начал дергаться, меня прямо начинает трясти. Муж говорит: «Ладно, всё, успокойся, я сам всё почищу, пожалуйста, отойди». Потому что он понимает, что я сейчас взорвусь.

В тот момент мы и поняли, что здесь сильно страдает весь автобизнес. Вдобавок с нас взяли огромные деньги — за то, что мне испачкали салон, который я потом сама же буду мыть, — говорит Анастасия.

Украшений все-таки хочется Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Тогда и родился принцип, который муж Насти сформулировал очень коротко: «Автосервис должен быть для ремонта автомобилей, а не для выманивания денег у клиентов».

«Я как диковинка»

Бизнес Анастасии в итоге пришлось вести самой — в 2022 году ее супруга мобилизовали. Сейчас он всё еще на СВО, и сама ведет отчетность, нанимает сотрудников, распределяет финансы — это трудно, но она справляется.

— Когда я работала одна, первые месяца четыре, клиенты приезжали и видели только меня. И понимали, что я мастер, я буду чинить, я не просто человек, который ответил на телефон и записал. Приходилось за всем следить, главное — не пропустить, что что-то закончилось, не забыть оплатить налог, потому что всё это наслаивается, — говорит бизнесвуман.

Постепенно Анастасия поняла, что ее необычность — не помеха, а приманка. Клиенты едут к ней в том числе из любопытства.

— Ко мне едут как на зверушку посмотреть, я как диковинка. И мне это на самом деле очень нравится — я прямо поняла, что это мое, — улыбается автомеханик.

Ремонт авто не первое, чем Анастасия занималась своими руками. До него была отдельная большая глава — детейлинг: она чистила и восстанавливала как свои автомобили, так и чужие. Этим она горела долгих четыре года и не раз проходила обучение.

— У меня есть дипломы: я ездила в Москву, училась на оклейку бронепленкой, на бронирование автомобилей, отучилась на полировку, детейлинг, — говорит она.

Но эта же работа ее и подкосила. В нее Анастасия вложилась так, что здоровье не выдержало.

— Если я начинаю чем-то заниматься, то упахиваюсь до последнего. Полгода без выходных проработала — и заработала артрит кистей. Поэтому своими руками работать я, скорее всего, больше не смогу, — признается девушка.

Отчасти поэтому Анастасии и пришлось перестроить работу — меньше стоять у станка самой и больше передавать ремонты другим.

Спустя три года после переезда, говорит она, доход вырос, и многие задачи она делегировала. Сейчас в штате два парня — Артур и Максим, которых мастер обучила уже сама.

— Мне так удобнее, — пожимает плечами хозяйка. И добавляет, что старается беречь ребят: раньше понедельник в графике числился выходным, но по-настоящему им никогда не был.

— Парни молодые, амбициозные, им пока нормально. Они знают, что могут ко мне подойти и сказать: «Настя, мне нужны выходные». Я их отпущу, подберу график и клиентов так, чтобы ни мне, ни оставшемуся работнику не было сложно, — говорит Настя.

Максима и Артура хозяйка бизнеса обучила сама, за два месяца Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Судя по сервису карт 2gis.ru, организация «ЛП-сервис» числится как центр по ремонту тормозной системы. Это Анастасия называет их главной специализацией, поскольку сама знает про тормоза почти всё.

— Единственное только — не знаю до конца нюансы по ABS. По ABS я еще изучаю. Всё равно машины обновляются, ты всё время учишься, ты всё время не всё знаешь, — говорит мастер.

К слову, «ЛП» расшифровывается как «Легкость передвижения». Придумывали его вместе с мужем и, по признанию Анастасии, не без помощи нейросети — перебирали варианты, пока не сложилась эта аббревиатура.

Правда, читают ее по-разному: кто-то видит за буквами «лучшую подругу» и решает, что сервис женский. Владелица мастерской не спорит — говорит, главное, чтобы запомнилось.

Мечта автомеханика

Разговор о работе мы ведем на площадке — Настя провела для нас небольшую экскурсию по сервису и показала оборудование, в которое они с мужем вложили, по ее словам, около шести миллионов рублей.

Главная ее гордость — аппарат для аквабластинга. На вид принцип похож на пескоструй, но вместо песка — стеклянный шарик под большим давлением воды.

— Это именно реставрационная чистка: я здесь могу почистить пластик, металл и даже дерево. Он не нарушает целостность структуры, — объясняет Анастасия.

Испачкать руки блондинка ничуть не боится Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Почему не обычный пескоструй, который дешевле и проще? Потому что песок повреждает живой металл, а для тормозных суппортов это критично — деталь можно попросту загубить. У Анастасии есть наглядная история: однажды к ней приехал клиент, у которого суппорты Brembo за 180 тысяч рублей до этого пытались восстановить в другом месте.

— Там у ребят, видимо, был пескоструй. Они испортили суппорты — их уже было не восстановить, они алюминиевые. Поэтому у нас именно реставрационная чистка, — говорит она.

Автомобильный суппорт — это главный исполнитель в системе торможения, металлический узел, который работает по принципу мощных тисков или зажима. Он отвечает за безопасное замедление машины, надежно фиксируя колодки и прижимая их к вращающемуся тормозному диску под воздействием давления тормозной жидкости.

Остальное оборудование под стать: компрессор за 250 тысяч рублей, аппарат для проточки дисков за 280 тысяч, пресс. Что-то докупали с рук, например, огромный советский компрессор весом полтонны они с другом мужа везли из другого города на «Газели» и по дороге разбирали, чтобы дотащить.

Реставрация суппортов — то, чем Анастасия хочет заниматься в первую очередь и с чем мечтает выйти на всю страну. Работа эта небыстрая и недешевая: где-то суппорт покрасят порошком за один день, а она делает это восемь.

— И не просто так. Это долгий, кропотливый труд, и работы в нем очень много, — говорит она. Реставрация в среднем начинается от сорока тысяч рублей за комплект, поэтому, признает Анастасия, она подходит не всем: для обычной городской машины достаточно и простой покраски.

Цель — чтобы заказы на реставрацию шли со всей России: люди отправляли бы ей суппорты либо она искала бы им контрактные, восстанавливала и высылала обратно.

«Если уж позориться, так до конца»

Обучение идет непрерывно — всегда есть что-то новое Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Со временем Анастасия решила вести собственный блог в соцсети. Думала давно, но не удавалось уместить в режим дня из-за большой нагрузки.

— У мужа всё было: «Давай, давай!» А потом начал скидывать видосики, как девочки-автоблогеры ведут страницу. Мне просто как будто не удавалось это уместить: у меня и так нагрузки много.

Не было ощущения, что у меня не получится, — таких мыслей у меня в принципе никогда не было. Муж скидывал видео: «Может, хотя бы вот это сделаешь?» Мол, если уж позориться, так до конца, — говорит она.

Сначала действительно не получалось, Анастасия привыкла к сцене, когда ты видишь своих зрителей, а вот вещать в камеру телефона на невидимую аудиторию оказалось сложнее. Записала первый ролик и подумала, что не получилось, а муж поддержал и предложил выложить так.

— Потом я искала тренды, чуть-чуть в них вписывалась. И думаю: «Блин, нужен какой-то разговорник». Опять же, люди должны увидеть говорящую голову, потому что по трендам им ничего не понятно. Как будто я просто работник — люди ничего не понимают, видят просто красивую картинку, — размышляет блогер.

Вывести из себя профессионала непросто — даже почти невозможно Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Первые пять видео Насти собрали не особенно много — не больше 800 просмотров. При этом у нее было всего 300 подписчиков, и те знакомые из Норильска. А она искала свою целевую аудиторию — красноярцев.

— Потом я выкладываю видео — и там уже около двухсот комментариев, куча просмотров. И я понимаю, что залетела на нужную аудиторию, — это именно Красноярск, мои потенциальные клиенты. У меня обвалился директ, я до сих пор разгребаю. С того приветственного рилса я, грубо говоря, и стала блогером, приобрела какую-то известность, — говорит Анастасия.

Ролик залетел на 50 с лишним тысяч просмотров, принес ей сотни фолловеров. А недавнее видео про потоп в сервисе набрало больше миллиона просмотров — и на блог Насти стали подписываться люди не только из России, но и из Мексики и США.

— Многие мексиканцы пишут в комментариях, я стараюсь отвечать им на их языке, перевожу. И они такие: «О, это Мексика или всё-таки Россия?» — говорит Анастасия.

Со временем блогер поняла, что развлекательный контент и полезный работают по-разному. Видео «хи-хи-ха-ха» разлетается само, а образовательное собирает свою, куда более скромную аудиторию.

— Вот видео: затопило, мемчиков повставляла — и оно полетело. А образовательное — две-три тысячи просмотров. Это аудитория, которой именно интересно, — объясняет она.

Главное, по словам начинающей блогерши, — зацепить даже того, кому тема неинтересна. К критике в свой адрес она относится спокойно и даже с азартом.

— Критика — это хорошо, и хамство — хорошо, потому что это, по-моему, самая лучшая реклама. Особенно когда в комментариях начинается драка — это прямо супер, — говорит Настя.

Иногда хозяйка вспоминает, что она всё-таки девочка, и поручает тяжелую работу парням Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

А критика была, но не от целевой аудитории. Нашу мастерицу раскритиковали даже иностранцы: писали, мол, кто дал женщине право этим заниматься. Особенно старались американцы — накидали, по ее словам, унизительных мемов. Но выбить профессионала из колеи так и не удалось.

— У меня хорошая самооценка, поэтому меня выбесить невозможно, — Настя только пожимает плечами.

Свой аккаунт Анастасия ведет скорее как личный, а не как страницу сервиса, — и это осознанный выбор. Люди, объясняет она, запоминают не место, а лицо.

— Ты становишься лицом бренда. По факту это реклама самого сервиса, но пусть я с ним ассоциируюсь, — говорит она.

Механик без прав

Сейчас у Анастасии наметился первый серьезный выход, что называется, в свет. Через приятелей она познакомилась с девушкой по имени Аня, которая уже семь лет гоняет на Красном кольце — это гоночная трасса под Красноярском. Из участницы она решила стать организатором и устраивает свой первый фестиваль — наша героиня будет его партнером. Такие знакомства для Анастасии не просто нетворкинг. Через блогеров и людей из автотусовки бизнес-леди рассчитывает раскрутить главное свое направление — реставрацию суппортов — и в перспективе выйти с ним на всю Россию.

И — вишенка на торте. У Анастасии, автомеханика и владелицы бизнеса по починке тормозной системы, до сих пор нет водительских прав.

Получить их она пыталась еще в 2022 году: теорию и город прошла с первого раза, а на автодроме, по собственным словам, начала косячить — уже от лишней уверенности в себе.

— Сейчас у меня лежит документ — «паспорт водителя». Мне нужно просто пойти и сдать. Я без прав не катаюсь, — уточняет Настя.