Грядет вторая волна зачислений: как записать ребенка в первый класс в Ярославле

С 6 июля начнется вторая волна приема детей в первые классы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

С 6 июля в Ярославской области начнется вторая волна приема детей в первые классы. До 5 сентября прием документов на зачисление в школу будут принимать независимо от места регистрации ребенка.

«Мы планируем принять в первые классы около 13 тысяч детей. Мест в образовательных организациях региона для этого достаточно», — рассказала министр образования Ирина Лобода.

Информация о свободных местах размещена на сайтах школ.

Подать документы можно лично в школу, направить почтой или через «Госуслуги».

«В случае отсутствия мест в муниципальной образовательной организации родителям ребенка для решения вопроса нужно обратиться непосредственно в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования», — пояснили в областной администрации.

Приказ о зачислении ребенка в школу будет издаваться в течение пяти рабочих дней. Уведомление приходит в кабинет на портале «Госуслуги» или на электронный почтовый адрес родителя.