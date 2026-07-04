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Образование Грядет вторая волна зачислений: как записать ребенка в первый класс в Ярославле

Грядет вторая волна зачислений: как записать ребенка в первый класс в Ярославле

Публикуем памятку для родителей

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С 6 июля начнется вторая волна приема детей в первые классы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUС 6 июля начнется вторая волна приема детей в первые классы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

С 6 июля начнется вторая волна приема детей в первые классы

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

С 6 июля в Ярославской области начнется вторая волна приема детей в первые классы. До 5 сентября прием документов на зачисление в школу будут принимать независимо от места регистрации ребенка.

«Мы планируем принять в первые классы около 13 тысяч детей. Мест в образовательных организациях региона для этого достаточно», — рассказала министр образования Ирина Лобода.

Информация о свободных местах размещена на сайтах школ.

Подать документы можно лично в школу, направить почтой или через «Госуслуги».

«В случае отсутствия мест в муниципальной образовательной организации родителям ребенка для решения вопроса нужно обратиться непосредственно в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования», — пояснили в областной администрации.

Приказ о зачислении ребенка в школу будет издаваться в течение пяти рабочих дней. Уведомление приходит в кабинет на портале «Госуслуги» или на электронный почтовый адрес родителя.

Ранее мы публиковали памятку о том, как записать ребенка в первый класс.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
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Комментарии
9
Гость
1 минута
Удобно что и через госуслуги можно и в школу прийти, для работающих родителей это просто спасение!
Гость
4 минуты
Все по делу сделали, и сроки нормальные и места есть!
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Гость
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