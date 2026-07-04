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Город Крупный спальный район Ярославля частично остался без света

Крупный спальный район Ярославля частично остался без света

Первая информация

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В Заволжском районе отключили свет | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ Заволжском районе отключили свет | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Заволжском районе отключили свет

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

Несколько улиц в крупном спальном районе Ярославля остались без электричества. Блэкаут наступил на Нижнем и Среднем поселках в Заволжском районе около восьми вечера 4 июля.

«Пишут со Среднего и Нижний Поселка. Какая-то авария. Время устранения от 00:30 до 3:00», — написал автор Telegram-канала «Yaroslavl Art» Артем Ушков.

По информации с горячей линии «Россетей», отключения затронули дома на улицах Межевая, Клубная, Кавказская, Коттеджная, Залесская, 1-я Больничная, 3-я, 2-я Ляпинская, 2-я Новая. Планируемое время включения — три часа ночи.

По обновленной информации от жителей, ближе к девяти вечера свет вернули.

По информации «Светлой линии 220», без электричества остаются деревня Дубовица в Ярославском районе, а также населенные пункты Переславль-Залесского района: Рязанцево, Внуково, Любимцево, Боронуково, Будовское, Вилино, Горки, Елизарово, Романово, Сарево, Нестерово.

Ранее в МЧС предупредили о грозе с градом, которая обрушится на Ярославскую область вечером 4 июля и задержится до вечера 5 июля.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Электричество Блэкаут
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Комментарии
8
Гость
4 минуты
Евраев все починит и отремонтирует, он лучший электрик, переживем, с помощью Евраева будет тепло и светло, будет сыто и весело, никто так не работает как Евраев, только на нём держится вся область и светит солнце
Гость
19 минут
Какая гроза, какой град? Ничего не было!!! На нижнем включили свет в 21:00 ровно на 15 секунд и снова темень.
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Гость
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