Крупный спальный район Ярославля частично остался без света

В Заволжском районе отключили свет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Несколько улиц в крупном спальном районе Ярославля остались без электричества. Блэкаут наступил на Нижнем и Среднем поселках в Заволжском районе около восьми вечера 4 июля.

«Пишут со Среднего и Нижний Поселка. Какая-то авария. Время устранения от 00:30 до 3:00», — написал автор Telegram-канала «Yaroslavl Art» Артем Ушков.

По информации с горячей линии «Россетей», отключения затронули дома на улицах Межевая, Клубная, Кавказская, Коттеджная, Залесская, 1-я Больничная, 3-я, 2-я Ляпинская, 2-я Новая. Планируемое время включения — три часа ночи.

По обновленной информации от жителей, ближе к девяти вечера свет вернули.

По информации «Светлой линии 220», без электричества остаются деревня Дубовица в Ярославском районе, а также населенные пункты Переславль-Залесского района: Рязанцево, Внуково, Любимцево, Боронуково, Будовское, Вилино, Горки, Елизарово, Романово, Сарево, Нестерово.