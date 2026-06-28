В Ярославле завыли сирены, закрыли аэропорт: объявлена опасность атаки БПЛА

В 6:06 утра 28 июня в Ярославле завыли сирены. Одновременно объявили режим беспилотной опасности и закрыли небо над городом.
Соблюдайте спокойствие.
Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях.
В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами.
«Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Слышали сирену?