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Происшествия В Ярославле завыли сирены, закрыли аэропорт: объявлена опасность атаки БПЛА

В Ярославле завыли сирены, закрыли аэропорт: объявлена опасность атаки БПЛА

Что делать — инструкция

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Сирены завыли ранним утром 28 июня | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU Сирены завыли ранним утром 28 июня | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

Сирены завыли ранним утром 28 июня

Источник:

Анна Ёлкина / 76.RU

В 6:06 утра 28 июня в Ярославле завыли сирены. Одновременно объявили режим беспилотной опасности и закрыли небо над городом.

Соблюдайте спокойствие.

  • Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях.

  • В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами.

    «Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

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Анна Ёлкина
главный редактор
БПЛА Атака беспилотника
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Комментарии
16
Гость
1 час
Молчанов! Где укрыться ?
Гость
58 минут
Недумающие привыкшие подчиняться все вопросы задают по привычке к местной власти не думая о причинах и откуда идёт вертикаль Власти ☝️👑🌙🌟
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Гость
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