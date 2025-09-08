«Просим не допустить уничтожения»: ярославские актеры создали петицию против реорганизации театров

Ярославские актеры запустили петицию против объединения театров Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославские актеры создали петицию с просьбой не проводить реорганизацию театров. В августе 2025 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал постановление об объединени ТЮЗа и Театра кукол. Ранее к Театру юного зрителя был присоединен Ярославский камерный театр.

Такое решение объяснили большим количеством административного состава, на содержание которого требуются немалые средства.

«Подобный шаг можно было бы понять, если бы соединяемые учреждения культуры находились в упадническом состоянии, или, как любит говорить ярославский губернатор, присоединение слабого учреждения к сильному давало бы ему дополнительные возможности для роста и развития. О какой эффективности управления можно говорить, если в каждом из объединяемых учреждений культуры своя специфика, свои требования к процессу, свои труппы, свои критерии развития и успеха, своя аудитория и своя душа, наконец», — говорится в петиции.

Министр культуры Ирина Ширшова ранее обещала, что юридические изменения не затронут творческую составляющую театров. Актеры не согласны с этим:

«Министр не учитывает тот факт, что для артиста важна не только зрительская, но и профессиональная оценка его труда, а будучи лишенными самостоятельности, ярославские кукольники утрачивают право участия в специальных фестивалях театров кукол, а соответственно, и один из векторов развития».

Помимо этого, актеры обратили внимание на проблему со специальным трудовым стажем, который получают именно артисты кукольного театра. Возникает вопрос: «Будет ли право на досрочный выход на пенсию у сотрудников кукольного театра после объединения».

Театр — это сложный творческий механизм, в котором каждый винтик находится на единственно возможном месте, это большая семья, в которой у каждого ее члена есть своя роль и свое место, это энергетика и атмосфера единения, которые невозможно сохранить, отдав часть функционала на аутсорс! Текст петиции

Ярославские актеры попросили не допустить объединения театров:

«Мы, актеры Ярославского театра кукол, Ярославского театра юного зрителя и Ярославского камерного театра, просим поддержать нас и уверены, что воспитавшие не одно поколение ярославцев и заслужившие призвание не только в нашей стране, но и за рубежом театры при объединении утратят самое главное — свою самостоятельность, а значит, свой стиль, свою интонацию, свое место в театральном пространстве региона и нашей страны! Мы просим не допустить уничтожения театров!».

Ответ Минкульта

Днем 8 сентября с актерами Ярославского театра кукол, Ярославского театра юного зрителя и Камерного театра имени Юрия Ваксмана встретилась министр культуры региона Ирина Ширшова.

«Театр кукол, Театр юного зрителя и Камерный театр расположены в одном здании на улице Свободы в Ярославле. Единая административно-управленческая структура позволит более оперативно и слаженно заниматься вопросами его эксплуатации, обеспечения безопасности, закупки оборудования, использования транспорта для выездов и гастролей, а также упростит документооборот, — отметила министр. — При этом реорганизация не коснется артистов и специалистов узкой компетенции, они все сохранят свои рабочие места. Кроме того, будут добавлены новые ставки актеров».

В правительстве Ярославской области отметили, что изменения не затронут творческую составляющую и идентичность театров. Репертуары в каждом учреждении будут формироваться самостоятельно, у каждого будут своя концепция, сайт, афиша и билеты.

«Сохраняются и все ранее имевшиеся льготы и преференции. К примеру, артисты-кукловоды по-прежнему будут иметь право на досрочную пенсию», — отметили региональные власти.

Процесс реорганизации полностью завершится до конца 2025 года.