В Ярославле объединят два популярных театра

Власти решили объединить ТЮЗ и кукольный театр Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле объединят два театра: ТЮЗ и кукольный театр. Постановление об этом на днях подписал губернатор Михаил Евраев.

«Подписано постановление о реорганизации Ярославского государственного театра кукол и Ярославского государственного театра юного зрителя под одним административно-управленческим аппаратом. Процесс направлен на внедрение единой системы управления и оптимизацию ресурсов», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Власти обещают, что юридические изменения не затронут творческую составляющую театров.

«Театры будут формировать свои репертуары самостоятельно, вне зависимости от запланированной оптимизации административного персонала. Объединение не затронет труппы театров», — прокомментировала министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова.

По данным областных властей, театр кукол и театр юного зрителя и камерный театр будут расположены в одном здании. При объединении самоидентичность театров будет сохранена, у каждого остаются свои режиссеры, репертуар и труппа.

Процесс реорганизации полностью завершится до конца 2025 года.

Напомним, что впервые об объединении театров губернатор Михаил Евраев сообщил на пресс-конференции 13 марта 2025 года. Тогда он объяснил такое решение, из-за большого количества административного состава, на содержание которого требуются немалые средства. По словам главы региона, при сокращении эти деньги можно будет перенаправить на зарплаты актерам и другим рядовым сотрудникам театров.