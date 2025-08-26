НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославле объединят два популярных театра

В Ярославле объединят два популярных театра

Как учреждения будут работать

476
8 комментариев
Власти решили объединить ТЮЗ и кукольный театр | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВласти решили объединить ТЮЗ и кукольный театр | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти решили объединить ТЮЗ и кукольный театр

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле объединят два театра: ТЮЗ и кукольный театр. Постановление об этом на днях подписал губернатор Михаил Евраев.

«Подписано постановление о реорганизации Ярославского государственного театра кукол и Ярославского государственного театра юного зрителя под одним административно-управленческим аппаратом. Процесс направлен на внедрение единой системы управления и оптимизацию ресурсов», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Власти обещают, что юридические изменения не затронут творческую составляющую театров.

«Театры будут формировать свои репертуары самостоятельно, вне зависимости от запланированной оптимизации административного персонала. Объединение не затронет труппы театров», — прокомментировала министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова.

По данным областных властей, театр кукол и театр юного зрителя и камерный театр будут расположены в одном здании. При объединении самоидентичность театров будет сохранена, у каждого остаются свои режиссеры, репертуар и труппа.

Процесс реорганизации полностью завершится до конца 2025 года.

Напомним, что впервые об объединении театров губернатор Михаил Евраев сообщил на пресс-конференции 13 марта 2025 года. Тогда он объяснил такое решение, из-за большого количества административного состава, на содержание которого требуются немалые средства. По словам главы региона, при сокращении эти деньги можно будет перенаправить на зарплаты актерам и другим рядовым сотрудникам театров.

Кроме того, ранее в Ярославле были объединены Камерный театр и ТЮЗ.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
JayroslavMudryi
а что же два--реформаторы? объединяйте сразу все--будем ходит на буффонада, мюзикл, драма, комедия, мелодрама, мистерия, монодрама, пастораль, соти, трагедия, трагикомедия, фарс, феерия, флиаки
предлагаю область ярославскую объединить с любой соседней - экономию гарантирую, как минимум в размере зарплаты губернатора
