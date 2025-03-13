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Культура Сократят управленцев? Власти анонсировали объединение популярных театров в Ярославле

Сократят управленцев? Власти анонсировали объединение популярных театров в Ярославле

Глава региона объяснил, почему это необходимо

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19 комментариев
Почему в Ярославле хотят объединить театры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПочему в Ярославле хотят объединить театры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Почему в Ярославле хотят объединить театры

Источник:

Губернатор Михаил Евраев анонсировал объединение трех популярных театров в Ярославле. Речь идет о Камерном и Кукольном театрах, а также о ТЮЗе.

«Предполагается не объединение театров, а объединение их юридических лиц. Театры останутся самостоятельными. Будут иметь свои постановки и программы», — объяснил глава региона на пресс-конференции 13 марта.

По словам главы региона, объединение необходимо из-за большого количества административного состава, на содержание которого требуются немалые средства. При сокращении эти деньги можно будет перенаправить на зарплаты актерам и другим рядовым сотрудникам театров.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

У нас очень много управленческого и вспомогательного персонала, который съедает большую долю зарплат. А чьи зарплаты он съедает? Основных работников! Если мы говорим про театры, то это актеры.

«Поэтому мы будем проводить процедуру по объединению юрлиц и сокращению вспомогательного управленческого персонала. Нам важно, чтобы каждый из них сохранил свою творческую самостоятельность», — добавил глава региона.

Напомним, что в январе 2025 года управление Минюста РФ по Ярославской области подало иск в суд с требованием ликвидировать НУК «Ярославский камерный театр». Ликвидация юридического лица необходима, так как из-за смерти единственного учредителя и директора назначить нового директора невозможно. Юрия Ваксмана — сооснователя Камерного театра — не стало 27 марта 2024 года.

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Комментарии
19
Гость
5 часов
Тогда стоит и в правительстве сократить какое-то количество аппарата, "на содержание которого идут немаленькие средства". У одного председателя правительства ТРИ Вице-губернатора и ВОСЕМЬ заместителей. У каждого оклады-премии, служебные авто, служебное жилье и много чего ещё служебного.
Гость
5 часов
Фигня! Полная! Пусть своих Министров сокращает!
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