Сократят управленцев? Власти анонсировали объединение популярных театров в Ярославле

Почему в Ярославле хотят объединить театры Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Губернатор Михаил Евраев анонсировал объединение трех популярных театров в Ярославле. Речь идет о Камерном и Кукольном театрах, а также о ТЮЗе.

«Предполагается не объединение театров, а объединение их юридических лиц. Театры останутся самостоятельными. Будут иметь свои постановки и программы», — объяснил глава региона на пресс-конференции 13 марта.

По словам главы региона, объединение необходимо из-за большого количества административного состава, на содержание которого требуются немалые средства. При сокращении эти деньги можно будет перенаправить на зарплаты актерам и другим рядовым сотрудникам театров.

У нас очень много управленческого и вспомогательного персонала, который съедает большую долю зарплат. А чьи зарплаты он съедает? Основных работников! Если мы говорим про театры, то это актеры. Михаил Евраев губернатор

«Поэтому мы будем проводить процедуру по объединению юрлиц и сокращению вспомогательного управленческого персонала. Нам важно, чтобы каждый из них сохранил свою творческую самостоятельность», — добавил глава региона.